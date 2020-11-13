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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!

    Web sitelerinde sıklıkla karşımıza çıkan ve çoğumuzun sinir bozucu bulduğu CAPTCHA testlerini çözerek aslında insan olduğumuzu kanıtlamaktan daha fazla şey yapıyoruz. Hem de insanlığa faydalı bir şey.
    9 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    28

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    2000 yılında henüz 22 yaşında bir öğrenci olan Luis von Ahn, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi görüyordu. Profesörü Manuel Blum ile bilgisayarların çözemeyeceği ancak insanların kolayca yanıtlayabileceği bir test geliştirmek için kafa kafaya verdiler.

    Bu test örneğin bilet karaborsacılarının daha sonra yüksek fiyata satmak üzere yüzlerce konser veya etkinlik biletini otomatik olarak alabilecek bir program yazmalarını engelleyebilecekti. Yapılan çalışmalar sonuç verdi ve gerekli çözüm bulundu: CAPTCHA.

    CAPTCHA esas olarak İnsan ve Bilgisayar Ayrımı Amaçlı Tam Otomatik Genel Turing Testi anlamına geliyor. Sorgulama-yanıt doğrulaması olarak bilinen bu sistem sizden basit bir testi yanıtlamanızı isteyerek bilgisayar değil insan olduğunuzu kanıtlamanızı sağlar.

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    Boşa giden insan beyni döngüleri

    CAPTCHA, botları önlemede işe yarasa da von Ahn'ın kafasını kurcalayan bir düşünce onu oldukça rahatsız etti. Zira profesörü ile birlikte bir anlamda insan beyni döngülerini boşa harcayan bir sistem geliştirmişlerdi. Her bir CAPTCHA testi çözdüğünüzde aslında hayatınızın 10 saniyesini harcıyordunuz.

    Dünyanın dört bir yanındaki insanların her gün yaklaşık 200 milyon CAPTCHA çözdükleri gibi bir istatistiksel veri vardı ortada. Yani her bir CAPTCHA yazışınızda, aslında hayatınızın 10 saniyesini harcıyordunuz. Ve bunu 200 milyonla çarptığınızda inanılmaz bir sonuç çıkıyordu ortaya:

    "Tüm insanlık her gün bu sinir bozucu CAPTCHA'ları çözerek günde yaklaşık 500.000 saat harcıyor"

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    Çözüm bulundu: reCAPTCHA

    Luis von Ahn, CAPTCHA'yı insanlığa faydalı olacak bir şekilde kullanabilir miyiz diye kafa yormaya başlamıştı. Hedef, bilgisayarların yapamadığı şeyi yapan insan beyninin bu 10 saniyelik hesaplama gücünün boşa gitmemesini sağlamaktı. Ve beklenen cevap bulundu.

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    Luis von Ahn bu iş üzerine yoğunlaşarak bir "kazan-kazan" senaryosu oluşturmayı başardı. Birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz fakat CAPTCHA çözerken sadece insan olduğunuzu doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda kitapların dijitalleştirilmesine yardımcı oluyorsunuz.

    Farkında olmadan kitapları dijitalleştiriyorsunuz

    Kütüphane raflarında duran eski kitapların dijital ortama aktarılması için optik karakter tanıma (OCR) teknolojisi kullanılıyor. Ancak taranan dokümanlardaki yazıların yaklaşık %20'lik kısmı mürekkep solması veya sayfa sararması gibi nedenlerden dolayı bilgisayarlar tarafından okunamıyor.

    Von Anh’ın evrimleştirilerek reCAPTCHA'ya dönüştürdüğü sistemin ilk projesi, 1851’de kurulan ve 13 milyondan fazla makaleden oluşan New York Times’ın arşivinin dijital ortama aktarılmasıydı. Artık gazetenin arşivindeki tüm yazılar aranabilir durumda.

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    reCAPTCHA algoritması nasıl işliyor?

    Peki bilgisayarın okuyamadığı kelimeyi, insanların doğru yazıp yazmadığına nasıl karar veriliyor? Burada farklı bir algoritma var. Kullanıcıya ayrı olarak bilgisayarın cevabını bildiği bir kelime daha veriliyor ve ikisini de yazması isteniyor. 

    Eğer sistemin cevabını bildiği kelime doğru yazılırsa kullanıcı insan olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda diğer kelimenin de doğru yazıldığı varsayılıyor. Bu süreç 10 farklı kişi üzerinde tekrar edildikten sonra  kelimenin doğru olduğuna kanaat getiriliyor ve bu şekilde dijitalleştirmiş oluyor.

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    Google satın aldı ve daha da gelişti

    reCAPTCHA'nın yükselen değerinin farkına varan Google, projeyi 2009 yılında Google Kitaplar'da kullanılmak üzere açıklanmayan bir miktar karşılığında satın aldı. Arama devi dünyadaki her kitabı dijitalleştirme hedefinin bir parçası olarak onlarca milyon kitabı tarayarak dijital ortama aktamış durumda.

    Google bünyesine katılan reCAPTCHA zamanla daha da gelişerek yapay zekanın görsel tanılama sorunlarının çözülmesine katkıda bulunabilecek seviyeye geldi. Artık daha çok görsel seçmeye yönelik testlerle karşılaşıyoruz. Hatta arama devi bunu Street View hizmetindeki trafik işaretlerini tanımlamak için kullanıyor. reCAPTCHA testlerinde sizden trafik işaretlerini veya yaya geçidini seçmenizin istenmesinin nedeni de bu.

    CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır!
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    Günümüzde reCAPTCHA'yı kullanan sitelerin sayısı son derece yüksek. Facebook, TicketMaster, Twitter, 4chan, CNN.com, StumbleUpon ve Craigslist gibi web siteleri günde 100 milyondan fazla CAPTCHA görüntülüyor. Yani bir günde dijitalleştirilen kelimelerin sayısı oldukça fazla. Yılda yaklaşık iki buçuk milyon kitabın dijital ortama aktarılmasına eşdeğer bu rakama hepimiz farkında olmasak bile katkıda bulunuyoruz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ethan 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel bir yazı. Tebrik ederim. Hem “bu ne işe yarar ki arkadaş?” sorusuna cevap, hem de ilave bilgiler. Teşekkürler
    Yanıtla +44
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    mokinto (umut AYDIN) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Son zamanlarda okuduğum en güzel yazı. Bravo...
    Yanıtla +22
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    BekirHan (Bekir Han) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir yazı olmuş, elinize sağlık.
    Yanıtla +13
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    5
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yazının başından beri bir yapay zeka kokusu alıyordum, böyle gizemli gizemli anlatınca. İyi en azından yazdıklarımız, seçtiklerimiz boşa gitmiyormuş.
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    karagece25 (Mehmet Ali TARHAN) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu telefondan girdiğimiz sitelerde işkence bu reCaptcha mi dir nedir?

    Kardesim dün sordun iste insan misin diye,her seferinde niye sorup duruyosun mk
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    fotifoti (foti ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok aydınlatıcı bir yazı. Göründüğü kadar masum olmadığını düşünüyorum :)
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    keremec (Kerem Safa ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rockstara giriş yaparken aşağıdaki şeyden 3 tane soruyor. 1 tanesini bile yanlış yaparsanız tekrar baştan çözmeniz gerekiyor. İlkini yanlış işaretlemiş olsanız bile hatalıyı seçtiğinizi 3.yü çözdükten sonra size söylüyor. Bunun amacı insana işkence etmekten başka ne olabilir çok merak ediyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    adabugra (Ada Buğra Serdaroğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    hChaptcha forever
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    WienerWald (AD ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Böyle yazılarla gelin işte
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    Veronicaa (Eyüp A.) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) WienerWald
    Ekrem71in yazılardan sonra ilaç gibi geldi
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    Veronicaa (Eyüp A.) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    reCAPTCHA'yı düşünen adama helal olsun gerçekten. Okunamayan yazıları bedavadan dijital ortama aktartmış eleman, kafa zehirmiş
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elinize sağlık, yıllardır algoritmanın gelişmesine katkıda bulunuyoruz bence bir diğer artısı da bazı insanlar uzun zamandır dışarı çıkmadığı için çevredekileri unutmaması adına sürekli yaya geçidi, trafik ışıkları, dağ vs. ayırt ettiriyorlar biraz ironik ama neden olmasın.
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonuna kadar okudum ve cok faydali buldum, emeklerimizin bosa gitmemesi sevindirici. Boyle yazilari daha cok gormek isteriz.
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    swat882 (Swat882 ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Harika paylaşım teşekkürler
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    2728 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    recaptcha, captcha ve
    7 etiket daha Güvenlik doğrulama Luis von Ahn insan bilgisayar hesaplama Bilim ve Teknoloji
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