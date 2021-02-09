Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti

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Hatırlayacağınız üzere Nubia geçen yıl sıra dışı görünümüyle adından söz ettiren Nubia Watch akıllı saati için Kickstarter üzerinden bir bağış toplama kampanyası başlatmıştı.

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Çinli şirket şimdi de daha geleneksel tasarıma sahip Nubia Red Magic Watch'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı saatin teknik özellikleri ve görüntüleri ABD Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı.

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Nubia Red Magic Watch 454 x 454 piksel çözünürlükte 1.39 inç AMOLED ekranla gelecek. Yuvarlak kasanın sağ tarafında iki adet kontrol tuşuna yer verildiğini görüyoruz. Pil kapasitesi 420 mAh olan akıllı saat manyetik şarj özelliği sunacak.

Red Magic 6 ile birlikte tanıtılabilir

Cihaz kalp atış hızı sensörü, jiroskop, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, jeomanyetik sensör, Bluetooth 5.0 LE, GPS ve GLONASS modülleri ile donatılmış durumda. FCC kayıtları akıllı saati sadece siyah renkte gösteriyor.

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Nubia Red Magic Watch'un ne zaman resmiyet kazanacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Ancak bu yılın ilk çeyreğinde şirketin oyun odaklı Red Magic 6 akıllı telefonu ile birlikte tanıtılabileceği düşünülüyor.

https://www.phonearena.com/news/nubia-red-magic-watch-leak_id130007

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