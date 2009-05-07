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Nvidia, GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü yayımladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
25,1b
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75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü yayımladı
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AMD'nin Windows 7 odaklı sürücülerini duyurmasının ardından Nvidia'dan da beklenen yanıt geldi ve firma WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü duyurdu. 185.85 sürüm numarasına sahip yeni sürücü, Windows XP ve Windows Vista'nın yanı sıra Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. 9.09.0408 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla birlikte gelen yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. İşte GeForce 185.85 WHQL sürücüsünün detayları;

- GPGPU destekli uygulamalar için CUDA 2.2 desteği ile daha yüksek performans
- Geliştirilmiş GPU hızlandırmalı video kodlama kütüphanesi ve CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, LoilPU tao SuperLoiloScope MARS ve CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalara destek.
- The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.
- Fallout 3'te antialiasing aktif %11 performans artışı.
- Far Cry 2'de %14 performans artışı.
- Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda Triple SLI ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.
- Mirror’s Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.
- Çok sayıda hata iyileştirmesi.

Editörün Notu: Performans karşılaştırması GeForce 182 serisi sürücülerle yapılan kıyaslamayı içeriyor.

GeForce 185.85 WHQL'i indirmek için gerekli linker;

- GeForce 185.85 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 185.85 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 185.85 WHQL (Windows Vista 32bit)
- GeForce 185.85 WHQL (Windows Vista 64bit)
- GeForce 185.85 WHQL (Windows 7 32bit)
- GeForce 185.85 WHQL (Windows 7 64bit)


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Demiurgos 10 yıl
Arkadaslar hepiniz Nvidia ya soylenip durmussunuz:)Dogrudur belki ama bizim gibi bu farki ayirdedemeyenler icin bir tavsiyede bulunun o zaman!Hangi driver en iyisi onu yukleyelim? NOT:Kartim Ge Force 9600M GT Samsung Lap top umda.
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mauseler 10 yıl
Site de 106 mb diyo fakat sürücüyü indirdim 44 mb indi neden böyle oldu anlamadım
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GrkmAdr 10 yıl
ben 182.50 driverini kaldirmadan bunu kurdum performansimi etkiler mi bu ? bildigim kadari ile nvidia'da ati'deki driver kaldirarak yeni versionu kurma gibi bi olaya ihtiyac yok ama yanlis biliyorsam duzeltin ben de driveri kaldirip komple bastan kurayim ona gore. kartim gtx 285 amp bu arada. bi onemi varsa.
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aFamous 10 yıl
Nvidia öncü, geri kalanların hepsi takipçidir.
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sake_16 10 yıl
The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.

olması iyi olmuş.Nvidia çalışıyor bekletmiyor müşterisini helal olsun alkışlar
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metallurgy 10 yıl
ekran kartım g80 8800 gts. şuan için driver sorunsuz.
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RaiKo 10 yıl
Gün geçmiyor ki nvidia beni şaşırtmasın, valla tebrikler bu ne hız
1 hafta önce 185.81 çıkmıştı
indirdim sürücüyü testler yarın sakin kafayla


Not:Nvidia seni seviyorum
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