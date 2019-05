Nvidia, GeForce 185.85 WHQL sürücüsünü yayımladı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin Windows 7 odaklı sürücülerini duyurmasının ardından Nvidia'dan da beklenen yanıt geldi ve firma WHQL sertifikalı yeni sürücüsünü duyurdu. 185.85 sürüm numarasına sahip yeni sürücü, Windows XP ve Windows Vista'nın yanı sıra Windows 7 işletim sistemine de destek veriyor. 9.09.0408 sürüm numaralı PhysX yazılımıyla birlikte gelen yeni sürücü, GeForce 6, 7, 8, 9, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. İşte GeForce 185.85 WHQL sürücüsünün detayları;

- GPGPU destekli uygulamalar için CUDA 2.2 desteği ile daha yüksek performans

- Geliştirilmiş GPU hızlandırmalı video kodlama kütüphanesi ve CyberLink PowerDirector 7, Nero Move it 1.5, LoilPU tao SuperLoiloScope MARS ve CyberLink MediaShow Espresso gibi uygulamalara destek.

- The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena için %25'e varan performans artışı.

- Crysis: Warhead'de antialiasing aktif %22'ye varan performans artışı.

- Fallout 3'te antialiasing aktif %11 performans artışı.

- Far Cry 2'de %14 performans artışı.

- Half-Life 2 motorunu kullanan oyunlarda Triple SLI ve Quad SLI için %30'a varan performans artışı.

- Mirror’s Edge'te antialiasing aktif %45'e varan performans artışı.

- Çok sayıda hata iyileştirmesi.

Editörün Notu: Performans karşılaştırması GeForce 182 serisi sürücülerle yapılan kıyaslamayı içeriyor.

GeForce 185.85 WHQL'i indirmek için gerekli linker;



- GeForce 185.85 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 185.85 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 185.85 WHQL (Windows Vista 32bit)

- GeForce 185.85 WHQL (Windows Vista 64bit)

- GeForce 185.85 WHQL (Windows 7 32bit)

- GeForce 185.85 WHQL (Windows 7 64bit)