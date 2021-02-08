Rakipler Xiaomi'yi fiyat düşürmeye zorluyor: Redmi Note 10 serisi agresif fiyatla gelecek

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Xiaomi, tüketicileri diğer markaların telefonlarına yönelme eğiliminden caydırmak için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Çinli marka yeni Redmi Note serisini oldukça rekabetçi bir fiyatla piyasaya sürecek.

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Hintli duyumcu Ishan Agarwal'e göre Xiaomi, hızla büyüyen Realme markasıyla rekabet edebilmek için yeni çıkacak Redmi Note 10 serisi akıllı telefonlarını Hindistan'da son derece "agresif" bir fiyat etiketiyle satışa sunacak.

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Lansman bu ay yapılacak

Şirketin uygulamayı planladığı bu fiyat politikasının diğer bölgeler için aynı olup olmayacağı henüz belli değil. Ancak bunun olmaması için ortada bir neden yok. Muhtemelen Xiaomi tüm pazarlarda aynı stratejiyi takip edecek.

Yeni akıllı telefonların Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Redmi Note 10 serisi kapsamında Note 10 4G, Note 10 Pro 4G ve Note 10 Pro 5G olmak üzere üç farklı model sunulacak.

https://twitter.com/yabhishekhd/status/1357925221446033408

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