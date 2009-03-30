Nvidia, GeForce GTX 275 modelini 6 Nisan'da lanse ediyor

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Önümüzdeki Perşembe günü lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 4890 modeline karşı GeForce GTX 275 modelini hazırlayan Nvidia cephesinde de artık geri sayım başladı. Hem fiyat hem de performans olarak doğrudan Radeon HD 4890 modeline karşı konumlandırılacağı belirtilen GeForce GTX 275'in lansman tarihi de belli oldu. Elimize ulaşan son bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 295'in daha yüksek hızlara sahip tek grafik işlemcili versiyonu olarak değerlendirilen GeForce GTX 275'i 6 Nisan'da lanse etmeye hazırlanıyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan GeForce GTX 275, 448-bit bellek veri yoluna ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olacak. GeForce GTX 280/285 modellerine benzer şekilde 240x paralel işlem birimiyle gelecek olan kartın referans versiyon için grafik işlemci hızı 633MHz, paralel işlemci hızı 1404MHz ve bellek çalışma frekansı da 2322MHz olarak belirlenmiş. Belirttiğimiz gibi 6 Nisan'da lanse edilecek GeForce GTX 275, Avrupa pazarına 249 Avro seviyesinden girecek.