Nvidia: 3DVision Surround ile 3D destekli çoklu monitör kurulumları yolda

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Profesyonel grafik kartlarında yıllardır kullanılan çoklu monitör desteğini Eyefinity teknolojisiyle masaüstüne indirgeyen AMD-ATi, Radeon HD 5000 serisiyle üç veya daha fazla monitörü bir arada kullanabilmesine olanak tanımıştı. Eyefinity teknolojisine karşı Nvidia'nın ise 3DVision Surround üzerinde çalıştığını ve çoklu monitör desteğini 3D teknolojisiyle harmanlayarak sunmayı planladığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik.

Gelen bilgilere göre Nvidia, 3DVision Surround teknolojisiyle oldukça iddialı ve rakibinden daha fazlasını sunabileceğini belirtiyor. 3DVision teknolojisiyle 3D görüntüleme teknolojilerinde endüstriye hız kazandıran isimlerden birisi olmayı başaran firma, Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla tanıtmayı planladığı çoklu monitör teknolojisinin projeksiyon desteği ile farklı alternatifler doğuracağını da belirtiyor.

3DVision teknolojisi için 120Hz monitörlere ihtiyaç duyan Nvidia aralarında Acer, Samsung ve ViewSonic gibi isimlerin yer aldığı monitör üreticileriyle iş birliğine gitmiş ve yeni monitörlerin pazara girmesine katkı sağlamıştı. Projeksiyon cihazlarını da gündemine alan ve üreticilerin 3DVision destekli projeksiyon cihazları sunmaya başladığını belirten Nvidia, 3DVision Surround teknolojisinde de projeksiyonlara yer veriyor.

CES 2010 fuarı kapsamında 3DVision Surround için önemli açıklamalarda bulunan Nvidia, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen Full HD uyumlu üç monitör veya 3DVision teknolojisiyle uyumlu üç adet projeksiyon cihazı ile 3DVision Surround teknolojisinden yararlanılabileceğindeğiniş, teknolojisinin ileri oyun deneyimi sunacağını belirterek GT200 GPU'sunu kullanan kartlarda da destekleneceğini açıklamıştı.

Şimdi gözler rekabette kimin öne geçeceğine çevrilmiş durumda. Bir yanda 3D teknolojisiyle desteklenmiş üç monitörlü 3DVision Surround, öte tarafta ise üç veya altı monitörlü kullanımlara olanak tanıyan ATi Eyefinity teknolojisinin rekabetinde kârlı çıkan taraf monitör üreticileri olacak gibi görünüyor.

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