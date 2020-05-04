Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir

    Yeşil ekibin Ampere kartları gün geçtikçe daha fazla detayla karşımıza çıkmaya devam ediyor.
    1 hf.
    1,9b
    1
    5
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir
    Tam Boyutta Gör

    GPU devi son gelen haberlere göre yeni bir HPC modeli üzerinde çalışıyor olabilir. Kartın en dikkat çekici özelliği ise Ampere mimarisi üzerinde yükselecek olması.

    DGX A100

    DGX A100 olarak adlandırılan yonga’daki A harfi şimdiye kadarki isimlendirmelerden yola çıkacak olursak Ampere’ye işaret ediyor olabilir. Şu anlık teknik detayları bilinmeyen kart DGX ailesine konumlandırılacak olması itibariyle yapay zeka ve derin öğrenme alanlarında işlemleri hızlandırmak üzere geliştiriliyor.

    Hali hazırdaki Volta tabanlı GV100 GPU’su üzerinde yükselen DGX-2 çözümü 81 920 CUDA çekirdeği taşırken 512 GB HBM2 bellekle desteklenmiş. Nvidia’nın bu seviyenin üzerine çıkması beklenirken 14 Mayıs’ta düzenlenecek konferansta bazı detayların açıklanabileceği düşünülüyor.



    https://www.techpowerup.com/266582/nvidia-dgx-a100-is-its-ampere-based-deep-learning-powerhouse Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 1 hf.
    aaaa ampere duyurulduğundan beri kim bu kartlar yapay zeka için olacak diyordu acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor 1 hf. Ulaşım planlama uygulaması Moovit artık Intel çatısı altında 1 hf. Koronavirüs semptomları akıllı bantlarla takip edilecek 1 hf. Ubisoft, “Prince of Persia 6” alan adını tescilledi 1 hf. Efsanevi oyun Mario 64, PC'ye portlandı: Emülatörsüz çalışıyor 1 hf. Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi Avrupa pazarına giriş yapıyor 1 hf. Güneş, benzeri yıldızlara göre 5 kat daha az aktif: Bu durum ne anlama geliyor? 1 hf. Elon Musk, insanlığı Mars'a taşıyacak olan roket motorunu gösterdi 1 hf. Nokia satışları serbest düşüşe geçti 1 hf. Şehir içinde 10 kata kadar daha fazla enerji tüketeceği düşünülen teslimat dronları, ne kadar çevreci? 1 hf. Türkiye’nin koronavirüs tablosu – 4 Mayıs 1 hf. Geçtiğimiz ay Hindistan'da bir tane bile sıfır araç satılmadı 1 hf. AVM’ler ve berberler 11 Mayıs’ta açılıyor 1 hf. AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor 1 hf. Ryzen 3 3100, Core i3-10100’le başa baş performans gösterebilir 1 hf. Türk iMiner firması İran’da Bitcoin madeni kuracak 1 hf. Core i5-10400, Core i7-9700F’in önünde 1 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Mayıs 2020 1 hf. Türkiye’den Somali’ye yerli solunum cihazı yardımı 1 hf. Intel Alder Lake’te yine soket değiştirecek: 8+8 çekirdekli işlemci geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia, Ampere tabanlı DGX kartı geliştiriyor olabilir Sonraki 13 inçlik MacBook Pro güncellendi: Daha hızlı işlemci ve Magic Keyboard 1 hf. Türk donanmasının denizdeki gözü Ahtapot göreve hazır 1 hf. B550 anakartlar B450 tabanlılarla benzer fiyatlanacak 1 hf. Zoom ve Teams’e yerli rakip: HAVELSAN Diyalog 1 hf. Türkiye'de motosiklet satışlarındaki düşüş sürüyor 1 hf. Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor 1 hf. Facebook haber doğrulama için Doğruluk Payı ile anlaştı 1 hf. Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor 1 hf. Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya 1 hf. Half-Life:Alyx sayesinde Steam platformuna 1 milyona yakın VR gözlük kaydı yapıldı 1 hf. Bandcamp her ayın ilk Cuma günü ücreti kesintilerini sıfırlıyor 1 hf. Bilim insanları, robotlar için yapay deri geliştiriyor 1 hf. Michael Jordan belgeseli The Last Dance izlenme rekoru kırdı 1 hf. Hayat Eve Sığar uygulamasına yeni özellik: Ücretsiz maske kodu alınabiliyor 1 hf. MIUI 12'nin beta sürümü 28 cihaz için global çapta indirmeye sunuldu 1 hf. HAVELSAN ve TUSAŞ işbirliğinde MMU için yazılım geliştirme çalışmaları başlıyor 1 hf. ÖYGM lise öğrencileri için uluslararası akredite yazılım eğitimlerini yayınladı 1 hf. İnflamasyonu baskılayan kanser ilacı keşfedildi 1 hf. Realme X3 SuperZoom'un batarya özellikleri sızdırıldı 1 hf. Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport'a Toyota GR Supra RZ '20 Modeli Ekleniyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Prison Architect için Yeni Ücretsiz DLC ‘Cleared For Transfer’...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2500 TL APU SİSTEM HK
    DH Forum
    Eşcinsellikten insanlar neden bu kadar nefret ediyor?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi