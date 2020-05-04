Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir

Tam Boyutta Gör

GPU devi son gelen haberlere göre yeni bir HPC modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Kartın en dikkat çekici özelliği ise Ampere mimarisi üzerinde yükselecek olması.

DGX A100

DGX A100 olarak adlandırılan yonga’daki A harfi şimdiye kadarki isimlendirmelerden yola çıkacak olursak Ampere’ye işaret ediyor olabilir. Şu anlık teknik detayları bilinmeyen kart DGX ailesine konumlandırılacak olması itibariyle yapay zeka ve derin öğrenme alanlarında işlemleri hızlandırmak üzere geliştiriliyor.

Hali hazırdaki Volta tabanlı GV100 GPU’su üzerinde yükselen DGX-2 çözümü 81 920 CUDA çekirdeği taşırken 512 GB HBM2 bellekle desteklenmiş. Nvidia’nın bu seviyenin üzerine çıkması beklenirken 14 Mayıs’ta düzenlenecek konferansta bazı detayların açıklanabileceği düşünülüyor.

https://www.techpowerup.com/266582/nvidia-dgx-a100-is-its-ampere-based-deep-learning-powerhouse

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.