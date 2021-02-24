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    Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı

    Nubia'nın önümüzdeki ay tanıtacağı yeni akıllı saatinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Aynı zamanda Red Magic Watch'un bazı teknik özellikler de netleşmiş durumda.
    24 Şubat 2021, 15:30 (2 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı
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    Çinli teknoloji devi Nubia'nın yeni bir akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlandığını daha önceki haberimizde yazmıştık. Şimdi ise Red Magic Watch'un ilk görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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    Şirket CEO'su Ni Fei, akıllı saatin yer aldığı bir poster paylaştı. WHYLAB isimli Weibo kullanıcısı da Red Magic Watch'u canlı olarak gösteren ilk fotoğrafı yayınladı. Cihaz metal kasa, yuvarlak ekran, iki kontrol tuşu ve silikon kayış ile gelecek.

    Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı
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    Teknik özellikleri

    Nubia Red Magic Watch'un 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED ekran taşıyacağı açıklandı. Fiziksel aktivite takibi gibi standart özellikler sunacak akıllı saat ayrıca kalp atış hızını ve kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçebilecek.

    Nubia Red Magic Watch'un 4 Mart tarihinde resmiyet kazanması bekleniyor. Şirket aynı gün Red Magic 6 akıllı telefonunu da duyuracak. Akıllı saatin 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.



    https://weibo.com/userlab Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kolumdaki Honor Magic Watch 2'ye bakıyorum. Üst tuştaki kırmızı şeride varana kadar tasarım bire bir aynı. Yanlış hatırlamıyorsam Realme de benzer tasarımda bir saat çıkarmıştı. Vivo watch'a bakıyorum o da aynı. Huawei bu tasarımı isteyene satıyor sanırım.
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