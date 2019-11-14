Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi

    Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1959 yılında keşfedilen gemi şeklindeki oluşum, iki bilim insanı tarafından ilk kez 3 boyutlu olarak görüntülendi.
    1 hf.
    27,9b
    2
    87
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 1959 yılında keşfedilen gemi şeklindeki oluşum, Yeni Zelandalı jeofizikçi John Larsen ile Amerikalı bilgisayar mühendisi ve arkeolog Andrew Jones tarafından ilk kez 3 boyutlu görüntülendi. Böylelikle asırlardır merak konusu olan Nuh'un Gemisi ile ilgili bilim dünyasında yeni bir kapı aralandı.

    Ayrıca Bkz. "Okyanuslardaki asiditenin sera gazı salınımını artırabileceği tespit edildi"

    Amerikalı bilgisayar mühendisi ve arkeolog Andrew Jones, henüz 17 yaşında üniversite öğrencisiyken izini sürmeye başladığı Nuh'un Gemisi'nin 3 boyutlu görüntüsünü, Yeni Zelandalı jeofizikçi, coğrafyacı akademisyen ve aynı zamanda yer altı görüntüleme uzmanı olan John Larsen ile kayıt altına almayı başardı.

    Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları, bağımsız olarak yürüttükleri çalışma sonucu elde ettikleri verileri ve görüntüleri bu konuda daha önce bir belgesel çekmiş olan Cem Sertesen'e ikinci belgeselinde kullanması için verdi. Jones, 2014 yılında Nuh'un Gemisi izinin altında ne olduğunu göstermek için elektrik akımı kullanan bir cihazla alanı taradıklarını söyledi.

    Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Birkaç yıl sonra görüntüleri işledikten sonra bu 3 boyutlu görüntünün ortaya çıktığını anlatan Jones, şunları aktardı:

    "Bu görüntü Nuh'un Gemisi'nin yer altında bulunan görüntüsünün gerçek verileridir. Bu görüntüler ne sahtedir ne de bir simülasyondur. Bu görüntü toprağın altında gömülü olan geminin tamamını gösteren gerçek veridir.

    Konunun uzmanı her bilim insanı bu çalışmayı yapabilir ve bizim ulaştığımız bu sonuca ulaşabilir. Bu yapı evet bir gemi, ama Nuh'un Gemisi diyebilmek için daha erken. Çok kapsamlı çalışmalar yapmalıyız. Bu da ancak, üniversitelerin ve Türk devletinin desteği ile olabilir."

    Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Sertesen, son bilimsel çalışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikalı ve Yeni Zelandalı bilim insanlarının üç yıllık çalışmanın ardından o izin, yer altındaki fotoğrafını ortaya çıkardığını söyledi.

    Yabancıların Nuh'un Gemisi'ne çok değer verdiğini dile getiren Sertesen, sözlerine şöyle devam etti:

    "Bilim insanları, 150 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki izin üzerine karış karış yerleştirdikleri kablolarla, yer altına elektrik sinyalleri göndererek on binlerce veri topladı. Sonuçta yer altındaki 3 boyutlu görüntü ortaya çıktı. Bilim insanları bu çalışmayı, bilim çevresini harekete geçirmek için yaptı."



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nuhun-gemisi-3-boyutlu-goruntulendi-/1645118 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    umtkrhn 1 hf. en beğenilen
    Gerçekten gemi olabilir mi, Hz. NUH'un gemisi değilde başka kimin olabilir, dağın başında kim 150metre gemi inşa eder. Başka yerde yapıldı da sonradan gemi oraya mı oturdu? Yoksa büyük tufan gerçek mi? Ataistler bunu da açıklayın?
    Gerçekten gemi olabilir mi, Hz. NUH'un gemisi değilde başka kimin olabilir, dağın başında kim 150metre gemi inşa eder. Başka yerde yapıldı da sonradan gemi oray...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    thebiqboss 1 hf.
    Abi Bu Ateistleri Çözemiyorum Kendileri de gerçekleri görüyorlar ama Kabullenemiyorlar Bilim, bilim diye ağlarlar sonrada yalan derler çünkü kendileri de ne dediklerini bilmiyorlar. Alın size işte o çok güvendiğiniz bilimde Ispatlamış. neden kabullenemiyorsunuz ? elin bilim adamı inanıyor böyle olaya bunlar inat yapıyor siz kendinizi de kabullenemiyorsunuz aslında
    Abi Bu Ateistleri Çözemiyorum Kendileri de gerçekleri görüyorlar ama Kabullenemiyorlar [resim] Bilim, bilim diye ağlarlar sonrada yalan derler çünkü kendileri de...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Erbaa82 1 hf.
    Bu bir şaka olmalı. Adamlar toprak parçasını kesip ,biçip gemiye benzetiyor buna da Nuh'un gemisi diyorlar. İşin daha ilginci bu olay 2019 yılında oluyor.
    3 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SleepofGods 1 gün
    Nee hani gerçekten nee. Yorumları okurken herkesin birer bilim insanı olduğuna kanaat getirdim. You are genious beybi dkdkdjjd sinirlerim bozuldu adam diyor ki askerliğimi orada yaptım kesinlikle yalan djkfjfjdodkdm tamam fizik profesörü sayın eski asker bey.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Açıklanamayan hiç bir şey kalmayacak bilim geliştikçe bütün hurafelerin gerçek yüzü ortaya çıkacak, büyük bir su baskınında gemi yapan kişinin illa peygamber olması gerekmiyor, çılgın fikirlerini hayata geçirmiş bir dahi olamaz mı!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Nuh`un tahtadan gemisi yok idi. Ona super bir teknoloji verildi. Cunku 12.000 yil once Dunya`ya bir goktasi carpti. Bugun ki Gronland`da izi var. O zamanki insanlar cok ileriydi ve Tanri`yi inkar edecek hadde geldiler. Lakin gok tasi tum insanligi yok etti. Bu turde bir firtina veya dalgaya tahta gemi dayanmaz. Uzay gemisi insaa etti, Melekler artik bir tur teknoloji getirdiler. Bu gemide ayrica tum hayvanlarin DNA lari da vardi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Cehenneme gideceğine inanabilirsin...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    yıl olmuş 2020 senin gibi küfürbazlar bitmedi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 4 gün
    Askerliğini bahsi geçen bölgede yapan biri olarak,kar ve yağmur sularının dağdan kopan ve önüne kattığı ağaç parçalarını anılan bölgeye taşımış ve bir noktada su ikiye ayrılarak gemi şeklini almıştır. Rakımı yüksek olsada bulunduğu yer dağın zirvesi değil vadidedir.Bana göre kesinlikle gemi değil doğal oluşumdur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    olağan_şüpheli 5 gün
    KAYNAK ?

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    grafman09 5 gün
    Bahsi geçen geminin ebatları.. 150×50 m. her çiftten hayvanın buna sığması fiziken imkansız.. tabi içeri giren canlılar.. aynı oranda küçülmüyorsa.. Mucize arıyoruz.. Ama mucizeler kitaplar da hikayelerde...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mustafa1403 5 gün
    Yorumlari okudumda sastim kaldim.

    Adam yorumuna Hz. Nuh'a ve geminin yapilisina inaniyor ama tüm hayvanlarin gemide olacağına inanmiyor.

    Allah ol dedi mi olur. Bu kadar Allah'a inanmamak için uğraşmayın. Azıcık etrafınızdaki mucizelere bakın. Senin bilim dediğin seyi bile Allah bizlere nasip etmiş.

    Umarım Allah kafasında soru işaretleri olan kişilere yol gösterir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    bytradm 5 gün
    bugünkü teknolojiyle olmayacak işler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    27926 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    nuhun gemisi, bilim ve
    6 etiket daha 3d görüntüleme Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi 1 hf. Age of Empires 4 oynanış fragmanı yayınlandı 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! 1 hf. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu 1 hf. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler 1 hf. Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı 1 hf. Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor 1 hf. Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor 1 hf. Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu 1 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı 1 hf. Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında 1 hf. 5G hayat kurtaracak | Ambulansa uzaktan bağlantı ve müdahele 1 hf. Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor 1 hf. LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor 1 hf. Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi Sonraki Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı 1 hf. 200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün 1 hf. Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek 1 hf. Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor 1 hf. GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu 1 hf. Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı 1 hf. Honor Watch Magic 2 için geri sayım başladı 1 hf. 2000 beygirlik Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" iddiasıyla tanıtıldı 1 hf. Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde 1 hf. Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı! 1 hf. Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor 1 hf. 50'li yılların İngiliz ikonu elektrikle geri dönüyor: Morris JE 1 hf. Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti 1 hf. Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu 1 hf. Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek 1 hf. Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu 1 hf. 16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p 1 hf. Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi 1 hf. 2si1: Logitech MX518 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. 2si1 | 4 gün iş, 3 gün tatil Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim