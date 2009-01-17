Nvidia ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdı, değişiklik gündemde

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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 gibi yüksek performanslı iki yeni modelini kullanıma sunan Nvidia'nın, ekran kartı tasarımlarını masaya yatırdığı ve maliyet odaklı yeni bir seri üzerinde çalışmaya başladığı iddia ediliyor. Peki nedir bu serinin öne çıkan detayları?

Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, mevcut ekran kartı tasarımlarının aksine yeni seri dahilinde maliyetleri düşürmek için mevcut ekran kartlarına kıyasla daha az komplike modeller hazırlayacağı iddia ediliyor yani firma bir şekilde geçmişin tasarımlarını yeniden canlandırabilir.

Yeni anlayış ile yine günümüz modern ekran kartlarına kıyasla daha basit PCB tasarımları hazırlamayı ve daha az komponent kullanmayı hedefleyen firmanın yeni ekran kartı serisinde güç tasarımının da değişeceği ve tek fazlı güç tasarımlarının kullanılabileceği iddia ediliyor.

Nvidia'nın atmayı planladığı adımlar maliyetlerin düşmesini sağlayacak ayrıca daha kolay üretebilen ve daha az ısınan ekran kartları da gündeme gelebilecek. Zira yeni anlayış ile ekran kartlarında kullanılan ve aşırı ısınan komponentlerin sayısında ciddi bir azalma sağlanmış olacak.

Daha basit tasarım anlayışı ile daha uygun fiyatlı ve kısmen daha az ısınan ekran kartları hazırlamayı düşünen Nvidia'nın yeni modellerini ne zaman duyurabileceği konusunda ise henüz net bir bilgi yok ama görünen o ki önümüzdeki haftalarda ATi-Nvidia rekabeti yeni bir boyut kazanabilir.