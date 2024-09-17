Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor

Yeni Battlefield’dan detaylar
Battlefield serisi, İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı dönemlerinden sonra Zampella, yeni oyununun modern bir çağda geçeceğini doğruladı. Özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerini seven oyuncular için büyük bir geri dönüş niteliğinde olan bu gelişme, serinin köklerine döneceğinin sinyallerini veriyor.
Oyunculardan karmaşık tepkiler alanda Battlefield 2042'den sonra serinin gidişatında bir düzeltme yapmak gerekli olarak görülüyor. Battlefield geliştiricilerinin planladığı çok şey var ancak şu anda planlarını gizli tutuyorlar. Zampella, “Gelecek yıl, topluluğu tekrar yanımıza çekmek için yeni bir program açıklayacağız. Bu bizim önceliğimiz; oyuncuların güvenini geri kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu. Bu program bir kapalı beta mı yoksa farklı bir şey mi olacak belirsiz. Ayrıca yeni oyunun 2025’te çıkabileceğine dair işaretler de var. Battlefield piyasaya çıktığında karşısında Call of Duty: Black Ops 6'nın olacağı da bir gerçek. Zampella, hedeflerinin Call of Duty'yi devirmek olmadığını, farklı bir şey yaptıklarını ancak bunun bir olasılık olduğunu söylüyor.Kaynakça https://wccftech.com/vince-zampella-confirms-next-battlefield-will-use-modern-setting/ https://www.ign.com/articles/exclusive-first-battlefield-concept-art-revealed-vince-zampella Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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