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Nvidia, GeForce 9800GT'nin Green Edition versiyonunu hazırlıyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce 9800GT'nin Green Edition versiyonunu hazırlıyor
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Bir yandan yeni nesil GT300 mimarisi öte yandan 40nm üretim teknolojisine geçiş hazırlıklarıyla meşgul olan Nvidia alternatif model çalışmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde GeForce 9600GT'nin düşük güç tüketimli Green Edition versiyonunu hazırlayan ayrıca GeForce GTX 260 için kısmen daha düşük maliyetli yeni bir baskılı devre tasarımını gündemine alan firma, Green Edition serisini genişletecek gibi görünüyor.

Gelen yeni bilgilere göre firma GeForce 9600GT'den sonra GeForce 9800GT modelinin de Green Edition versiyonunu planlıyor. Mart ayı ortalarına doğru anons edilmesi beklenen bu modelde de aynı GeForce 9600GT'de olduğu gibi GPU çalışma geriliminin düşürülmesi ve doğal olarak GPU ısıl güç tasarımında ciddi bir kazanım sağlanması hedefleniyor. Peki kart hangi özelliklere sahip olacak?

Mart ayında GeForce GTS 240 olarak yeniden isimlendirilmesi beklenen GeForce 9800GT'nin düşük güç tüketimli Green Edition versiyonunun GPU ve Shader hızları satılmakta olan standart GeForce 9800GT'ye kıyasla biraz daha düşük olacak. Yapılan açıklamalara göre yeni modelin grafik işlem birimi 550MHz'de paralel işlemcileri ise 1375MHz'de çalışacak. Peki yeşi dostu yeni modelin fiyatı ne olacak

Şu an için 120$ seviyesinden satılan GeForce 9800GT'nin önümüzdeki aylarda GeForce GTS 240 adı altında 100$ seviyesinden satılması ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4830 modeline karşı fiyat açısından da ciddi bir tehdit unsuru oluşturacağı bildirilirken Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek CeBIT fuarında gün ışığına çıkması beklenebilir.


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Guven5 9 yıl
Haziran ayının ortalarını geçtik ama piyasada yaprak kıpırdamıyor. Fiyatlar yerinde sayıyor... istanbulda oturan biri olrak Mecidiyeköy piyasasına gittiğimde "green edition" dersem bana büyük ihtimal hö derler. ondan geçtim piyasa hala 1 sene önceki stoklarla idare ediyor 55 nm. midir bu kart diye sorsam satıcının alıp bir bilgisayara takarak bakacak hali yok. Aslında tercihim 40 nm ve mümkünse düşük enerjili bir model ama nvidia da tık yok... Normalde HD 4770 in piyasayı baskı altına almış olması lazım ama bu modeli mumla ararsanız belki piyasada bulursunuz.
işin gerçeği orta segment kullanıcı için 9800 GT şu aşamada hala kral (hatta imparator) ve kişisel gözlemim ötv ve kdv indirimi bile sektörü kurtarmaya yetmeyecek, daha kalbur üstü firmaların önümüzdeki günlerde battığını görürsek şaşırmayın.
Görünen o ki teknoloji firmalarının ekonmik kriz günleri için bir stratejisi yok. ne diyebilirim kına yaksınlar. Green edition iyi bir alternatif, 9800 GT alacak müşteri bir de power supply almak zorunda kalacak yada hiç birini alamayacak. yada önce güç kaynağı alıp ekran kartı alımını öteleyecek...
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K-orn 9 yıl
bunlar kendilerince darvinin evrim teorisini gerçekleştirmeye çalışıyorlar...
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mamad 10 yıl
Ben en iyisi kartı satmıyım. Nasıl olsa nvidia sürücü desteğini çekmeyecek g92'den.
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max975 10 yıl
satıyorsa yapar para bu kartlar kazandırıyor
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KANUNI61 10 yıl
yaw yeter pişirip pişirim aynı ürünü piyasaya sürüyorlar bıkmadınızmı
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JrMaster 10 yıl
walla ya bu kart ısına ısına evrim geçirdi yaratık halini alacak yakında :X
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tolgacem 10 yıl




tamamda bu guncelleştirmeleri neden 9800gt ye gecerken yapmadında 9800gt yi 8800gt ile aynı yaptın sonra 9800gt ye green editionmus oymusbuymus edition yapıosn resmen insanları kerizyerine koymaktan baska bsey deil
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FRED BAKER 10 yıl
bu 8800 gt ne kartmıs yaw değiştire değiştire biritemediler gitti
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