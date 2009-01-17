Nvidia ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdı, değişiklik gündemde

GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 gibi yüksek performanslı iki yeni modelini kullanıma sunan Nvidia'nın, ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdığı ve maliyet odaklı yeni bir seri üzerinde çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Peki nedir bu serinin öne çıkan detayları?
Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, mevcut ekran kartı tasarımlarının aksine yeni seri dahilinde maliyetleri düşürmek için mevcut ekran kartlarına kıyasla daha az komplike modeller hazırlayacağı iddia ediliyor yani firma bir şekilde geçmişin tasarımlarını yeniden canlandırabilir.
Yeni anlayış ile yine günümüz modern ekran kartlarına kıyasla daha basit PCB tasarımları hazırlamayı ve daha az komponent kullanmayı hedefleyen firmanın yeni ekran kartı serisinde güç tasarımının da değişeceği ve tek fazlı güç tasarımlarının kullanılabileceği iddia ediliyor.
Nvidia'nın atmayı planladığı adımlar maliyetlerin düşmesini sağlayacak ayrıca daha kolay üretebilen ve daha az ısınan ekran kartları da gündeme gelebilecek. Zira yeni anlayış ile ekran kartlarında kullanılan ve aşırı ısınan komponentlerin sayısında ciddi bir azalma sağlanmış olacak.
Daha basit tasarım anlayışı ile daha uygun fiyatlı ve kısmen daha az ısınan ekran kartları hazırlamayı düşünen Nvidia'nın yeni modellerini ne zaman duyurabileceği konusunda ise henüz net bir bilgi yok ama görünen o ki önümüzdeki haftalarda ATi-Nvidia rekabeti yeni bir boyut kazanabilir.
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Tasarım olayına el atması gerektiğini hep söylüyoruz zaten Nvidianın.ATİ gtx200 serisinden çok daha ucuz malzemeden üretiyor kartını. gtx295 lerde zaten alt koruma kafeside yok bu iyibir başlangıç. Gtx 285 ise tam bir fiyasko 8800gts vs 9800gtx+ geçişi gibi gereksiz bir şey. %10 kim ne yapsın
Hehhe... ne günlerdi onlar öyle, bir ara piyasa TNT kaynıyordu.
Bu fikri beğenmemin sebebi ise, zaten hali hazırda yüksek performans veren kartlar var. Hatta tabiri caizse, uçak gibi kartlar bunlar. Artık performans yükseltmek yerine daha stabil, daha fazla özelliğe sahip, az güç tüketen ve az yer kaplayan kartların tasarlanması önemli.
Mesela Gtx295 çıktı ama oyun mu var piyasada? Ben 2 haftadır, 8800gt kullanıyorum ve sıkıldım. Satmayı düşünüyorum (aslında derslerin de etkisi var ). Çünkü oyun yok. Kartlar pek zorlanmıyor. En baba oyun crysis'ti ki onda bile yeterli performansı veriyor kart. Ama bu kart zaten 26 ay önce çıkmış olan 8800gtx ile neredeyse aynı performansı veren bir kart. 2 yıl önce çıkarılmış bir kart oyunları sorunsuz oynatabiliyorsa performansı katlamanın anlamı nedir? Bence daha mantıklı ve makul tasarımlar yapılarak, ucuz fiyattan piyasaya sunulmalı.
Ati zaten bu yolda ilerliyor ancak tam olarak rayına oturtabilmiş değil. Ancak, nvidia da bu işe girerse o zaman çok daha yi ürünler piyasaya girecektir.
Tabi.Nvidia performansta Ati'yi geçemedi.Şimdide başka bir yönden geçmeyi planlıyor.Fiyat,güç tüketimi ve ısı. Basit PCB'ler daha kolay üretilecek,daha az ısınacak ve tek fazlı güç devresi olacak.Ancak bu durumda Atiyi geçmek için gereken performansı nereden bulacak acaba.
şimdi yoruma qel :) sen 2008 de yaşıyorsun koçum herhalde 2009 oldu bi bak derim neler gelmiş neler gitmiş ipucu verim sonu 295 le bitiyor ;)
Doğruya.Ben onu unutmuşum.Ama 4900 serisi ile Ati yine öne geçecektir.
Basit PCB'ler daha kolay üretilecek,daha az ısınacak ve tek fazlı güç devresi olacak.Ancak bu durumda Atiyi geçmek için gereken performansı nereden bulacak acaba.
Hem karttaki PCB miktarı ve devre sayısı azalırsa tüm yük daha az sayıda olan devrelere yükleneceği için stabilite namına birşey olacağını sanmıyorum.[>:]