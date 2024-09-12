Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler

Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 561.09 Game Ready Sürücüsü, Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Star Wars Outlaws, F1 Manager 2024 ve Steam'de 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Black Myth Wukong için de yeni ayar seçenekleri mevcut olacak. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 561.09 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- Final Fantasy XVI
- God of War Ragnarök
Genel hata düzeltmeleri
- [GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir [4679970]
- [NVIDIA Uygulaması] Oyun içi NVIDIA Kaplaması çağrıldığında oyun filtreleri zaman zaman eksik olabilir [4790774]
- [Chaos V-Ray] R560 sürücüleri çalıştırıldığında bazı iş yüklerinde performans gerilemesi [4766640]
Sürücü içeriği
- HD Audio Driver 1.4.0.1
- Nvidia PhysX System Software 9.23.1019
- GeForce Experience 3.28.0.417
- CUDA 12.6
- DCH Nvidia Control Panel 8.1.966.0
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.