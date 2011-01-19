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Intel'den ultra düşük güç tüketimli yeni mobil işlemci; Pentium U5600

8 yıl
7,2b
1
6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dizüstü bilgisayarlar için ultra-düşük güç tüketimli yeni bir işlemci hazırlıyor. Pentium serisi altında hazırlanan U5600, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Westmere mimarisini temel alıyor. Çift çekirdekli olan ve 1.33GHz'de çalıştığı belirtilen yeni işlemci 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor ve 18 Watt güç tüketiyor.

Sanallaştırma teknolojisine desteklemeyen ancak EM64T ve XD bit teknolojileri bünyesinde baırndıran yeni işlemci, entegre grafik ve bellek kontrolcülerine de sahip. Intel'in ultra düşük güç tüketimli Pentium U5600 işlemcisini kullanacağı belirtilen ilk üretici Acer oldu ve firmanın Aspire 1430 ile 1830 modellerinde, yeni işlemciye yer vereceği açıklandı.


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Batuist 8 yıl
ultra düşük güç tüketimli dediği 18W mı??? intel pazarlamada acayip abartıymış hani!!! ultraya bak yaa!!!
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WinteR 8 yıl
Daha yüksek performans verdiğinden emin misin? Hiç benchlere baktın mı , kat kat hemde? 2 çekirdek 3 mb cache, entegre grafik ünitesi 18 watt'dan düşük varmı şu anda??? baltalar elimizdeeee...
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Firaristt 8 yıl
Bence pek gerekli değildi.. sonuçta AMD nin Fusion işlemcileri daha yüksek performans ve kat kat daha iyi grafik performansı verebiliyor :))
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Geta 8 yıl
Yazım hatası var. 1,33 GHz olacak.
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