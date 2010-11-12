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Nvidia 384 paralel işlemcili GeForce GTX 560 modelini yeni yılda lanse edecek

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modeliyle yüksek performans segmentinde pozisyonunu güçlendiren Nvidia, yeni modellerle birlikte 500 serisi ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, son dakika değişikliği olmadığı takdirde çift grafik işlemcili yeni Fermi X2 ve GeForce GTX 570 modellerini yıl sona ermeden pazara sunması beklenen Nvidia, yüksek satış başarısı elde eden GeForce GTX 460'ı da güncelleyecek. GF114 kodlu yeni grafik yongasından güç alan GeForce GTX 560 modelini yeni yıl lansmanı için hazırlayan firma, yaz döneminde gündemden düşmeyen GeForce GTX 460'ın yerini alacak model ile birlikte performansı çıtasını arttırmaya hazırlanıyor.

GeForce GTX 460'a güç veren GF104 GPU'sunun geliştirilmiş bir versiyonu olan GF114 GPU'su ile 384x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 560, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle çıkacağı söylenen ancak 500 serisi ile birlikte artık çıkması beklenmeyen GeForce GTX 475 modelinin yeni serideki karşılığı olacak gibi görünüyor. Paralel işlemci sayısı ile birlikte çalışmas frekanslarının da arttırılması beklenen GeForce GTX 460, 675MHz'in üzerinde bir GPU hızına sahip olacak gibi görünüyor. GeForce GTX 480'den 580 modeline geçiş sürecindekine benzer şekilde yerini alacağı GTX 460 modelinden %15-20 daha hızlı olması beklenen GeForce GTX 560'ın fiyatı ise henüz belli değil.


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lj94 8 yıl
dağılın aticiler.
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jumano 8 yıl

lj94

dağılın aticiler.


dağıldık
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heatblast 8 yıl
150w ve 384cc'li gtx460 1 gb olacak bu kart
saat hızları ve fazladan 48cc ile %15 fark yaratabilir
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Dovahkiin 8 yıl
Yılbaşında kesin çıkar mı sizce?


İnsanın aklına kurt düşürür bunlar yaw. Şimdi yılbaşında daha ucuza daha hızlı çıkarsa kötü olur.
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WinteR 8 yıl
İyice çorba oldu piyasa, birileri çıksada güzel bir fiyat özellik vs tablolaması yapsa
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tchNo 8 yıl
Hiç zannetmiyorum çıkaracaklarını.. Mart nisan gibi çıkar bence.
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ahocem 8 yıl
bekleyin beyler bekleyin amd ninde yaptığı gibi orta sınıfın kalitesini, performansını hemen hemen üst sınıf seviyelerine çekti ama fiyatlar ucuz olarak geldi nvidiada böle bişey yapacaktır artık kaliteyi ucuza alcaz yavaş yavaş bence :)
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hellteam 8 yıl
Sonunda 475 göründü
Ama gf110 hesabında olduğu gibi gf104 ün kısmen adını değiştirip satıcak ama
460 tan biraz daha ekmek yemeli daha çıkalı ne kadar oldu şurda

Yüzde 20 daha hızlı bi karta biz zaten 900 mhz ile çıkıyoruz onun için saat hızı gene düşük bi kartla gelip oc kapasitesi yüksek olabilir
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M@U 8 yıl
Acaba GTX295'te kullanılan gpu'nun teki ile 3 ay sonra piyasaya sunulan GTX275 gibi, çift gpu'lu bir Fermi de Aralık'ta sunulup, tek gpu'lu versiyonu olarak da 1-2 ay sonra GTX560 sunulabilir mi?

Esas melese gf104 ile gf114 mimari olarak aynı mı? Bu habere göre aynı olması gerekir. Yahut 12 SM'li gf100 mimarili bir gpu olacak gf114. Acaba gf114 ile çift gpu'lu bir kart yapabilecek mi Nvidia? Eğer yaparsa HD5970'i geçecektir. Ancak HD6990 ne olacak?
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Batuist 8 yıl

M@U


Esas melese gf104 ile gf114 mimari olarak aynı mı?..

tabiki hayır.. aksi halde GTX465ten ne farkı kalır?? Ki nvidia bile gtx465in bir facia olduğunu biliyor.. nvidia yeni seri kartlarını gtx580deki mimari ile çıkaracaktır.. bu saatten sonra gf104ü kullanmaz.. yeni gpu hem daha az ısınıyor daha az güç çekiyor hemde daha verimli bir gpu.. şimdi bunu kullanmaktansa neden eskisini kullansın?? kaldı ki bahsettiğin özellikteki gpu 465in ta kendisi olur.. gtx460 çıktıktıktan sonra gtx465e ne kadar indirim yaptığını biliyoruz sebebide oldukça açıktı.. O yüzden yeni fermi ile gelecektir bütün 5x serisi..
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Rojev 8 yıl
Şimdi ben GTX 460/470,6850/6870 serisinden birisini alacaktım. Kafam karıştı. Beklesek mi yoksa beklemesek mi?
Çivisini çıkardılar artık bu işin.
Aynı Dx11,12 gibi...
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