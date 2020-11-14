Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı

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Nubia geçtiğimiz Temmuz ayında kendi ana vatanında piyasaya sürdüğü Red Magic isimli tam kablosuz oyuncu kulaklığını Çin dışına çıkardı. Cihaz global pazarda Red Magic Cyberpods ismiyle boy gösterecek.

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Fütüristik bir görünüme sahip olan kulaklık Bluetooth 5.0 bağlantısı ve dokunmatik kontrol sunuyor. Kulaklıkların her birinde 8 mm sürücü var. Ayrıca üzerlerinde kulağa daha iyi oturmalarını sağlayan ayarlanabilir kancalar mevcut.

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Avrupa fiyatı belli oldu

Red Magic Cyberpods düşük gecikme modu ve RGB aydınlatma gibi özelliklere sahip. Kulaklıklar şarj kutusunun da desteğiyle 20 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Cihazın USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edildiğini de belirtelim.

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Nubia Red Magic Cyberpods, 20 Kasım itibarıyla Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak. Oyuncu kitlesini hedef alan şık görünümlü kablosuz kulaklığı satın almak isteyenleri 50 euro gibi bir parayı gözden çıkarması gerekecek.

https://www.gsmarena.com/red_magic_cyberpods_tws_announced_for_global_markets-news-46257.php

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