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Nvidia, GeForce GTX 275 modelini 6 Nisan'da lanse ediyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, GeForce GTX 275 modelini 6 Nisan'da lanse ediyor
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Önümüzdeki Perşembe günü lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 4890 modeline karşı GeForce GTX 275 modelini hazırlayan Nvidia cephesinde de artık geri sayım başladı. Hem fiyat hem de performans olarak doğrudan Radeon HD 4890 modeline karşı konumlandırılacağı belirtilen GeForce GTX 275'in lansman tarihi de belli oldu. Elimize ulaşan son bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 295'in daha yüksek hızlara sahip tek grafik işlemcili versiyonu olarak değerlendirilen GeForce GTX 275'i 6 Nisan'da lanse etmeye hazırlanıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan GeForce GTX 275, 448-bit bellek veri yoluna ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacak. GeForce GTX 280/285 modellerine benzer şekilde 240x paralel işlem birimiyle gelecek olan kartın referans versiyon için grafik işlemci hızı 633MHz, paralel işlemci hızı 1404MHz ve bellek çalışma frekansı da 2322MHz olarak belirlenmiş. Belirttiğimiz gibi 6 Nisan'da lanse edilecek GeForce GTX 275, Avrupa pazarına 249 Avro seviyesinden girecek.


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Gt95 10 yıl
haber icin teşekkürler
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Lord De Seis 10 yıl
Tr de bunun fiyatı 300 avro dan aşağı olmaz.
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sertacaygun 10 yıl
Yerroner iyi açıklamış olayı.
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_AMADEUS_ 10 yıl
Haber için teşekkürler.Fiyat konusunda fikirler neler arkadaşlar,300 dolar falan yeterli olurmu?
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yerroner 10 yıl
RAM miktarından ziyade hızı ve bitrate'i hala daha önemli, kaldı ki 896 MB da az değil. GTA4'de 22" monitörde high texture'de oynatmaya yeterli, şu anda başka RAM isterim diyen oyun da yok zaten. GTX 285'i bir nebze kesip, f/p odaklı bir kart yapmaları bence çok hoş, zira herkeste 400 dolar yok GTX 285 almak için. 200 dolara ondan % 20-25 yavaş bir kart almak da gayet güzel. (genel olarak GTX 260 için konuşuyorum, bu kart pahalı olur ilk 3 ay).
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coupant 10 yıl
896 mb/448 bitlik saçma sapan bir kart daha geliyor piyasaya. gts 250 bile 1 gb, ama bu kart 896 mb.
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ali277 10 yıl
GTX 285/280> GTX 275 > GTX 260

sanırsam böyle olucak...

tam bir çorba olmuş



240x paralel işlem birimi 448 bit

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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: coupant

896 mb/448 bitlik saçma sapan bir kart daha geliyor piyasaya. gts 250 bile 1 gb, ama bu kart 896 mb.


Bu sayılardan bende hoşlanmıyorum ama bant genişliği ile 2'ye katlar GTS 250'yi
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Yeur 10 yıl
Nvidia farkınız olsun...
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