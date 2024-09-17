Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor

Tam Boyutta Gör Respawn Başkanı ve EA Stüdyoları Organizasyonu Grup Genel Müdürü Vince Zampella, yeni Battlefield oyunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EA, henüz isimlendirilmemiş Battlefield oyunuyla ilgili ilk konsept görseli de IGN ile paylaştı. Bu görsel oyun hakkında zaten tek başına çoğu şeyi ortaya koyuyor: Köklere dönülüyor.

Yeni Battlefield’dan detaylar

Battlefield serisi, İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı dönemlerinden sonra Zampella, yeni oyununun modern bir çağda geçeceğini doğruladı. Özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerini seven oyuncular için büyük bir geri dönüş niteliğinde olan bu gelişme, serinin köklerine döneceğinin sinyallerini veriyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Battlefield oyununun hangi şehirde geçeceği veya haritaların detayları hakkında EA henüz net bir bilgi paylaşmadı. Ancak, yayınlanan konsept çizim oyunun Avrupa’da bir yerlerde, belki de İtalya veya Fransa gibi bir bölgede geçebileceğine işaret ediyor. Çizimlerde gemiden gemiye savaşlar ve helikopter çatışmaları gibi unsurlar dikkat çekiyor. Ayrıca, doğal afetlerin de oyunun önemli bir parçası olacağı belirtiliyor. Ek olarka haritalarda da ince elenip sık dokunuyor. BF 2042'deki gibi 128 kişilik haritalar yerine orijinal 64 kişilik daha kompakt haritalar merkeze alınıyor. Ek olarak Specialist sisteminden de uzaklaşılarak geleneksel sınıf sistemine dönülecek.

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Oyunculardan karmaşık tepkiler alanda Battlefield 2042'den sonra serinin gidişatında bir düzeltme yapmak gerekli olarak görülüyor. Battlefield geliştiricilerinin planladığı çok şey var ancak şu anda planlarını gizli tutuyorlar. Zampella, “Gelecek yıl, topluluğu tekrar yanımıza çekmek için yeni bir program açıklayacağız. Bu bizim önceliğimiz; oyuncuların güvenini geri kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu. Bu program bir kapalı beta mı yoksa farklı bir şey mi olacak belirsiz. Ayrıca yeni oyunun 2025’te çıkabileceğine dair işaretler de var. Battlefield piyasaya çıktığında karşısında Call of Duty: Black Ops 6'nın olacağı da bir gerçek. Zampella, hedeflerinin Call of Duty'yi devirmek olmadığını, farklı bir şey yaptıklarını ancak bunun bir olasılık olduğunu söylüyor.

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Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor