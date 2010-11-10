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Nvidia, GeForce GTX 570 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modelini dün yaptığı açıklamayla pazara sunan Nvidia, 2010 defterini kapatmak için pek aceleci görünmüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 580'den sonra 500 serisinin ikinci yeni modei olarak GeForce GTX 570 modelini duyurmaya hazırlanıyor. GF110 kod adlı yeni grafik yongasını temel alacağı belirtilen yeni modelin, GeForce GTX 480'nin yerine gelmesi bekleniyor.

GeForce GTX 580'den farklı olarak 512 yerine 480 paralel işlem birimiyle geleceği söylenen GeForce GTX 570 için Nvidia'nın ne gibi değişiklikler planladığı henüz detaylanmış olmasa da, genel olarak GeForce GTX 480 ile benzerlikler taşıması bekleniyor. GF110 kod adlı grafik yongasında, transistör seviyesinde güncellemeler yapıldığı için aynı konfigürasyonda ve çalışma frekansında GeForce GTX 570'nin GTX 480'e kıyasla %10 civarında daha hızlı olması bekleniyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması beklenen ekran kartı aynı zamanda daha düşük fiyat seviyesinden satışa sunulabilir.

Nvidia'nın güncel yol haritasında GeForce GTX 570 ile birlikte çift GPU'lu yeni bir model daha bulunuyor. Sektördeki genel kanıya göre GF104 GPU'sunun çiftini kullanan yüksek performanslı yeni model ile Nvidia, yıl sona ermeden önce bir yıldır AMD'de olan peformans liderliğini geri alabilir. Zira AMD dün gösterdiği yol haritasıyla birlikte çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinin 2011'e kaldığını açıkladı.


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musivga 8 yıl
nvidia zamanında 8800 gt serisini alladı pulladı 9800 gt die sattı.. sanırım buda gtx 480 i makyajlayıp gtx570 diye satacaklar. hadi hayırlısı..:)
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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia Vur AMD'ye DAHA ÖLMEDİ!
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vidoko 8 yıl
amd de suskun kalmsın oazman nidirimleriyle göz doldursun versiyon değişikliği var ama karşı tarafın baskınlığı var şuanda o sorunu birşekilde ucuzlatarak aşması lazım amd nin ..
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setek01 8 yıl
En çok beklediğim kart şahsen. Öncelikle fiyatının GTX 470 seviyesinden pahalı olmaması temennim. Ayrıca gf110 bu modelde Fiyat/Performans/Watt/Sessizlik bakımından gtx580'den daha başarılı olacak diye tahmin ediyorum. Nvida en iyi hareketini hep sona saklıyor gtx460'da olduğu gibi.
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Mr.Legend 8 yıl
ohanes eğer bu kart gtx470 den ucuz olursa salla atiyi direk nvidiaya dal
.

Tahmini satış fiyatları var mı ortalarda. Sizce ne kadar olur
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hserdark 8 yıl
Bu kart çok tutulur


Ayrıca Ati batacak, Nvidia batacak vs. diyenler için söylüyorum, her sene böyle olur, bir sene biri ön plana çıkar bir sene diğeri, bunlar danışıklı dövüş
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sadtneverdie 8 yıl
6970 gtx570 in rakini olacak öyle anlaşılıyor. 6970 5970 kadar hızlı değilse gtx580 neredeyse 5970 kadar hızlı olduğuna göre amd gtx480 ve gtx570 le yarışacak demektir.
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disorderpunk 8 yıl
560 tan haber yok mu? Nezaman açıcaklar 460 taki kapalı cuda ları? :p
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buraoca2 8 yıl
Tek diyebileceğim bu seride Nvidia, Ati'den daha hızlı davrandı. Beklenmeyen bir durum olduğu için herkez şaşırdı...
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ahocem 8 yıl
AMDnin ölmesini çok isteyenler var nvidianın tekel olması iyi bişey mi sizce :) AMDyi öldürmeyelim AMDye destek çıkalım arkadaşlar pazarda rekabet olması herzaman bizim işimize gelir :D
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Mr.Legend 8 yıl
aynen destek verelim. Evde kart üretelim amd ye bağış yapalım
.

AMD ölmezz merak etmeyin. Eğer AMD burda ölürse Nvidianın DX11 çıktığında çürümeye başlamış olması gerekirdi. Ayrıca AMD batarsa ayvayı yeriz. Nvidia çok iyi fiyatlara intel taktiği uygular(!)
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Rwenzori 8 yıl
Ne saçmalıyorsunuz arkadaşlar, ne kadar meraklısınız öldürmeye, eminim içinizden gülüyorsunuzdur, amd ölürse çok mu iyi olur, kartları daha pahalıya alırsınız, hatta alamazsınız anca bakarsınız, akıllı düşünün biraz yahu..
Artı kimsenin filan öldüğü kaldığı yok, nerden çıkardınız yani, ikiside bizim yedi sülalemizi gömer siz merak etmeyin.Bir gün nvidia' yı öldürüyorsunuz birgün Amd' yi, amacınız nedir yani, laf olsun torba dolsun diye konuşmayın, bilmiyorsanız susmak en iyisi, sizi okuyanları birşeyler verebilecek yorumlar yazın yazıktır.
Herkesin elinin altında bir klavye, yaz babam yaz, bu kadar basit değil ya..Yazmayım yazmayım diyorum bir yerde kopartıyorlar, bunlara birinin engel olması lazım artık...

İyi ki öğrenmişiniz arkadaş, ölü doğumu filan. Hey yarabbim ya, şuraya bir konu okuyalım diye giriyoruz nelerle karşılaşıyoruz...
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Mr.Legend 8 yıl
AMD çok geç kaldı bu işte. Dediğiniz gibi ölü doğum olabilir ama bunu fiyatlar etkileyecek.
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car_26 8 yıl
nvidianın başına gelen bu sefer ati ye geliyor

rekabet güzleldir
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vidoko 8 yıl
nivida birazcık ayağa kalkmış durumda bundan sonra rekabet dahada kızışır..
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eric13 8 yıl
ati öldü zaten gelen duyumlara göre 69xx serisini çıkarmaktan vazgeçmişler
artık tek amaçları via gibi hayata kalabilmekmiş
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heatblast 8 yıl
bu model tam olarak gtx480'in güncelleştirilmişi olacak
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K0rkunc 8 yıl
nvidia atiyi öldürmek istiyor bu sefer galiba geç gelen ferminin acısını çıkartıyor
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F.@.T.İ.H 8 yıl
bu ne hız nvidia.. rekabetin boyutları baya artmış anlaşılan..
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adilazimdegilx 8 yıl
Bu da 6950'ye karşı... Sonuçta Nvidia ATI 6900'leri daha çıkmadan öldürdü. Ama 2. çeyreğe kadar 28nm'ye geçeceklerse bu kartlara kimin ihtiyacı var? Prestij meselesi yapmışlar olayı artık.
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