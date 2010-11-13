Nvidia: Artık yonga seti üretmiyoruz

AMD'nin Athlon64 işlemcileri için hazırladığı nForce 4 çipsetiyle, yonga seti alanında en başarılı dönemini yaşayan Nvidia, devam eden süreçte benzer başarıyı yakalayamamıştı. ATi'yi satın alan AMD'nin, yonga seti üretmeye başlaması, Intel'in ise mikroişlemci tasarımında değişikliğe gittikten sonra üçüncü parti yonga setlerine yeşil ışık yakmamasıyla birlikte çalışmalarını askıya alan Nvidia, bir süre önce nForce takımındaki mühendisleri, Tegra çalışmalarına dahil ederek çalışmalarına yeni nesile Tegra işlemcileri ekseninde devam edeceğini açıklamıştı. Yeni çipset modellerine sahip olmasa da ürün gamındaki mevcut çözümler pazarda hâlâ yaygın olarak bulunabilen Nvidia, artık yeni çipset hazırlamayacağını resmi olarak doğruladı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Artık çipset üretmiyoruz, SoC üretiyoruz. Tegra yongada sistem çözümlerini üretiyor, entegrasyonu yeni bir seviyeye taşıyoruz... Çipset işi bu sene büyümedi çünkü satışlarımızı genişlemedi." dedi.

Nvidia yeni bir çipset modeli geliştirmese de mevcut çözümleri bir sonraki finansal yıla kadar satmayı sürdürecek. Çipset satışlarından elde edilen gelirlerdeki düşüş konusunda çok net rakamlar olmasa da üçüncü çeyrek itibariyle tüm gelirlerin içerisinde çipset operasyonunun %15 civarında paya sahip olduğu ve bu seviyeye %30'lardan düştüğü belirtiliyor. Jen-Hsun Huang açıklamasında "AMD tarafında çipsetlerimiz iyi bir pozisyonda olmayı südürüyor. Çipsetlerimizi önümüzdeki yıl içerisinde de satacağımızı düşünüyorum. İkinci nokta ise MCP89, en yeni ve son jenerasyon Intel çipseti gerçekten mükemmel bir mühendislik içeriyor ve bu modelde Apple ile iyi bir iş çıkarttık. [Apple] bir süre daha kullanacak. Görünen o ki çipsetlerimiz, insanların düşündüğünden daha uzun bir süre pazarda olacaklar ama bunun tam olarak ne kadar süreceğini bilmiyorum..." dedi.