Ağrı’da Nuh'un Gemisini bulmak için kazı hazırlığı başladı

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Tam Boyutta Gör Ağrı Dağı eteklerinde yeniden alevlenen Nuh’un Gemisi tartışmaları, uluslararası bir araştırma ekibinin bölgeye yönelmesiyle yeni bir boyut kazandı. Bilim insanları, tarihi efsaneyi somut gerçeklere dönüştürebilecek kanıtların eşiğinde olduklarını söylüyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan ve “Durupınar Oluşumu” olarak bilinen bölge, Nuh’un Gemisi efsanesine yönelik araştırmaların odak noktası olmaya devam ediyor. 1959 yılında Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları incelenirken fark edilen ve yıllar içinde sayısız araştırmaya ev sahipliği yapan bu alan, şimdi çok daha kapsamlı bir bilimsel girişime hazırlanıyor.

Arkeologlar, "kesin kanıtlar" peşinde

Tam Boyutta Gör Bölgedeki çalışmalar, hem Türkiye’den hem de yurtdışından arkeologların katılımıyla yürütülecek. Uzmanlar, son yıllarda yapılan analizlerde dikkat çekici bulgulara rastladıklarını belirtiyor. Özellikle alınan toprak örneklerinde tespit edilen deniz tortuları, kil benzeri yapılar ve yumuşakça kalıntıları, denizle bağlantılı bir geçmişe işaret ediyor.

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Durupınar Oluşumu'nun yapısı da dikkat çekici: Yaklaşık 164 metre uzunluğundaki bu jeolojik formasyon, bazı kutsal metinlerde anlatılan gemi boyutlarıyla büyük benzerlik taşıyor. Ayrıca bölgede yapılan jeofizik testler, yüzeyin altında dikdörtgen benzeri yapıların varlığına işaret ediyor.

"Çürüyen ahşap" belirtileri

Tam Boyutta Gör Zemin altında tespit edilen pH farklılıkları, yüksek potasyum değerleri ve organik madde yoğunluğu ise araştırmacılar için bir başka umut kaynağı. Bu değerlerin, çürüyen ahşap yapılara işaret edebileceği ifade ediliyor. İlk olarak 2019 yılında gerçekleştirilen radar taramaları da, yüzeyin altında insan yapımı bir yapının olabileceği ihtimalini güçlendirmişti.

Tam Boyutta Gör Noah's Ark Scans araştırmacısı Andrew Jones “Önümüzdeki birkaç yıl boyunca Türk üniversite ortaklarımız, tespit ettiğimiz yapıların gerçekten insan yapımı mı yoksa doğal oluşumlar mı olduğunu belirlemek için toprak örneklemesi, radar taramaları ve diğer yöntemler gibi tahribatsız testler yapacak. Ancak yeterli kanıt topladıktan ve yerinde uygun bir koruma planı oluşturduktan sonra kazı yapmayı düşüneceğiz” açıklamasını yaptı.

Tam Boyutta Gör Kazı çalışmaları henüz başlamamış olsa da, bilim insanları ellerindeki verilerin umut verici olduğunu belirtiyor. Ancak “doğal bir oluşum mu yoksa gerçekten insan yapımı bir yapı mı?” sorusunun yanıtını verebilmek için aylar, belki de yıllar sürecek çok yönlü analizler gerekiyor.

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