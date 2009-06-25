Nvidia masaüstü için DirectX 10.1 destekli 40nm GPU'lar hazırlıyor

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Geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarlar için 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, DirectX 10.1 destekli GeForce 200M serisi yeni grafik işlem birimlerini tanıtan Nvidia, benzer bir girişimi masaüstü GPU ailesi için de planlıyor. Gelen bilgilere göre Santa Clara merkezli firma, GT200 jenerasyonunu 40nm üretim teknolojisine geçirmeyi ve DirectX 10. desteği eklemeyi planlıyor. Hatırlanacağı üzere bir süre öncesine kadar DirectX 10.1 için herhangi bir planlama içerisinde olmadığı ve doğrudan DirectX 11'e geçiş çalışmaları yaptığı iddia edilen Nvidia, ATi ve S3'ten sonra DirectX 10.1 desteği sunmaya başlayan 3. firma olacak zira HD 3000 serisi ile ATi, yeni nesil Chrome serisi ile de S3 uzunca bir süredir DX 10.1 desteği sunuyor.

DirectX 11 destekli GT300 GPU'su için çalışmalarına son sürat devam eden firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı DirectX 10.1 destekli güncellenmiş GT200 modellerini yaz sonu veya Eylül ayında duyurması bekleniyor. Bahsi geçen bu takvim göz önüne alındığında DirectX 11 konusunda iddia edildiği gibi Nvidia, AMD-ATi'nin arkasında kalacak gibi görünüyor çünkü son gelen bilgilere göre ATi'nin DirectX 11 destekli 40nm RV870 GPU'sunun Windows 7 ile eş zamanlı veya daha öncesinde pazara sunulması bekleniyor.

Nvidia'nın GT210 ve GT220 kod adlarıyla tanımlanan yeni GPU'larının detaylı özellikleri ise henüz bilinmiyor.