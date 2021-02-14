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    Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?

    Bu yıl Apple sürpriz bir hamle yapabilir. Açılan iş ilanları Malatya’da bir Apple Store ihtimalini gündeme getirdi. Ayrıca İstanbul için de benzer ilanlar mevcut.
    14 Şubat 2021, 01:04 (4 gün)
    24,3b
    1
    37
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?
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    Satış anlamında geçen yılı oldukça iyi geçiren Apple mağaza tarafında ise pandemi nedeniyle istediği adımları atamadı. Belirli sürelerde fiziksel mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple zaman zaman da lojistik merkezi olarak kullandı. Yeni yılda firma mağaza hamlesi yapacak gibi görünüyor.

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    Malatya Apple Store ihtimali

    LinkedIn kurumsal sosyal ağı üzerinde ortaya çıkan Apple ilanları Malatya özelinde mağaza müdürü ve lideri başta olmak üzere Genius, kıdemli müdür, teknik uzman gibi pozisyonlara yer veriyor. Yani tam bir mağaza ekibi için ilan açılmış. Benzer pozisyonlar İstanbul için de mevcut.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Apple’ın kendi sitesinde de ilanların olması şüpheleri güçlendiriyor. İstanbul’da zaten bir Apple Store daha bekleniyordu ancak Malatya sürpriz oldu. Ankara, İzmir veya Antalya gibi şehirler varken Malatya hamlesi Apple’ın biraz daha Doğu bölgesine yatırım yapmak istediğini gösteriyor.

    Henüz Apple tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Firmanın mali çeyrek toplantısında da Türkiye konusu geçmemişti. Bu bakımdan Bahar etkinliğinde veya ilk çeyrek dönemin mali raporlarında Apple resmi duyuruyu yapabilir.



    https://jobs.apple.com/tr-tr/search?location=turkey-TURC Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    T th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çiftçi iphone 6 aldı diye lüks düşkünü ilan eden insanlar var ne mağazası
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Tazmanya cenevarı
    Malatya special edition diye model sürüp elma logosu yerine kayısı logosu...
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    Tazmanya cenevarı (yiğit yigito) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kayısı store.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
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    HALVET (Hanefi BULUT) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Steve Jobs’un geçmişinde ‘Malatya’dan izler çıktı.

    Bu haberi yıllar önce okumuştum. Beklide Malatya seçilmesinin sebeplerinden olabilir diye düşünüyorum.

    https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/steve-jobs-un-gecmisinde-malatya-dan-izler-cikti-1440612
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    S sultanneb 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    tabikide malatyayada açılması gerekte sırası yanlış geldi bana
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    K konusancpu 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Senelerdir iphone kullanırım 1 kere istanbuldaki mağazasına gitmedim
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    BenFero (Ben Fero) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayburt bunu kıskandı..
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kayseri bunu kıskandı
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    O orkunkurun (Orkun Kurun) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    10 - 15 yıl öncesinde bu haber çıkmış olsaydı inanırdım o zamanlar kayısıcılar iyi para kazanıyordu. Anne tarafım Malatyalı, o nedenle kayısı işinde olan akrabalarım var. Bir akrabam eskiden her yıl otomobil yenilerdi ve hepsi de 0 km idi. Malatya trafiğindeki otomobillerin ortalaması İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizin trafiğindeki otomobillerin ortalamasından daha üst seviyede ve daha modelli idi, sanki Avrupa ülkeleri gibiydi. Malatya'da akraba ziyaretlerimden gördüğüm kadarıyla daireler de İstanbul'dakilerden çok daha genişti, 140-150 metrekare alanlı geniş balkonlu dairelerde oturmak orada normal karşılanan bir durumdu. Gerçekten sağlam para kazanırdı kayısıcılar. Bugün kayısıcıların işleri tam aksine çok kötü, para getirmediği için tarlasının yüzüne bakmayanlar var. Bugünün şartlarında bu haber bana inandırıcı gelmiyor.
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    M micropod (sarper şaşmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Orada başka bir şeyin eksikliğini çekiyorlardi en son :D
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    oluyor tabi para parayı çeker...
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Malatya da olmazsa olmaz oldu artık. Neden Istanbula gıtsınlerkı apple almak ıcın. Cok dogru bır yatırım. Herkesın apple cıhazı olmalı.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple Store Bağdat Caddesi'nde açılacak. Komple bir bina kiralandı ve tadilata başlandı.
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    24316 kez okundu.
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    Apple, apple store malatya ve apple store
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