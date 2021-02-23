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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google aylar sonra Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi: Gizlilik etiketleri ortaya çıktı

    Arama devi Google aradan geçen üç ayın ardından Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi. Yeni sürümle birlikte App Store'a eklenen gizlilik etiketleri uygulamanın hangi verileri topladığını ortaya koydu.
    23 Şubat 2021, 19:30 (32 dk.)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google aylar sonra Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi: Gizlilik etiketleri ortaya çıktı
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    Google yavaş yavaş uygulamalarını yeni App Store politikalarına uyacak şekilde güncelliyor. Arama devi aylardır güncellemediği Gmail'in iOS uygulamasını widget desteğiyle yenilendi. Böylelikle uzun zamandır beklenen "gizlilik etiketleri" de ortaya çıktı.

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    Bildiğiniz üzere 8 Aralık tarihi itibarıyla App Store’da Uygulama Gizliliği etiketleri zorunlu hale getirildi. Söz konusu etiketler, indirmek istediğiniz uygulamanın sizin hakkınızda hangi verileri topladığını detaylı şekilde gösteriyor.

    Kasıtlı olarak yapıyor iddiası

    Google uzun zamandır birçok iOS uygulamasını güncellemedi. Şirketin bunu, uygulamalara gizlilik etiketi eklemek zorunda kalmamak için kasıtlı olarak yaptığı iddia edilmişti. Zira Facebook'un bu konuda ağır eleştirilere maruz kalmasının arama devinin gözünü korkutmuş olabileceği söylendi.

    Google aylar sonra Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi: Gizlilik etiketleri ortaya çıktı
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    Gmail'e baktımızda uygulamanın üçüncü taraf reklamverenlerle genel konum verilerini, kullanıcı kimliklerini ve reklamlarla etkileşim bilgilerini paylaştığını görüyoruz. Ayrıca App Store'daki gizlilik etiketlerine göre analiz için de belirli verileri topluyor.

    Bunlar arasında e-posta adresi, fotoğraf/video/ses verileri, arama geçmişi ve konum bilgileri var. Google, en popüler iOS uygulamalarından birini güncelleyerek gizlilik etiketlerinden çekinmediği ve geri kalan uygulamaları için de güncelleme sürecini başlattığını net bir şekilde ortaya koydu.



    https://appleinsider.com/articles/21/02/23/google-updates-gmail-for-ios-with-widgets-and-privacy-nutrition-label Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    D
    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    R Ray Kurzweil 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kısacası annemizin kızlık soyadına kadar bizi biliyorlar.
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    esmerbuyucu (E. B.) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    İstemediği veri yok, şüphesiz.
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