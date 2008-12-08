Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia: Mirror's Edge PhsyX desteğiyle geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia: Mirror's Edge PhsyX desteğiyle geliyor
Tam Boyutta Gör

Electronic Arts'ın FPS Aksiyon/Macera türündeki en yeni oyuncularından Mirror's Edge, Nvidia'nın PhysX teknolojisini kullanacak. EA Digital Illusions CE (D.I.C.E.) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz ay içerisinde PS3 ve Xbox 360 varyasyonları kullanıma sunulan oyunun PC versiyonu içinse artık son hazırlıklar yapılıyor.

Ocak ayı içerisinde PC oyun dünyasının beğenisine sunulması beklenen Mirror's Edge'de Nvidia'nın PhysX teknolojisi desteklenecek ve çeşitli efektler için GPU tabanlı hızlandırmanın avantajlarıyla daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Nvidia, PhysX teknolojisinin yaygınlaşabilmesi adına popüler oyun stüdyoları 2K Games ve EA ile ortak çalışma yapacağını açıkladı.

Haberimize konu olan EA'ın Mirror's Edge oyununa ek olarak 2K Games tarafından ise Gearbox tarafından geliştirilen Borderlands oyunu PhysX teknolojisine destek verecek. Nvidia tarafından yayınlanan dökümanlara göre PhysX teknolojisi sayesinde Mirror's Edge oyununda çevresel efektler, duman, sis, akıntı, duvar ve cam kırılması gibi pek çok efekt detaylı bir şekilde görüntülenebilecek.

Nvidia: Mirror's Edge PhsyX desteğiyle geliyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01Mrt 10 yıl
ben oyunu merak ettim biraz araştırayım... :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 10 yıl

Orjinalden alıntı: Rusty

Gametrailers de fizik için "paper physics" diyenler var.Videoları biraz izledim, gerçekten de fizik biraz abartı gibi.2 kuşunla kumaştan bir şeritin kopması ve naylon bir muşambanın içinden adam geçince cam gibi dağilması akla pek yatmıyor.

hele şükür biri bunu fark etti boşu boşuna etrafa bir kaç nesene konulup onların gerçek dışı fiziksel hareketlerini eklemişler zaten mirrors pek tutmadı zararı herhalde pc oyuncularından çıkaracaklar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laserion 10 yıl
PhsyX Ekran Kartının Performansından çalan bir teknoloji bu yüzden de ikinci bir kart mutlaka olmalı diyorum bu da para demek örnek verecek olursak 9800gtx+ kartıma ek olarak bir 9800gt fizik işlemlerini yapması için kullanabilirim oyun performansımda düşmez tam tersi artar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
Ati ninde bu yönde somut adımlar atması gerek.İş sadece iyi kart çıkartmakla olmuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dominate 10 yıl
Nvidia bu sefer hedefi 12 den vurdu sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
99hellboy 10 yıl
Oyunun konsepti PhsyX teknolojisini kullanmaya çok uygun zaten isabet olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rusty 10 yıl
Gametrailers de fizik için "paper physics" diyenler var.Videoları biraz izledim, gerçekten de fizik biraz abartı gibi.2 kuşunla kumaştan bir şeritin kopması ve naylon bir muşambanın içinden adam geçince cam gibi dağilması akla pek yatmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabbitweed 10 yıl

Orjinalden alıntı: Rusty

Gametrailers de fizik için "paper physics" diyenler var.Videoları biraz izledim, gerçekten de fizik biraz abartı gibi.2 kuşunla kumaştan bir şeritin kopması ve naylon bir muşambanın içinden adam geçince cam gibi dağilması akla pek yatmıyor.


+1907

viodeosunu izliyenler zaten fizigin bu oyunda bi numarasi olmadigini gorecek

helikopter sahnesindeki ucusan kagitlar physx ise yapmasinlar daha iyi.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bekapa 10 yıl

Orjinalden alıntı: kobb

forum.donanimhaber.com/...




Üyeler daha sıkı çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11491 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ea, geforce ve mirror's edge
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Tomb Raider: Underworld (PC, Playstation 3 ve Xbox 360) inceleme videosu 10 yıl Zotac GTX260 AMP2! video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim