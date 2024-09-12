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Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 561.09 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri ve Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için Game Ready desteği getiriyor.

Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 561.09 Game Ready Sürücüsü, Final Fantasy XVI ve God of War Ragnarök için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca Star Wars Outlaws, F1 Manager 2024 ve Steam'de 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Black Myth Wukong için de yeni ayar seçenekleri mevcut olacak. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 561.09 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Final Fantasy XVI

God of War Ragnarök

Genel hata düzeltmeleri

[GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir [4679970]

[NVIDIA Uygulaması] Oyun içi NVIDIA Kaplaması çağrıldığında oyun filtreleri zaman zaman eksik olabilir [4790774]

[Chaos V-Ray] R560 sürücüleri çalıştırıldığında bazı iş yüklerinde performans gerilemesi [4766640]

Sürücü içeriği

HD Audio Driver 1.4.0.1

Nvidia PhysX System Software 9.23.1019

GeForce Experience 3.28.0.417

CUDA 12.6

DCH Nvidia Control Panel 8.1.966.0

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Nvidia GeForce 561.09 sürücüsü yayınlandı! İşte yenilikler