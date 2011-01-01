Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7-2600K işlemcisi hava soğutma ile 5.5GHz'e çıkartıldı

Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için meraklı bekleyiş önümüzdeki hafta ile birlikte sona erecek. İkinci nesil Core işlemci ailesi olarak pazara sürülecek yeni nesil işlemci ailesi ile Intel, performans çıtasını daha da yukarı çıkarmaya hazırlanıyor. Firma tarafından "devrimsel" olarak nitelendirilen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, performans tutkunları kadar hız aşırtma profesyonelleri için de büyük önem taşıyor zira 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin, yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması bekleniyor.
Sandy Bridege işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerini gösteren yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Chrisch rumuzlu bir kullanıcı tarafından yapılan bu çalışmada, ilk etap Sandy Bridge modellerinin en hızlısı olan Core i7-2600K ile 5.5GHz'e çıkıldı. Bugün 7GHz'in üzerine çıkılan çok sayıda sonuç olduğunu biliyoruz ancak bu çalışmayı farklı kılan, ulaşılan yüksek hızın hava soğutma kullanılarak elde edilmiş olması. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci ile birlikte yüksek hız denemeleri için Intel'in P67 çipsetli kendi anakartı kullanıldı.
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Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Intel'in model ismi "K" ile biten işlemcileri, hız aşırtmacılar için hazırlanan, çarpan kilidi açık düşük maliyetli (Extreme serisine kıyasla) modelleri sembolize ediyor. İşte bu işlemcilerin en yeni temsilcisi olan Core i7-2600K, 55 çarpan ve 99.8 MHz veri yolu hızı ile 5488MHz'e çıkartıldı. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemcinin hava soğutma ile 5.5GHz'de test tamamlayabilmesi dikkat çekici bir sonuç.
Hava soğutma ile 5.5GHz, belki her kullanıcı için muhtemel olmasa da, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin standart soğutucu ile 4GHz'in üzerinde günlük kullanımına olanak tanıyacağı yönünde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Mikroişlemci mimarisinden gelen performans kazanımlarına ek olarak, hava soğutma ile yüksek hız aşırtma potansiyeli, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu arada Core i7-2600K'nın 95 Watt TDP'ye sahip olduğunu ve entegre grafikle geldiğini de hatırlatalım.
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Geleceğimi yazdım :D
oc yapıldıktan sonra turbo boost ile hız yükseliyor mu ?
bilmediğimden soruyorum
turbo boost kapalı (disable )oluyor yoksa verimli oc olmuyor stabilite sorunu olduğunu söylüyorlar zaten hiçbir yerde turbo boost açık oc yapmıyorlar
Sen de amma çok istemişsin.
Overclocktan sonra Turbo Boost ile 2 çekirdek 5.5 yerine 6Ghz, te çekirdekte de 7Ghz oluyormuş.
Espri yaptım ha yanlış anlama. Düşüncesi bile güzel...
Intel'i tebrik etmek gerek.
Bu arada CeFurkan'ın "muhtemelen 1.6 volt verip sıvı soğutma ile 5.5 GHZ de kullanacam" lafıyla makara yapılmasını hiç anlamış değilim. Hava soğutma ile 5.5 Ghz de çalışan bir işlemci sıvı soğutma ile aynı hızda günlük çok rahat kullanılabilir. Bunun neresi alay geçilecek veya tiii ye alınacak bir şey anlamadım. Ben abes bir durum göremedim...
Buna rağmen o Bus hızında 5.5 Ghz çalıştıracağıma biraz daha az gerilimle çok yüksek Bus hızında 4-4.5 Ghz lerde kullanmayı tercih ederim o da ayrı bir konu...
arkadaşın biri 4 ghz üstü gereksiz demiş tabii amd işlemciler hava soğutmayla 4-4,2 ghz üstü olmuyorya ondan demiş ama bu işlemci 5 ghz HT açık günlük olacaktır sıvı soğutmayla 5,5ghz günlük olur
fiyatıda önemli bu arada fiyat olarak i7 960'a yakın olabilir
inşAllah dediğin gibi günlük 5.5 olur bende öyle ümit ediyorum
inanılmaz işlemci gerekiyor bana sanal bilgisayarlar + kaspersky + kendi yazdığım programlar ümüğünü sıkıyor işlemcinin
bana göre mükemmel değerler, fakat intelin performansıyla sorunumuz yok duygusal bağlarımız çok zayıf :)))
Burada birde incelemesini buldum buyrun bakın....
en.inpai.com.cn/...
hımmm.cok mantıklı.Forumda bi arkadasda bana aynı şeyden bahsetmişti.benim işlemcimi 4.0ghz da amd nin 5.0ghz sine denk geldigini 975e 4.0ghz nin yeterli olduğunu söylemişti.kafam karışmıstı,şimdi rahatladım.haklısın p4 4.5ghz ile i5 950 4.5ghz aynı olmaması gereklı.bunun gizli bir sebebi olmalı.:s banada kızan olucaktır kim demiş amd nin 5.0ghz sine denk geliyor diye amacım tartışma değil yanlışım varsa düzeltin
aradaki 1.5 ghz başarı değil diyorsun ya helal olsun. işte memlektimiz işte Türk insanı başka söze gerek yok. elin adamı bizi deveye biniyor sanmakta haksız değil. sana göre otomobilin icadı bile başarı değildir. zira deve de bir yerden bir yere götürür otomobilde...