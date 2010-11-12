Nvidia 384 paralel işlemcili GeForce GTX 560 modelini yeni yılda lanse edecek

GeForce GTX 580 modeliyle yüksek performans segmentinde pozisyonunu güçlendiren Nvidia, yeni modellerle birlikte 500 serisi ürün gamını genişletmeyi planlıyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi, son dakika değişikliği olmadığı takdirde çift grafik işlemcili yeni Fermi X2 ve GeForce GTX 570 modellerini yıl sona ermeden pazara sunması beklenen Nvidia, yüksek satış başarısı elde eden GeForce GTX 460'ı da güncelleyecek. GF114 kodlu yeni grafik yongasından güç alan GeForce GTX 560 modelini yeni yıl lansmanı için hazırlayan firma, yaz döneminde gündemden düşmeyen GeForce GTX 460'ın yerini alacak model ile birlikte performansı çıtasını arttırmaya hazırlanıyor.

GeForce GTX 460'a güç veren GF104 GPU'sunun geliştirilmiş bir versiyonu olan GF114 GPU'su ile 384x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 560, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle çıkacağı söylenen ancak 500 serisi ile birlikte artık çıkması beklenmeyen GeForce GTX 475 modelinin yeni serideki karşılığı olacak gibi görünüyor. Paralel işlemci sayısı ile birlikte çalışmas frekanslarının da arttırılması beklenen GeForce GTX 460, 675MHz'in üzerinde bir GPU hızına sahip olacak gibi görünüyor. GeForce GTX 480'den 580 modeline geçiş sürecindekine benzer şekilde yerini alacağı GTX 460 modelinden %15-20 daha hızlı olması beklenen GeForce GTX 560'ın fiyatı ise henüz belli değil.