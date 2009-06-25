Nvidia: Daha yüksek oyun performansı için işlemci güncellemesi yerine SLI yapın!

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Geçtiğimiz sene yaşanan Nvidia ve Intel tartışmasında her iki firma da kendi çözümlerini güncellemenin daha yüksek performans sunacağını iddia etmiş ve donanım dünyasında tansiyon birden yükselmişti. Aradan geçen süre zarfında firmalar arası tartışma Atom işlemcisi ve ION platformu ekseninde devam etse de Nvidia'nın yeni bir sunum dosyası, geçtiğimiz sene yaşanan tartışmayı alevlendirebilir. Çünkü Nvidia daha yüksek oyun performansı için Core i7 işlemci güncellemesi yerine ikinci bir kartla SLI sistem kurulmasını tavsiye ediyor.

Nvidia hazırladığı tabloda Core 2 Duo E8400 işlemcisine ve GeForce GTS 250 ekran kartına sahip olan bir kullanıcının ekran kartını sabit tutarak Core i7 platformuna geçse bile aynı FPS değerini alacağını iddia ederken arzulanan daha yüksek oyun performansının ekran kartı güncellemesi gerektirdiğinin altını çiziyor. Nvidia Core i7 platformuna geçiş maliyetinin çok daha altında bir rakam ile kullanıcının ikinci bir GeForce GTS 250 ekran kartı alıp SLI sistem kurarak daha yüksek kare/sn değerine ulaşabileceğine vurgu yapıyor.

Hatta Nvidia bir miktar farkla GeForce GTX 260 SLI sistem kurulabileceğini üstelik toplam maliyetin Core 2 Duo E8400'ten Core i7 920'ye geçişe kıyasla 75$ daha ekonomik olacağını belirtirken FPS değerinin de, 1500$'a mal olacak Core i7 965 + GeForce GTS 250'li sistemden saniyede 18 kare daha fazla olacağını iddia ediyor.