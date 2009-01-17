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Nvidia ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdı, değişiklik gündemde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdı, değişiklik gündemde
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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 gibi yüksek performanslı iki yeni modelini kullanıma sunan Nvidia'nın, ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdığı ve maliyet odaklı yeni bir seri üzerinde çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Peki nedir bu serinin öne çıkan detayları?

Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, mevcut ekran kartı tasarımlarının aksine yeni seri dahilinde maliyetleri düşürmek için mevcut ekran kartlarına kıyasla daha az komplike modeller hazırlayacağı iddia ediliyor yani firma bir şekilde geçmişin tasarımlarını yeniden canlandırabilir.

Yeni anlayış ile yine günümüz modern ekran kartlarına kıyasla daha basit PCB tasarımları hazırlamayı ve daha az komponent kullanmayı hedefleyen firmanın yeni ekran kartı serisinde güç tasarımının da değişeceği ve tek fazlı güç tasarımlarının kullanılabileceği iddia ediliyor.

Nvidia'nın atmayı planladığı adımlar maliyetlerin düşmesini sağlayacak ayrıca daha kolay üretebilen ve daha az ısınan ekran kartları da gündeme gelebilecek. Zira yeni anlayış ile ekran kartlarında kullanılan ve aşırı ısınan komponentlerin sayısında ciddi bir azalma sağlanmış olacak.

Daha basit tasarım anlayışı ile daha uygun fiyatlı ve kısmen daha az ısınan ekran kartları hazırlamayı düşünen Nvidia'nın yeni modellerini ne zaman duyurabileceği konusunda ise henüz net bir bilgi yok ama görünen o ki önümüzdeki haftalarda ATi-Nvidia rekabeti yeni bir boyut kazanabilir.


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em007re 10 yıl
Promity'ye Katılıyorum Arkadaşlar elinizde iyibir kart varsa yeni çıkan kartlara pek heveslenmeyin taki iki kat performans yakalayana kadar..yada 3, 4 yılda bir şuanki 4850 gibi bir ekran kartı alın .... teknoloji cep yakıyor..ve ve fazla bir farkda olmuyor...fark görmek için bir 3 yıl geçsin derim grafik düzeyinde....
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resler 10 yıl
Peki yeni seride neler olmuyacak acaba. Mesela fizik olmıyabilir, sonra çift ekran desteği olmıyabilir, HD kod çözme desteği olmıyabilir. Bunlar chip tasarımını basitleştiren ve enerji verimliliğini arttıracak çıkarımlar olabilir.
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Promity 10 yıl
gtx 295 in ışığı çabuk sönecek Nvidia geriden gelmeye devam ediyor çıtayı okadar az yükseltmesi Ati nin lehine zira şuanki optimize ile bile 4870x2 fena değilken bi sonraki seride ATİ doğal çift çekirdeğe geçmese bile sadece TMU ve SP artırımıyla bile geçebilir gtx295 i 4870x2 lerle ATİ kaymağını yedi yiyeceği kadar zaten bence indirimle geçirsin bu dönemi Nvidia ya mal sattırmasın yeter.



Tasarım olayına el atması gerektiğini hep söylüyoruz zaten Nvidianın.ATİ gtx200 serisinden çok daha ucuz malzemeden üretiyor kartını. gtx295 lerde zaten alt koruma kafeside yok bu iyibir başlangıç. Gtx 285 ise tam bir fiyasko 8800gts vs 9800gtx+ geçişi gibi gereksiz bir şey. %10 kim ne yapsın
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gordon01 10 yıl
TNT geri mi dönüyor :)
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KanKoKan 10 yıl

Orjinalden alıntı: gordon01

TNT geri mi dönüyor :)


Hehhe... ne günlerdi onlar öyle, bir ara piyasa TNT kaynıyordu.
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mamad 10 yıl
Bence güzel bir adım. Eğer yeni bir tasarımsa çok iyi. Ancak gf9 gibi bir iteleme politikası olacaksa, hiç olmasın.


Bu fikri beğenmemin sebebi ise, zaten hali hazırda yüksek performans veren kartlar var. Hatta tabiri caizse, uçak gibi kartlar bunlar. Artık performans yükseltmek yerine daha stabil, daha fazla özelliğe sahip, az güç tüketen ve az yer kaplayan kartların tasarlanması önemli.

Mesela Gtx295 çıktı ama oyun mu var piyasada? Ben 2 haftadır, 8800gt kullanıyorum ve sıkıldım. Satmayı düşünüyorum (aslında derslerin de etkisi var
). Çünkü oyun yok. Kartlar pek zorlanmıyor. En baba oyun crysis'ti ki onda bile yeterli performansı veriyor kart. Ama bu kart zaten 26 ay önce çıkmış olan 8800gtx ile neredeyse aynı performansı veren bir kart. 2 yıl önce çıkarılmış bir kart oyunları sorunsuz oynatabiliyorsa performansı katlamanın anlamı nedir? Bence daha mantıklı ve makul tasarımlar yapılarak, ucuz fiyattan piyasaya sunulmalı.

Ati zaten bu yolda ilerliyor ancak tam olarak rayına oturtabilmiş değil. Ancak, nvidia da bu işe girerse o zaman çok daha yi ürünler piyasaya girecektir.
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max975 10 yıl
higdend kartları üretmeden vazgeçmesinde özellikle tek gpuda
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StreamRolleR 10 yıl
şampiyon bilo 17.01.2009 Saat: 09:12
Tabi.Nvidia performansta Ati'yi geçemedi.Şimdide başka bir yönden geçmeyi planlıyor.Fiyat,güç tüketimi ve ısı. Basit PCB'ler daha kolay üretilecek,daha az ısınacak ve tek fazlı güç devresi olacak.Ancak bu durumda Atiyi geçmek için gereken performansı nereden bulacak acaba.
şimdi yoruma qel :) sen 2008 de yaşıyorsun koçum herhalde 2009 oldu bi bak derim neler gelmiş neler gitmiş ipucu verim sonu 295 le bitiyor ;)
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erkanduran78 10 yıl
5 ekran kartı kullandım. Bunlar Palit 8600GTS, Asus 8800GT, SAphire HD3870, Saphire HD4870 ve son olarakta Gigabayte GTX260. Bu kartlar arasında Sorun çıkaran kart ATI çipsetli olanlardır. Ati çipsetli olan ekran kartlarının fiyatları Nvidia ya göre daha uygun. Ama ben sıkıntı yaşamamak adına her zaman Nvidia ekran kartını tavsiye ederim.... Nvidia ekonomik satlara uygun ekran kartı çıkaracak anlaşılan ama umarın kalitesinden ödün vermez?
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

şampiyon bilo 17.01.2009 Saat: 09:12

Tabi.Nvidia performansta Ati'yi geçemedi.Şimdide başka bir yönden geçmeyi planlıyor.Fiyat,güç tüketimi ve ısı. Basit PCB'ler daha kolay üretilecek,daha az ısınacak ve tek fazlı güç devresi olacak.Ancak bu durumda Atiyi geçmek için gereken performansı nereden bulacak acaba.

şimdi yoruma qel :) sen 2008 de yaşıyorsun koçum herhalde 2009 oldu bi bak derim neler gelmiş neler gitmiş ipucu verim sonu 295 le bitiyor ;)

Doğruya.Ben onu unutmuşum.Ama 4900 serisi ile Ati yine öne geçecektir.
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sertacaygun 10 yıl
GTX'lerin yeni sersinde aşırı bi' mallık söz konusuydu. Dünya'ya açılmaya çalışan bir delik ve kenarında dönen hamster yuvarlağı gibi...
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Godolphin 10 yıl
İlerde neler çıkacak neler madem böyle oluyorduda niye yapmıyorlardı diyeceğiz.
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MrPerFormance 10 yıl
Yeni bir 8800 geliyor desenize :)
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Playstation 3 10 yıl
Bence Nvidia ekran akrtlarına fan koymasın Üstünde sucuk pişireli
m olmazmı?
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sampiyon bilo 10 yıl
Tabi.Nvidia performansta Ati'yi geçemedi.Şimdide başka bir yönden geçmeyi planlıyor.Fiyat,güç tüketimi ve ısı.
Basit PCB'ler daha kolay üretilecek,daha az ısınacak ve tek fazlı güç devresi olacak.Ancak bu durumda Atiyi geçmek için gereken performansı nereden bulacak acaba.

Hem karttaki PCB miktarı ve devre sayısı azalırsa tüm yük daha az sayıda olan devrelere yükleneceği için stabilite namına birşey olacağını sanmıyorum.[>:]
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MÜŞAVİR 10 yıl
Haberi düzgün okumadan yorum yapılmaması lazım. Nvidia bu projeyi tüm modellerine uygulamayacak zaten. Bakın ne diyor haberde
maliyet odaklı yeni bir seri
Bu demek oluyor ki farklı bir seride deneyecek bu projeyi. Zannımca ve Kuvvetle muhtemel alt ya da orta sınıf ta şu anda ATİ nin çok düzgün çözümleri olduğunu gören nvidia belkide bu alt-orta segmente yönelik hem fiyat hem performans liderliğini hedefliyor olabilir.
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