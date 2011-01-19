Intel'den ultra düşük güç tüketimli yeni mobil işlemci; Pentium U5600

Intel dizüstü bilgisayarlar için ultra-düşük güç tüketimli yeni bir işlemci hazırlıyor. Pentium serisi altında hazırlanan U5600, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Westmere mimarisini temel alıyor. Çift çekirdekli olan ve 1.33GHz'de çalıştığı belirtilen yeni işlemci 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor ve 18 Watt güç tüketiyor.

Sanallaştırma teknolojisine desteklemeyen ancak EM64T ve XD bit teknolojileri bünyesinde baırndıran yeni işlemci, entegre grafik ve bellek kontrolcülerine de sahip. Intel'in ultra düşük güç tüketimli Pentium U5600 işlemcisini kullanacağı belirtilen ilk üretici Acer oldu ve firmanın Aspire 1430 ile 1830 modellerinde, yeni işlemciye yer vereceği açıklandı.