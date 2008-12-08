Nvidia: Mirror's Edge PhsyX desteğiyle geliyor

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Electronic Arts'ın FPS Aksiyon/Macera türündeki en yeni oyuncularından Mirror's Edge, Nvidia'nın PhysX teknolojisini kullanacak. EA Digital Illusions CE (D.I.C.E.) tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz ay içerisinde PS3 ve Xbox 360 varyasyonları kullanıma sunulan oyunun PC versiyonu içinse artık son hazırlıklar yapılıyor.

Ocak ayı içerisinde PC oyun dünyasının beğenisine sunulması beklenen Mirror's Edge'de Nvidia'nın PhysX teknolojisi desteklenecek ve çeşitli efektler için GPU tabanlı hızlandırmanın avantajlarıyla daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşanacağı ifade ediliyor. Öte yandan Nvidia, PhysX teknolojisinin yaygınlaşabilmesi adına popüler oyun stüdyoları 2K Games ve EA ile ortak çalışma yapacağını açıkladı.

Haberimize konu olan EA'ın Mirror's Edge oyununa ek olarak 2K Games tarafından ise Gearbox tarafından geliştirilen Borderlands oyunu PhysX teknolojisine destek verecek. Nvidia tarafından yayınlanan dökümanlara göre PhysX teknolojisi sayesinde Mirror's Edge oyununda çevresel efektler, duman, sis, akıntı, duvar ve cam kırılması gibi pek çok efekt detaylı bir şekilde görüntülenebilecek.

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