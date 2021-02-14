Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?

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Satış anlamında geçen yılı oldukça iyi geçiren Apple mağaza tarafında ise pandemi nedeniyle istediği adımları atamadı. Belirli sürelerde fiziksel mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple zaman zaman da lojistik merkezi olarak kullandı. Yeni yılda firma mağaza hamlesi yapacak gibi görünüyor.

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Malatya Apple Store ihtimali

LinkedIn kurumsal sosyal ağı üzerinde ortaya çıkan Apple ilanları Malatya özelinde mağaza müdürü ve lideri başta olmak üzere Genius, kıdemli müdür, teknik uzman gibi pozisyonlara yer veriyor. Yani tam bir mağaza ekibi için ilan açılmış. Benzer pozisyonlar İstanbul için de mevcut.

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Apple’ın kendi sitesinde de ilanların olması şüpheleri güçlendiriyor. İstanbul’da zaten bir Apple Store daha bekleniyordu ancak Malatya sürpriz oldu. Ankara, İzmir veya Antalya gibi şehirler varken Malatya hamlesi Apple’ın biraz daha Doğu bölgesine yatırım yapmak istediğini gösteriyor.

Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Firmanın mali çeyrek toplantısında da Türkiye konusu geçmemişti. Bu bakımdan Bahar etkinliğinde veya ilk çeyrek dönemin mali raporlarında Apple resmi duyuruyu yapabilir.

https://jobs.apple.com/tr-tr/search?location=turkey-TURC

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