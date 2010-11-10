Nvidia, GeForce GTX 570 modelini pazara sunmaya hazırlanıyor

GeForce GTX 580 modelini dün yaptığı açıklamayla pazara sunan Nvidia, 2010 defterini kapatmak için pek aceleci görünmüyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 580'den sonra 500 serisinin ikinci yeni modei olarak GeForce GTX 570 modelini duyurmaya hazırlanıyor. GF110 kod adlı yeni grafik yongasını temel alacağı belirtilen yeni modelin, GeForce GTX 480'nin yerine gelmesi bekleniyor.

GeForce GTX 580'den farklı olarak 512 yerine 480 paralel işlem birimiyle geleceği söylenen GeForce GTX 570 için Nvidia'nın ne gibi değişiklikler planladığı henüz detaylanmış olmasa da, genel olarak GeForce GTX 480 ile benzerlikler taşıması bekleniyor. GF110 kod adlı grafik yongasında, transistör seviyesinde güncellemeler yapıldığı için aynı konfigürasyonda ve çalışma frekansında GeForce GTX 570'nin GTX 480'e kıyasla %10 civarında daha hızlı olması bekleniyor. GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması beklenen ekran kartı aynı zamanda daha düşük fiyat seviyesinden satışa sunulabilir.

Nvidia'nın güncel yol haritasında GeForce GTX 570 ile birlikte çift GPU'lu yeni bir model daha bulunuyor. Sektördeki genel kanıya göre GF104 GPU'sunun çiftini kullanan yüksek performanslı yeni model ile Nvidia, yıl sona ermeden önce bir yıldır AMD'de olan peformans liderliğini geri alabilir. Zira AMD dün gösterdiği yol haritasıyla birlikte çift GPU'lu Radeon HD 6990 modelinin 2011'e kaldığını açıkladı.