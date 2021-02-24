Nubia Red Magic Watch'un ilk görüntüleri yayınlandı

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Çinli teknoloji devi Nubia'nın yeni bir akıllı saat piyasaya sürmeye hazırlandığını daha önceki haberimizde yazmıştık. Şimdi ise Red Magic Watch'un ilk görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti

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Şirket CEO'su Ni Fei, akıllı saatin yer aldığı bir poster paylaştı. WHYLAB isimli Weibo kullanıcısı da Red Magic Watch'u canlı olarak gösteren ilk fotoğrafı yayınladı. Cihaz metal kasa, yuvarlak ekran, iki kontrol tuşu ve silikon kayış ile gelecek.

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Teknik özellikleri

Nubia Red Magic Watch'un 454 x 454 piksel çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED ekran taşıyacağı açıklandı. Fiziksel aktivite takibi gibi standart özellikler sunacak akıllı saat ayrıca kalp atış hızını ve kandaki oksijen miktarını (SpO2) ölçebilecek.

Nubia Red Magic Watch'un 4 Mart tarihinde resmiyet kazanması bekleniyor. Şirket aynı gün Red Magic 6 akıllı telefonunu da duyuracak. Akıllı saatin 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

https://weibo.com/userlab

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