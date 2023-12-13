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    Anlık Bildirim

    Steam sonrası EA de dolara geçti: İşte zamlı EA Play fiyatı

    Oyun dünyasının dev platformu Steam, Türk Lirası kullanımını 20 Kasım’da terk ederek dolara geçmişti. Bu akıma EA de katılarak dolara geçti. EA oyunları ve EA Play fiyatları ciddi şekilde arttı.
    Steam sonrası EA de dolara geçti: İşte zamlı EA Play fiyatı Tam Boyutta Gör
    Türk oyun dünyası için son zamanlarda iyi haberler gelmemeye devam ediyor. 20 Kasım tarihinden sonra Steam’in Türk Lirası kullanımını bırakarak dolar kuruna geçmesinin ardından EA de aynı adımları takip ediyor. EA, kısa bir süre önce EA App, oyunlar ve EA Play hizmetlerini dolara geçirdi. Dolar fiyatlandırmasına geçiş ile birlikte fiyatlar çok ciddi miktarda yükseldi.

    EA de “dolar” dedi!

    Steam sonrası EA de dolara geçti: İşte zamlı EA Play fiyatı Tam Boyutta Gör
    Steam’in tamamen dolar sistemine geçmesi zaten çoğu oyunda fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Steam'in bu uygulamasını henüz üzerinden atamamış Türk oyunculara bir darbe de EA ve EA Play tarafından geldi. Daha kötüsü ise EA’in fiyatlarda herhangi bir yerelleştirme yapmaması. Yani, ABD’de 70 dolara satılan oyun burada da 70 dolardan satışa çıkarıldı. Mesela EA Sports FC fiyatı artık 1.100 TL değil, 69,99 dolar dolar (2.033 TL) oldu. Benzer durum EA App genelinde yaşanıyor.

     

    Steam sonrası EA de dolara geçti: İşte zamlı EA Play fiyatı Tam Boyutta Gör
    Aynı şekilde bu değişiklikten EA Play abonelik hizmeti de etkilendi. EA App üzerinden EA Play üyeliği 39,99 TL’ye, sınırsız kademe olan EA Play Pro ise 149,99 TL’ye alınabiliyordu. Bu aboneliklerin fiyatı EA Play için 4,99 dolar (144 TL), EA Play Pro için ise 14,99 dolar (435 TL) olarak güncellendi. EA Play’in yıllı ücretlendirmesi de 249,99 TL yerine artık 29,99 dolar (870 TL) oldu. Aynı şekilde A Play Pro’nu yıllık paketi de 999,99 TL yerine 99,99 dolar (2.900 TL) oldu.
    • EA Play: 39.99 TL > 4.99 dolar (145 TL)
    • EA Play Yıllık: 249.99 TL > 29.99 dolar ( 870 TL)
    • EA Play Pro: 149.99 TL > 14.99 dolar (435 TL)
    • EA Play Pro Yıllık: 999.99 TL > 99.99 dolar (2900 TL)

    Steam ve EA’in bu adımları sonrasında diğer platformların (Ubisoft, Xbox, Playstation, Epic) da benzer adımlar atması bekleniyor. Bununla birlikte EA Play’in PS Store ve Xbox Store’daki fiyatlarında şimdilik bir değişiklik bulunmuyor ve 40 TL’lik aylık abonelik devam ediyor. Aynı şekilde EA oyunları Xbox, Epic ve Playstation’da halen TL ile satılmaya devam ediliyor. Ancak dediğimiz gibi, bunların da değişmesi sadece zaman meselesi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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