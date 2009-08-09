Nvidia: ION platformu, Windows 7 ile daha fazla önem kazanacak

Tam Boyutta Gör

Nvidia, ION2 platformuyla VIA Nano işlemci ailesine destek verebilir.

Maliyet odaklı mini-bilgisayarlar için hazırladığı ION platformuyla önemli bir başarı elde eden Nvidia, özellikle netbook ve nettop sistemlerini hedef alan platformunun başarılı çizgisini arttırarak sürüdüreceğini belirtiliyor. Gelişmiş grafik özellikleri ve video oynatım yetenekleriyle öne çıkan Nvidia ION platformunun, Windows 7 lansmanıyla birlikte daha fazla önem kazanacağı ifade ediliyor.

Intel'in tek ve çift çekirdekli işlemcileriyle, DirectX 10 destekli GeForce 9400M yonga setini bir araya getiren ION platformu, maliyet odaklı mini-bilgisayar pazarında şu an için en güçlü çözüm. Zira bilindiği üzere Intel platformunda entegre grafik özellikleri eleştrilirken, AMD cephesi ise dolaylı yoldan bazı modelleri kullanılsa bile doğrudan bu segmente yönelik herhangi bir çözümü şimdilik bulunmuyor.

Her ne kadar Intel mini-bilgisayarlardan masaüstü performansının beklenmemesi gerektiğini, özellikle netbook'ların daha çok internet kullanımı için tasarlandığını belirtse de kullanıcıların çok fonksiyonlu cihazlara yöneldiği ve mevcut ekonomik iklim dolayısıyla hemen her ihityacın karşılanabildiği çok amaçlı ve maliyet odaklı sistemlerin giderek daha fazla önem kazandığı biliniyor.

Yüksek tanımlı video oynatım yeteneklerine ve pek çok belirli çözünürlük ve kalite ayarlarında oynatabilen ION platformunun bir diğer önemli özelliği olarak, entegre grafik biriminde 16x paralel işlem biriminin özellikle CUDA mimarisi uyumlu olan uygulamalarda yardımcı unsur olarak kullanılabilmesi gösterilirken Nvidia, tüm bu detayların Windows 7 ile daha fazla önem kazanacağı düşünülüyor.

Tabii Nvidia ION platformuyla ilgili cevabı en çok merak edilen soru, platformun geleceği. Bilindiği üzere Intel sene sonuna doğru Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformunu kullanıma sunacak. Pine Trail platformu kapsamında hazırlanan Pineview kod adlı Atom işlemcilerin entegre grafik birimine ve bellek kontrolcüsüne sahip olması ION platformunun geleceğini tehlikeye sokabilir.

Pine Trail platformu kapsamında yapılan yeniliklere karşı Nvidia'nın, ION 2 platformunda VIA'nın Nano işlemcilerine destek vermeyi planladığı konuşuluyor.