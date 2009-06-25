Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: Daha yüksek oyun performansı için işlemci güncellemesi yerine SLI yapın!

9 yıl
49,9b
1
76
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia: Daha yüksek oyun performansı için işlemci güncellemesi yerine SLI yapın!
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz sene yaşanan Nvidia ve Intel tartışmasında her iki firma da kendi çözümlerini güncellemenin daha yüksek performans sunacağını iddia etmiş ve donanım dünyasında tansiyon birden yükselmişti. Aradan geçen süre zarfında firmalar arası tartışma Atom işlemcisi ve ION platformu ekseninde devam etse de Nvidia'nın yeni bir sunum dosyası, geçtiğimiz sene yaşanan tartışmayı alevlendirebilir. Çünkü Nvidia daha yüksek oyun performansı için Core i7 işlemci güncellemesi yerine ikinci bir kartla SLI sistem kurulmasını tavsiye ediyor.

Nvidia hazırladığı tabloda Core 2 Duo E8400 işlemcisine ve GeForce GTS 250 ekran kartına sahip olan bir kullanıcının ekran kartını sabit tutarak Core i7 platformuna geçse bile aynı FPS değerini alacağını iddia ederken arzulanan daha yüksek oyun performansının ekran kartı güncellemesi gerektirdiğinin altını çiziyor. Nvidia Core i7 platformuna geçiş maliyetinin çok daha altında bir rakam ile kullanıcının ikinci bir GeForce GTS 250 ekran kartı alıp SLI sistem kurarak daha yüksek kare/sn değerine ulaşabileceğine vurgu yapıyor.

Hatta Nvidia bir miktar farkla GeForce GTX 260 SLI sistem kurulabileceğini üstelik toplam maliyetin Core 2 Duo E8400'ten Core i7 920'ye geçişe kıyasla 75$ daha ekonomik olacağını belirtirken FPS değerinin de, 1500$'a mal olacak Core i7 965 + GeForce GTS 250'li sistemden saniyede 18 kare daha fazla olacağını iddia ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
H.E.B Sup 8 yıl
Hortlamış bir konu günümüzde ms çok çok azaldı.Bu konuları kim hortlatıyor oda ayrı bi konu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 8 yıl
Yaptıkta noldu sorun sorun sorun ha getirdikleri götürdüklerinden fazla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atiktuk 8 yıl
crossfire ın getiris ati kartlarda nerdeyse %90 oranında..crossfire yapıyorsun 10fps fark edıyor ne demek?alınan fps iki katına cıkıyor nerdeyse..sadece dikkat edilecek konu şu an her oyunun crossfire veya slı desteklememesi..ama bundan sonra cıakcak her oyun destekleyecegı ıcın crossfire farkını daha ıyı anlayabıelcegız..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous 8 yıl
Bu tür eski konular kilitlenmeli veya silinmeli...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackboard 8 yıl

righteous

Bu tür eski konular kilitlenmeli veya silinmeli...

Yanlış düşünüyorsun forumda her konu kilitlense yada silinse forumun amaçı kaybolur.
Forumlar için bir arşivdir desek yanlış olmaz, herkes içi dolu dolu yazmasada bilgi ekleyen ve paylaşan çok arkadaş var.
:)
FX5200 SLI Forever...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
horrtt olmuş gene forumda ya kardeşim nerden buluyorsunuz anlamıyorum ki mesaj mı kasmak amacınız allahım ya:)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
Hmm biz de yedik değil mi kazıkçı nvidia...bir de uzanalım istersen çıplak tam olsun..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sight 8 yıl
İkinci ekran kartı alıp CF yada SLI yapıyosun bakıyosun 10fps 20fps fark çoğu oyunda en fazla.. bilmem uğraşılmaya değermi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barikat81 8 yıl
Adam acıklamasını yapmış başka söze gerek yok enren uzun süredir takiptayim donanım haberi senin gibi az yorumcu takipci var helal olsun.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chembond 8 yıl

barikat81

Adam acıklamasını yapmış başka söze gerek yok enren uzun süredir takiptayim donanım haberi senin gibi az yorumcu takipci var helal olsun.!








Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 8 yıl
busaatten sonra gts 250 ye para verilmez onu satıp yerine yeni bir ekran kartı alırsan arada baya bir fps farkı görürsün:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oem84 8 yıl

theyapici

busaatten sonra gts 250 ye para verilmez onu satıp yerine yeni bir ekran kartı alırsan arada baya bir fps farkı görürsün:)


1,5 sene geçmiş bir önceki mesajdan beri sen ne diyosun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 9 yıl
Yeni çıkan ekran kartları çok güçlü olduğu için o kartı idare edebilecek iyi bir işlemci de lazım. Ben sırf işlemcim iyi değil diye iyi bir ekran kartını alamadım. Daha düşük model kartlarla idare etmek zorunda kaldım. Bu sitede bi test vardı. 2 tane 9600gt yi SLI yaparak test ediyorlardı. İşlemci sanırım q9550 idi ve overclock la 3.00 Ghz a kadar hızlandırılmıştı. Buna rağmen oyunlarda belli ayarlardan sonra oyun işlemci engeline takıldı ve işlemcinin yetersizliğinden dolayı test tamamlanamdı. Bu intelin daha güçlü işlemciler yapması gerektiği söylenmişti. Diyelim ucuz bir işlemci aldınız. O işlemci gtx285i bile zor idare ederken nasıl 2 tane gtx285 takacaksınız çok merak ediyorum. Üstelik Gta4 ün ne kadar işlemci istediğini de gördük. İlerde çıkan oyunlar da daha güçlü işlemci isterlerse o zaman dediğiniz sistemler boşa gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abrenax 9 yıl
Yeni çıkan ekran kartları çok güçlü olduğu için o kartı idare edebilecek iyi bir işlemci de lazım. Ben sırf işlemcim iyi değil diye iyi bir ekran kartını alamadım. Daha düşük model kartlarla idare etmek zorunda kaldım. Bu sitede bi test vardı. 2 tane 9600gt yi SLI yaparak test ediyorlardı. İşlemci sanırım q9550 idi ve overclock la 3.00 Ghz a kadar hızlandırılmıştı. Buna rağmen oyunlarda belli ayarlardan sonra oyun işlemci engeline takıldı ve işlemcinin yetersizliğinden dolayı test tamamlanamdı. Bu intelin daha güçlü işlemciler yapması gerektiği söylenmişti. Diyelim ucuz bir işlemci aldınız. O işlemci gtx285i bile zor idare ederken nasıl 2 tane gtx285 takacaksınız çok merak ediyorum. Üstelik Gta4 ün ne kadar işlemci istediğini de gördük. İlerde çıkan oyunlar da daha güçlü işlemci isterlerse o zaman dediğiniz sistemler boşa gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
49869 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sli, İşlemci ve
5 etiket daha oyun güncelleme performans Ekran Kartı geforce
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim