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    Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

    Nvidia, WHQL imzalı NVIDIA GeForce 561.09 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için destek getiriyor. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 561.09 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için Game Ready desteği getiriyor. 

    Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre GeForce 561.09 Game Ready Sürücüsü, Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Star Wars Outlaws, F1 Manager 2024 ve Steam'de 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Black Myth Wukong için de yeni ayar seçenekleri mevcut olacak. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 561.09 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Game Ready

    • Final Fantasy XVI
    • God of War Ragnarök

    Genel hata düzeltmeleri

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    • [Chaos V-Ray] R560 sürücüleri çalıştırıldığında bazı iş yüklerinde performans gerilemesi [4766640]

    Sürücü içeriği

    • HD Audio Driver 1.4.0.1
    • Nvidia PhysX System Software 9.23.1019
    • GeForce Experience 3.28.0.417
    • CUDA 12.6
    • DCH Nvidia Control Panel 8.1.966.0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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