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    Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor

    FPS tutkunlarının merakla beklediği yeni Battlefield oyunu hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İlk konsept görsel paylaşılırken yeni Battlefield oyununun modern bir zamanda geçeceği açıklandı.
    Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor Tam Boyutta Gör
    Respawn Başkanı ve EA Stüdyoları Organizasyonu Grup Genel Müdürü Vince Zampella, yeni Battlefield oyunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EA, henüz isimlendirilmemiş Battlefield oyunuyla ilgili ilk konsept görseli de IGN ile paylaştı. Bu görsel oyun hakkında zaten tek başına çoğu şeyi ortaya koyuyor: Köklere dönülüyor.

    Yeni Battlefield’dan detaylar

    Battlefield serisi, İkinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı dönemlerinden sonra Zampella, yeni oyununun modern bir çağda geçeceğini doğruladı. Özellikle Battlefield 3 ve Battlefield 4 dönemlerini seven oyuncular için büyük bir geri dönüş niteliğinde olan bu gelişme, serinin köklerine döneceğinin sinyallerini veriyor.

    Yeni Battlefield için ilk görsel geldi: Köklere dönülüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Battlefield oyununun hangi şehirde geçeceği veya haritaların detayları hakkında EA henüz net bir bilgi paylaşmadı. Ancak, yayınlanan konsept çizim oyunun Avrupa’da bir yerlerde, belki de İtalya veya Fransa gibi bir bölgede geçebileceğine işaret ediyor. Çizimlerde gemiden gemiye savaşlar ve helikopter çatışmaları gibi unsurlar dikkat çekiyor. Ayrıca, doğal afetlerin de oyunun önemli bir parçası olacağı belirtiliyor. Ek olarka haritalarda da ince elenip sık dokunuyor. BF 2042'deki gibi 128 kişilik haritalar yerine orijinal 64 kişilik daha kompakt haritalar merkeze alınıyor. Ek olarak Specialist sisteminden de uzaklaşılarak geleneksel sınıf sistemine dönülecek.

    Oyunculardan karmaşık tepkiler alanda Battlefield 2042'den sonra serinin gidişatında bir düzeltme yapmak gerekli olarak görülüyor. Battlefield geliştiricilerinin planladığı çok şey var ancak şu anda planlarını gizli tutuyorlar. Zampella, “Gelecek yıl, topluluğu tekrar yanımıza çekmek için yeni bir program açıklayacağız. Bu bizim önceliğimiz; oyuncuların güvenini geri kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu. Bu program bir kapalı beta mı yoksa farklı bir şey mi olacak belirsiz. Ayrıca yeni oyunun 2025’te çıkabileceğine dair işaretler de var. Battlefield piyasaya çıktığında karşısında Call of Duty: Black Ops 6'nın olacağı da bir gerçek. Zampella, hedeflerinin Call of Duty'yi devirmek olmadığını, farklı bir şey yaptıklarını ancak bunun bir olasılık olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/vince-zampella-confirms-next-battlefield-will-use-modern-setting/ https://www.ign.com/articles/exclusive-first-battlefield-concept-art-revealed-vince-zampella
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    1655 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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