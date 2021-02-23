Google aylar sonra Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi: Gizlilik etiketleri ortaya çıktı

Google yavaş yavaş uygulamalarını yeni App Store politikalarına uyacak şekilde güncelliyor. Arama devi aylardır güncellemediği Gmail'in iOS uygulamasını widget desteğiyle yenilendi. Böylelikle uzun zamandır beklenen "gizlilik etiketleri" de ortaya çıktı.
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Bildiğiniz üzere 8 Aralık tarihi itibarıyla App Store’da Uygulama Gizliliği etiketleri zorunlu hale getirildi. Söz konusu etiketler, indirmek istediğiniz uygulamanın sizin hakkınızda hangi verileri topladığını detaylı şekilde gösteriyor.
Kasıtlı olarak yapıyor iddiası
Google uzun zamandır birçok iOS uygulamasını güncellemedi. Şirketin bunu, uygulamalara gizlilik etiketi eklemek zorunda kalmamak için kasıtlı olarak yaptığı iddia edilmişti. Zira Facebook'un bu konuda ağır eleştirilere maruz kalmasının arama devinin gözünü korkutmuş olabileceği söylendi.
Gmail'e baktımızda uygulamanın üçüncü taraf reklamverenlerle genel konum verilerini, kullanıcı kimliklerini ve reklamlarla etkileşim bilgilerini paylaştığını görüyoruz. Ayrıca App Store'daki gizlilik etiketlerine göre analiz için de belirli verileri topluyor.
Bunlar arasında e-posta adresi, fotoğraf/video/ses verileri, arama geçmişi ve konum bilgileri var. Google, en popüler iOS uygulamalarından birini güncelleyerek gizlilik etiketlerinden çekinmediği ve geri kalan uygulamaları için de güncelleme sürecini başlattığını net bir şekilde ortaya koydu.
https://appleinsider.com/articles/21/02/23/google-updates-gmail-for-ios-with-widgets-and-privacy-nutrition-label Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun
Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok
gezgin köle aracı
bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen
Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu
ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş
Doktor bu ne?