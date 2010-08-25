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Intel'in Sandy Bridge işlemcilerinde IGP hızı 1350MHz'e kadar çıkabilecek

8 yıl
8,6b
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5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sona ermeden duyurmayı planlayan Intel, mikroişlemci tasarımındaki yeniliklerle birlikte entegre grafik biriminde de bir takım yenilikler sunacak. Clarkdale ve Arrandale kod adlı işlemcileriyle birlikte entegre grafik birimini çipsetten alarak işlemciye entegre eden Intel, Sandy Bridge jenerasyonuyla birlikte tasarımı bir adım ileriye taşıyacak. Bilindiği üzere Intel'in satılmakta olan 32nm işlemcilerinde, entegre grafik birimi ve entegre bellek kontrolcüsü, işlemci zarından farklı olarak 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve aynı paket altında ayrı bir yapı olarak geliyor yani işlemci çekirdeği ve ve IGP/IMC doğal bir yapı içerisinde şekillenmiyor.

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerinde doğal bir tasarım sunacak olan Intel, tek çatı altında iki ayrı yapı yerine tüm bileşenleri aynı zar içerisinde bir araya getirecek. Mevcut işlemcilerde HD Graphics olarak isimlendirilen entegre grafik biriminin Sandy Bridhe jenerasyonunda nasıl bir isimlendirme ile sunulacağını henüz bilmiyoruz ancak ömnemli yeniliklerle geleceği duyumlarını son zamanlarda sık sık alıyoruz. Yeni nesil video hızlandırma motoruna sahip olacak entegre grafik, tercih edilecek işlemci modeline göre 850MHz çalışma frekansına sahip olacak ve yük durumuna göre Turbo 2.0 teknolojisiyle frekans 1350MHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek.

Ana akım oyunlarda HD Graphics'e kıyasla ciddi oranda daha yüksek performans sunacağı iddia edilen entegre grafik biriminin, AMD'nin Fusion işlemcilerinde kullanılan ATi Radeon HD 5000 serisi DirectX 11 destekli grafik birimi karşısında ciddi anlamda rekabetçi olması beklenmese de günlük uygulamalardaki temel ihtiyaçları sorunsuzca karşılayacağı belirtiliyor.


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vidoko 8 yıl
intel intel olalı nezaman grafik te başararılı olmuşki..
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Batuist 8 yıl
ofis PCleri için grafik çözümünü üstlenebilir.. Yineden merak ettiğim nokta 4 çekirdekli bir işlemcide grafik birimi nasıl olacak??
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buraoca2 8 yıl
O grafik çipiyle isterse 5 ghz'e çıksın yine bi halta yaramaz :@
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deniz_sea 8 yıl
tercih edilecek işlemci modeline göre 850MHz çalışma frekansına sahip olacak ve yük durumuna göre Turbo 2.0 teknolojisiyle frekans 1350MHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek
millet kı...ı yırtıyor 1ghz üzerine çıkmak için ekran kartında bunlar olayı aşmış verim nasıl olacak acaba
birşey daha aklıma geldi fazla olan çekirdekleri bunlar grafik çekirdeği diye yedirmesin bize
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WinteR 8 yıl
İşlem ünitelerinin sayısı artması lazım.
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