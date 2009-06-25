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Nvidia masaüstü için DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'lar hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarlar için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 200M serisi yeni grafik işlem birimlerini tanıtan Nvidia, benzer bir girişimi masaüstü GPU ailesi için de planlıyor. Gelen bilgilere göre Santa Clara merkezli firma, GT200 jenerasyonunu 40nm üretim teknolojisine geçirmeyi ve DirectX 10. desteği eklemeyi planlıyor. Hatırlanacağı üzere bir süre öncesine kadar DirectX 10.1 için herhangi bir planlama içerisinde olmadığı ve doğrudan DirectX 11'e geçiş çalışmaları yaptığı iddia edilen Nvidia, ATi ve S3'ten sonra DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayan 3. firma olacak zira HD 3000 serisi ile ATi, yeni nesil Chrome serisi ile de S3 uzunca bir süredir DX 10.1 desteği sunuyor.

DirectX 11 destekli GT300 GPU'su için çalışmalarına son sürat devam eden firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı DirectX 10.1 destekli güncellenmiş GT200 modellerini yaz sonu veya Eylül ayında duyurması bekleniyor. Bahsi geçen bu takvim göz önüne alındığında DirectX 11 konusunda iddia edildiği gibi Nvidia, AMD-ATi'nin arkasında kalacak gibi görünüyor çünkü son gelen bilgilere göre ATi'nin DirectX 11 destekli 40nm RV870 GPU'sunun Windows 7 ile eş zamanlı veya daha öncesinde pazara sunulması bekleniyor.

Nvidia'nın GT210 ve GT220 kod adlarıyla tanımlanan yeni GPU'larının detaylı özellikleri ise henüz bilinmiyor.


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sertacaygun 10 yıl
GT300 serisinden ümitli olmadığını da çıkarabilir miyiz ?
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Agababangida 10 yıl
gtx260 ile anlaşılan uzun müddet takılacağım
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Python 10 yıl
nvidia nın amacı tam olarak nedir ? önceleri destek vermiyecegini açıklamıştı dx 10.1 e şimdi ne olduda destek veriyor üstelik dx 11 arifesinde
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hikmetg 10 yıl
nvidia halen dx10.1 üzerinde çalışma yapıyorsa bunda bir iş var derim. Özellikle Gt300 konusunda sanırım sıkıntı var.
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MIKROP DOGAN 10 yıl
şu ekran kartına para yatırılmaz o kadar para verip gtx 295 alıyolar sonra fiyatı düşüyır gtx 380 almaya çalışıolar gtx 500 çıkınca onu almaya çalışacaklar
kısır döngü
winner::kart satıcısı
loser::biz

benimki gibi 7200 oc kli neyinize yetmio
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CuCuK 10 yıl
nvidia nın dx 10.1 e geçmesi sponsor oldugu oyunlarada yansırsa ,ati kullananlara faydalı olacaktır
.
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Tolgá 10 yıl
GT300 öncesi ısınma turları
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Yeur 10 yıl
Gereksiz Nvidia salla...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia ne yapmaya çalışıyo annamış değilim
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ozzzy222 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

Nvidia'nın GT210 ve GT220 kod adlarıyla tanımlanan yeni GPU'larının detaylı özellikleri ise henüz bilinmiyor

çok gerilerden geliyor nvıdıa ati 4770 i çıkardı tüketti yetiremedi kimseye sen sonrada çıkar daha çıkmadı bile
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Temren 10 yıl
40nm iyi güzel hoşta ben şu dx11 meselesini anlamış değilim. Çok yaygarası kopartılıyor.
dx11 çıkacak daha oyunlar destekleyecek falan bunun yaygınlaşmasına 1 seneden fazla var.
dx desteğine göre ekran kartı alınmaz. Yeni teknolojiyi çıkar çıkmaz almak zaten çok akıllıca değil, pahalı oluyorlar..

nvidia şu an doğrusunu yapıyor kanaatindeyim
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coupant 10 yıl
DX 11'e haftalar kala 10.1'i çıkarsan ne olur çıkarmasan ne olur? Mübarek kandil günü günaha sokar bunlar adamı.
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Kimkim 10 yıl
Aslında tam tahmin ettiğim gibi. DX 11 gpuları geçikeceği için o boşlukta Ati DX 11 destekli kartlar ile piyasayı domine etmesin diye ara formül. Ati DX 11 kartlarını bilindiği gibi Windows 7 ile beraber yani Eylül-Ekim gibi satışa çıkaracak. Tabi bir takım iyileştirmeler de olacaktır fakat DX 10.1 hikayesi, Nvidia'nın elinde bulunan kartlar bir miktar fazla satsın, Ati'nin satışlarını bir miktar baltalasın diye gazlama bir argüman.
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Cool Boy 10 yıl

Orjinalden alıntı: coupant

DX 11'e haftalar kala 10.1'i çıkarsan ne olur çıkarmasan ne olur? Mübarek kandil günü günaha sokar bunlar adamı.


Kesinlikle
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