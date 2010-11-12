Nvidia CEO: Tegra 2'li tablet akımı 2011'de geliyor

Grafik Teknolojileri Konferansı'dan 2011'in süper telefonların yılı olacağını söyleyen Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda tablet bilgisayarlar hakkında konuştu. Yeni tablet bilgisayar akımının yolda olduğunu söyleyen Huang, 2011'de Tegra 2 tabanlı çok sayıda tabletin pazara sunulacağını açıkladı. Açıklamasında tablet bilgisayarlardaki gecikmeyi kabul eden Huang, bunun arkasındaki neden olarak Nvidia, Google ve bilgisayar üreticilerinin iPad'e karşı yapılacak etkin bir mücadele için doğru noktada olup olmadıklarını garantilemek istemelerini gösteriyor."Sadece başka bir ürün yapamazsınız" diyen Huang, "Samsung Galaxy Tab'e bakın. Telefon işletim sistemini daha büyük ekranda kullanan bir tablet. Tablet bilgisayar, daha büyük ekranlı telefon değildir." dedi.

"Çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 işlemcisini kullanan tabletler, yüksek performans, daha, daha iyi çoklu uygulama desteği ve daha iyi grafik kalitesinin faydalarını sunacaklar..." diyen Jen-Hsun Huang, "işte tüm bunlar bir araya geldiğinde iPad'den daha farklı bir deneyime öncülük edebilirsiniz" dedi. Tablet bilgisayarların, geleneksel dizüstü bilgisayarların karşsındaki durumuna da değinen Huang konuşmasına , "Dizüstü bilgisayarınızı açın. İçerisinde ısı boruları, fanlar, ısı dağıtıcıları ve çok sayıda bakır var. İşte tüm bunlardan kurtulacaksınız!" ifadeleriyle devam etti. Tablet bilgisayarlara büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiren Jen-Hsun Huang, "... bu gelip geçici bir moda değil. Dikkat ederseniz herkes tablet bilgisayar üretiyor. Otomobil firmaları tabletler üzerinde çalışıyor, tüketici elektroniği firmaları tabletler üzerinde çalışıyor, iletişim firmaları tabletler üzerinde çalışıyor, sağlık endüstrisi tabletler üzerinde çalışıyor... Bilgi-işlem tarihinde daha önce tek bir cihazın tüm endüstriye yayıldığını hatırlamıyorum" dedi.