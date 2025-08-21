MIT yapay zeka para kazandırmıyor dedi; AI şirketlerinin hisseleri çakıldı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en prestijli üniversitelerinden ve araştırma kurumlarından biri olan MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü), bu hafta başında yapay zekanın finansal getirilerine dair dikkat çekici bir rapor yayımladı. MIT araştırmacıları tarafından hazırlanan rapor, son dönemde Amerikan ekonomisinin itici gücü hâline gelen teknoloji şirketlerinin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü bu şirketlerin büyük umutlar bağladığı yapay zeka teknolojileri, öyle beklendiği gibi para basmıyor; Aksine MIT'nin raporu, bu alana yatırım yapan şirketlerin sadece yüzde 5'inin kayda değer bir gelir elde edebildiğini ortaya koyuyor. Yapay zeka alanına yatırım yapan ya da bu teknolojiyi bir şekilde ürün ve hizmetlerine entegre eden şirketlerin yüzde 95'i ise bu yatırımlarına karşılık herhangi bir gelir elde edemiyor.

Nvidia ve Palanthir Gibi Yapay Zeka ile Bağlantılı Şirketler Değer Kaybetti

Yapay zeka alanına yapılan tüm o yatırımlara karşılık şirketlerin sadece yüzde 5'inin kayda değer bir gelir elde edebiliyor olması, piyasalarda bir panik havasına sebep oldu. Nitekim yayımlanan bu raporun etkileri Wall Street'te de hissedildi. Salı günü, yani bu rapor yayımlandıktan hemen sonra, aralarında Nvidia'nın da yer aldığı yapay zeka ile bağlantılı pek çok şirketin hisselerinde ciddi düşüşler gözlemlendi. Nvidia bir günde yüzde 3.5 değer kaybetti. En büyük düşüşü yaşayan ise yüzde 9 değer kaybeden Palanthir oldu. Wall Street'teki bu düşüşe paralel olarak Avrupa ve Asya'daki borsalarda da benzer tablolar ortaya çıktı.

Bir süredir gündemde olan "yapay zeka balonu"nun MIT tarafından yayımlanan bu raporla birlikte bir anda daha somut bir hâl alması, belli ki yatırımcıların gözünü korkuttu. Teknoloji hisselerindeki düşüş Salı gününden sonra biraz yavaşlamış olsa da hâlâ tam anlamıyla durmuş değil. Hafta sonuna kadar Nvidia ve Palanthir gibi şirketlerin kaybı daha büyük boyutlara ulaşabilir.

Teknoloji hisselerindeki bu düşüşün şimdilik yıkıcı boyutlara ulaşması beklenmiyor. Ancak MIT'nin yayımladığı rapor ve sonrasında yaşananlar, yapay zekanın artık hem küresel piyasaları hem de teknoloji dünyasını derinden yaralayabilecek olası bir kriz ile doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Nitekim OpenAI CEO'su Sam Altman da bu hafta başında verdiği bir demeçte bir yapay zeka balonunun oluşmaya başladığını kabul etmiş ve bazı yatırımcıların para kaybedebileceğini söylemişti. Altman, bu dönemsel kayıpların, günün sonunda ortaya çıkan dev kazançların yanında önemsiz kalacağını savunuyor. Ancak giderek daha olası bir hâle gelen krizden etkilenecek insanlar aynı görüşte olmayabilir.

