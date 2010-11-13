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Nvidia: Artık yonga seti üretmiyoruz

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Athlon64 işlemcileri için hazırladığı nForce 4 çipsetiyle, yonga seti alanında en başarılı dönemini yaşayan Nvidia, devam eden süreçte benzer başarıyı yakalayamamıştı. ATi'yi satın alan AMD'nin, yonga seti üretmeye başlaması, Intel'in ise mikroişlemci tasarımında değişikliğe gittikten sonra üçüncü parti yonga setlerine yeşil ışık yakmamasıyla birlikte çalışmalarını askıya alan Nvidia, bir süre önce nForce takımındaki mühendisleri, Tegra çalışmalarına dahil ederek çalışmalarına yeni nesile Tegra işlemcileri ekseninde devam edeceğini açıklamıştı. Yeni çipset modellerine sahip olmasa da ürün gamındaki mevcut çözümler pazarda hâlâ yaygın olarak bulunabilen Nvidia, artık yeni çipset hazırlamayacağını resmi olarak doğruladı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Artık çipset üretmiyoruz, SoC üretiyoruz. Tegra yongada sistem çözümlerini üretiyor, entegrasyonu yeni bir seviyeye taşıyoruz... Çipset işi bu sene büyümedi çünkü satışlarımızı genişlemedi." dedi.

Nvidia yeni bir çipset modeli geliştirmese de mevcut çözümleri bir sonraki finansal yıla kadar satmayı sürdürecek. Çipset satışlarından elde edilen gelirlerdeki düşüş konusunda çok net rakamlar olmasa da üçüncü çeyrek itibariyle tüm gelirlerin içerisinde çipset operasyonunun %15 civarında paya sahip olduğu ve bu seviyeye %30'lardan düştüğü belirtiliyor. Jen-Hsun Huang açıklamasında "AMD tarafında çipsetlerimiz iyi bir pozisyonda olmayı südürüyor. Çipsetlerimizi önümüzdeki yıl içerisinde de satacağımızı düşünüyorum. İkinci nokta ise MCP89, en yeni ve son jenerasyon Intel çipseti gerçekten mükemmel bir mühendislik içeriyor ve bu modelde Apple ile iyi bir iş çıkarttık. [Apple] bir süre daha kullanacak. Görünen o ki çipsetlerimiz, insanların düşündüğünden daha uzun bir süre pazarda olacaklar ama bunun tam olarak ne kadar süreceğini bilmiyorum..." dedi.


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vidoko 8 yıl
bence masa üstü talebi bitmez ..oyun ve performans için illede masaüstü.
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Lamelif_ 8 yıl
Güzel haber. Bundan sonra AMD bütün taraftarlarına bedava ekran kartı verir.
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hacı.basat 8 yıl
Aslen nvidia, vga'yı içinde bulunduran çipsetlerine fiyatta rekabet edebilecek şekilde ağırlık verebilse pazarda çalışabileceği çok firma var, AMD, VIA ve ARM tabanlı sistemlerin tamamı hazır müşteri olurlar, sadece tekel stratejisi üretmeye çalışan intel bir müddet daha çeşide almaz, satışı düşerse o da almaya mahkum olur.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
zaten yaptıklarıda bi şeye benzemıyor,overclock yapamıyorum dogru duzgun.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Yongada sistem maliyeti ve güç sarfiyatı daha iyi olan çözüm. Üstelik kendi başına çalışır olacağı için intel'in veya amd'nin yan ürünlerini üretmekten daha ön planda. Nvidia teslim olmuş sayılmaz, bilakis yeni denizlere açılır eğer yongada sistem işini ilerletebilirse. Nvidiadan bir netbook görsek hiç fena olmaz.
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KANUNI61 8 yıl
SONUN başlangıcı nvidia adına
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adilazimdegilx 8 yıl

KANUNI61

SONUN başlangıcı nvidia adına


Oha
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DH Misafiri 8 yıl
Ürettikleri çoğu çipset zaten çok fazla ısınmakta.Bu ısınma sorununu aşıp yeniden üretime geçseler bence çok iyi olur.Bende nvidia çipsetli bi anakart amd işlemci ati ekran kartı var
Birbirlerine olan uyumsuzluk sorunu 0.Sadece işlemciye çok fazla overclock çekilmiyor.Ram seçiyor anakart..
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bordoomavii 8 yıl
bu resimde fiatın reklamlarındaki kapıda bayram harçlığı isteyen çocuğa benzemiş :)
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Torr 8 yıl
Geçen bir haber okumuştum.Artık kullandıkları malzemede son noktaya gelmişler.En fazla hız 3.5ghz miş.En fazlada 48 çekirdek kullanılıyormuş.Daha fazla olduğunda yavaşlıyormuş bilgisayar başka arayışlar içindeler.
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Process64 8 yıl
Larrabee ve Fusion adam akıllı oturana kadar keşke devam etselerdi...
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2kol3bacak 8 yıl
Hiç değilse boşalan ekibi direk kovmamışlar Tegra çalışmalarına yönlendirmişler. NVidia'nın böyle bir yönünü ilk kez gördüm helal olsun
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