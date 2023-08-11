Tam Boyutta Gör FIFA Mobile yeni adıyla FC Mobile’ın çıkış tarihi oynanış videosuyla duyuruldu. 26 Eylül’de Android ve iPhone’larda oynanabilir olacak. Hali hazırda FIFA Mobile oynayanlar için ücretsiz bir güncelleme olacak.

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26 Eylül'de ücretsiz olarak çıkacak

Real Madrid’de oynayan Brezilyalı yıldız Vini, Jr., FC Mobile’ın kapak yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. FC Mobile, özgün koşu stilleri, penaltı duruşları, belli oyuncular için gol sevinçleri, mobil öncelikli ve dokunsal oyun hızı, yenilenmiş şut sistemi, etkili şut, sert müdahale gibi yeniliklerle geliyor.

FC Mobile, 500’den fazla takım, 25’in üzerinde lig, 18.000’den fazla oyuncu içeriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Premier Lig, Bundesliga, LALIGA EA SPORTS oynanabilir olacak.

EA’in açıklamasına göre, FIFA’nın mobil oyununa ilgi gösterenlerin sayısı bir hayli fazla. 100 milyondan fazla aktif kullanıcı mobil topluluğu oluşturuyor. 2023, EA Sports için büyük bir yıl. FC Mobile, EA Sports’un FIFA lisansı olmadan ve FIFA adını taşımadan çıkacak ilk futbol oyunu olacak.

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FC Mobile duyuruldu: İşte çıkış tarihi ve oynanış videosu