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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı

    Nubia'nın geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürdüğü tam kablosuz oyuncu kulaklığı global pazara geldi. Red Magic Cyberpods, RGB aydınlatma ve düşük gecikme modu gibi özellikler sunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı
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    Nubia geçtiğimiz Temmuz ayında kendi ana vatanında piyasaya sürdüğü Red Magic isimli tam kablosuz oyuncu kulaklığını Çin dışına çıkardı. Cihaz global pazarda Red Magic Cyberpods ismiyle boy gösterecek.

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    Fütüristik bir görünüme sahip olan kulaklık Bluetooth 5.0 bağlantısı ve dokunmatik kontrol sunuyor. Kulaklıkların her birinde 8 mm sürücü var. Ayrıca üzerlerinde kulağa daha iyi oturmalarını sağlayan ayarlanabilir kancalar mevcut.

    Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı
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    Avrupa fiyatı belli oldu

    Red Magic Cyberpods düşük gecikme modu ve RGB aydınlatma gibi özelliklere sahip. Kulaklıklar şarj kutusunun da desteğiyle 20 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Cihazın USB-C bağlantı noktası üzerinden şarj edildiğini de belirtelim.

    Nubia'nın fütüristik tasarımlı kablosuz kulaklığı Avrupa'ya açıldı
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    Nubia Red Magic Cyberpods, 20 Kasım itibarıyla Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak. Oyuncu kitlesini hedef alan şık görünümlü kablosuz kulaklığı satın almak isteyenleri 50 euro gibi bir parayı gözden çıkarması gerekecek.



    https://www.gsmarena.com/red_magic_cyberpods_tws_announced_for_global_markets-news-46257.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel duruyor
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    PoseiGok61 (Gökdeniz Gören) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi bari cyberpunk özel yapım telefonumla uyumlu bir kulaklık çıktı....
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