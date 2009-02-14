Nvidia, GeForce 9800GT'nin Green Edition versiyonunu hazırlıyor

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Bir yandan yeni nesil GT300 mimarisi öte yandan 40nm üretim teknolojisine geçiş hazırlıklarıyla meşgul olan Nvidia alternatif model çalışmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde GeForce 9600GT'nin düşük güç tüketimli Green Edition versiyonunu hazırlayan ayrıca GeForce GTX 260 için kısmen daha düşük maliyetli yeni bir baskılı devre tasarımını gündemine alan firma, Green Edition serisini genişletecek gibi görünüyor.

Gelen yeni bilgilere göre firma GeForce 9600GT'den sonra GeForce 9800GT modelinin de Green Edition versiyonunu planlıyor. Mart ayı ortalarına doğru anons edilmesi beklenen bu modelde de aynı GeForce 9600GT'de olduğu gibi GPU çalışma geriliminin düşürülmesi ve doğal olarak GPU ısıl güç tasarımında ciddi bir kazanım sağlanması hedefleniyor. Peki kart hangi özelliklere sahip olacak?

Mart ayında GeForce GTS 240 olarak yeniden isimlendirilmesi beklenen GeForce 9800GT'nin düşük güç tüketimli Green Edition versiyonunun GPU ve Shader hızları satılmakta olan standart GeForce 9800GT'ye kıyasla biraz daha düşük olacak. Yapılan açıklamalara göre yeni modelin grafik işlem birimi 550MHz'de paralel işlemcileri ise 1375MHz'de çalışacak. Peki yeşi dostu yeni modelin fiyatı ne olacak

Şu an için 120$ seviyesinden satılan GeForce 9800GT'nin önümüzdeki aylarda GeForce GTS 240 adı altında 100$ seviyesinden satılması ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4830 modeline karşı fiyat açısından da ciddi bir tehdit unsuru oluşturacağı bildirilirken Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında gün ışığına çıkması beklenebilir.