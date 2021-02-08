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    Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek

    Xiaomi'nin hızla büyüyen Realme gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için bu ay tanıtılması beklenen Redmi Note 10 serisini son derece agresif bir fiyatla piyasaya süreceği söyleniyor.
    08 Şubat 2021, 12:30 (Güncellendi, 1 hf.)
    25,8b
    1
    16
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek
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    Xiaomi, tüketicileri diğer markaların telefonlarına yönelme eğiliminden caydırmak için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Çinli marka yeni Redmi Note serisini oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürecek.

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    Hintli duyumcu Ishan Agarwal'e göre Xiaomi, hızla büyüyen Realme markasıyla rekabet edebilmek için yeni çıkacak Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarını Hindistan'da son derece "agresif" bir fiyat etiketiyle satışa sunacak.

    Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek
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    Lansman bu ay yapılacak

    Şirketin uygulamayı planladığı bu fiyat politikasının diğer bölgeler için aynı olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak bunun olmaması için ortada bir neden yok. Muhtemelen Xiaomi tüm pazarlarda aynı stratejiyi takip edecek.

    Yeni akıllı telefonların Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 10 serisi kapsamında Note 10 4G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olmak üzere üç farklı model sunulacak.



    https://twitter.com/yabhishekhd/status/1357925221446033408 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Agresif fiyat = MediaTek işlemci

    (99% ihtimal)
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Redmi Note 10 pro 4G, 128gb rom ve 8gb ram ile TR resmi üretici garantili olarak 2999tl den girmedikçe agresif veya rekabetçi bir fiyat denemez bence.
    Yanıtla +13
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    İki sene sonra yenisi alırsın 100 dolara koymaz :)
    Yanıtla +10
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    victorist (irfan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Realme cihazları Redmi serisi ile karıştıralamayacak kadar iyi Fp açısından en iyi cihazlara sahip Realme
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    xiaomi bir zaman samsungun yaptigini yapti.kaliteyi cok ucuza verdi piyasayi kapti ve simdi samsung ucuyor.simdide mi aynisini yapiyor ve fiyatlar ucuyor.cihazlari tr ye satarken o degerli devletimizin koyacagi vergileride hesaplayin lutfen.
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 11 muhteşem bir cihaz olarak az önce tanıtıldı, umarım Xiaomi Türkiye Mi 10T serisindeki özel fiyatlandırmayı Mi 11 için de uygular
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Optik zoom da olmalı bence, ekranı boyutu aynı tutulup çerçeveler incetilmeli
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    deathless73 (Bülent ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 BİN TL DEN düşük telefon mu kaldı bu ülke de? en agresifi 2.900 dan başlıyor...kıstas buysa okk baya agresif miş şayomi dayı!!?
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eskiden xiaomi fiyati ile rakipleri zorlardi

    Simdi ise rakibi fiyatı ile xiaomi yi zorluyor
    Yanıtla +5
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    High Sierra 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cihazların donanımı belli oldu o zaman,

    Helio G95,
    Dimensity 800U,
    Dimensity 1000L veya S750G 5G
    Yanıtla +6
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Agresif fiyat = MediaTek işlemci

    (99% ihtimal)
    2 Yanıt Yanıtla +20
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SchmeireZZ (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Sonra güncelleme desteğinin kesilmesi
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    geçen seneki orta seviye mediatek'ler snapdragonları solladı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İsterse 100 dolardan satsın 2 seneye kaput telefonlar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    brnk (Burak Demirbas) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    İki sene sonra yenisi alırsın 100 dolara koymaz :)
    Yanıtla +10
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    deniz_sea (Deniz ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Redmi Note 10 pro 4G, 128gb rom ve 8gb ram ile TR resmi üretici garantili olarak 2999tl den girmedikçe agresif veya rekabetçi bir fiyat denemez bence.
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    25769 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, redmi note 10 ve
    4 etiket daha agresif fiyat rekabet Mobil Teknolojiler
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