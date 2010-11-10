Nvidia, GeForce GTX 570 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor

GeForce GTX 580 modelini dün yaptığı açıklamayla pazara sunan Nvidia, 2010 defterini kapatmak için pek aceleci görünmüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 580'den sonra 500 serisinin ikinci yeni modei olarak GeForce GTX 570 modelini duyurmaya hazırlanıyor. GF110 kod adlı yeni grafik yongasını temel alacağı belirtilen yeni modelin, GeForce GTX 480'nin yerine gelmesi bekleniyor.
GeForce GTX 580'den farklı olarak 512 yerine 480 paralel işlem birimiyle geleceği söylenen GeForce GTX 570 için Nvidia'nın ne gibi değişiklikler planladığı henüz detaylanmış olmasa da, genel olarak GeForce GTX 480 ile benzerlikler taşıması bekleniyor. GF110 kod adlı grafik yongasında, transistör seviyesinde güncellemeler yapıldığı için aynı konfigürasyonda ve çalışma frekansında GeForce GTX 570'nin GTX 480'e kıyasla %10 civarında daha hızlı olması bekleniyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması beklenen ekran kartı aynı zamanda daha düşük fiyat seviyesinden satışa sunulabilir.
Nvidia'nın güncel yol haritasında GeForce GTX 570 ile birlikte çift GPU'lu yeni bir model daha bulunuyor. Sektördeki genel kanıya göre GF104 GPU'sunun çiftini kullanan yüksek performanslı yeni model ile Nvidia, yıl sona ermeden önce bir yıldır AMD'de olan peformans liderliğini geri alabilir. Zira AMD dün gösterdiği yol haritasıyla birlikte çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinin 2011'e kaldığını açıkladı.
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Tahmini satış fiyatları var mı ortalarda. Sizce ne kadar olur
Ayrıca Ati batacak, Nvidia batacak vs. diyenler için söylüyorum, her sene böyle olur, bir sene biri ön plana çıkar bir sene diğeri, bunlar danışıklı dövüş
AMD ölmezz merak etmeyin. Eğer AMD burda ölürse Nvidianın DX11 çıktığında çürümeye başlamış olması gerekirdi. Ayrıca AMD batarsa ayvayı yeriz. Nvidia çok iyi fiyatlara intel taktiği uygular(!)
Artı kimsenin filan öldüğü kaldığı yok, nerden çıkardınız yani, ikiside bizim yedi sülalemizi gömer siz merak etmeyin.Bir gün nvidia' yı öldürüyorsunuz birgün Amd' yi, amacınız nedir yani, laf olsun torba dolsun diye konuşmayın, bilmiyorsanız susmak en iyisi, sizi okuyanları birşeyler verebilecek yorumlar yazın yazıktır.
Herkesin elinin altında bir klavye, yaz babam yaz, bu kadar basit değil ya..Yazmayım yazmayım diyorum bir yerde kopartıyorlar, bunlara birinin engel olması lazım artık...
İyi ki öğrenmişiniz arkadaş, ölü doğumu filan. Hey yarabbim ya, şuraya bir konu okuyalım diye giriyoruz nelerle karşılaşıyoruz...
rekabet güzleldir