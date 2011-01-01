Intel'in Sandy Bridge tabanlı Core i7-2600K işlemcisi hava soğutma ile 5.5GHz'e çıkartıldı

Intel'in Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileri için meraklı bekleyiş önümüzdeki hafta ile birlikte sona erecek. İkinci nesil Core işlemci ailesi olarak pazara sürülecek yeni nesil işlemci ailesi ile Intel, performans çıtasını daha da yukarı çıkarmaya hazırlanıyor. Firma tarafından "devrimsel" olarak nitelendirilen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, performans tutkunları kadar hız aşırtma profesyonelleri için de büyük önem taşıyor zira 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcilerin, yüksek hız aşırtma potansiyeli sunması bekleniyor.

Sandy Bridege işlemcilerin hız aşırtma yeteneklerini gösteren yeni bir çalışmaya daha imza atıldı. Chrisch rumuzlu bir kullanıcı tarafından yapılan bu çalışmada, ilk etap Sandy Bridge modellerinin en hızlısı olan Core i7-2600K ile 5.5GHz'e çıkıldı. Bugün 7GHz'in üzerine çıkılan çok sayıda sonuç olduğunu biliyoruz ancak bu çalışmayı farklı kılan, ulaşılan yüksek hızın hava soğutma kullanılarak elde edilmiş olması. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan dört çekirdekli işlemci ile birlikte yüksek hız denemeleri için Intel'in P67 çipsetli kendi anakartı kullanıldı.

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Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Intel'in model ismi "K" ile biten işlemcileri, hız aşırtmacılar için hazırlanan, çarpan kilidi açık düşük maliyetli (Extreme serisine kıyasla) modelleri sembolize ediyor. İşte bu işlemcilerin en yeni temsilcisi olan Core i7-2600K, 55 çarpan ve 99.8 MHz veri yolu hızı ile 5488MHz'e çıkartıldı. Standart olarak 3.4GHz'de çalışan ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile 3.8GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilen işlemcinin hava soğutma ile 5.5GHz'de test tamamlayabilmesi dikkat çekici bir sonuç.

Hava soğutma ile 5.5GHz, belki her kullanıcı için muhtemel olmasa da, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin standart soğutucu ile 4GHz'in üzerinde günlük kullanımına olanak tanıyacağı yönünde önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Mikroişlemci mimarisinden gelen performans kazanımlarına ek olarak, hava soğutma ile yüksek hız aşırtma potansiyeli, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerin iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu arada Core i7-2600K'nın 95 Watt TDP'ye sahip olduğunu ve entegre grafikle geldiğini de hatırlatalım.