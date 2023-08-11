EA, 12 oyun için daha sunucuları kapatacak: İşte o oyunlar

Tam Boyutta Gör Electronic Arts, daha güncel yapımlara yer açmak için aralarında Battlefield Bad Company, Dead Space 2 ve Crysis 3'ün de bulunduğu 12 oyunun sunucularını kapatacağını açıkladı. Peki online erişimin kesileceği diğer oyunlar neler olacak? İşte detaylar

EA, 12 oyun için sunucularını kapatıyor

Bilmeyenler için daha önce EA, FIFA serisinin sona ermesinin ardından FIFA 18, 19, 20 ve 21 sunucularının kapatılacağını duyurmuştu. Ancak bu liste, çok sayıda popüler yapımla yeniden güncellendi. Bu bağlamda listeye dahil olan oyunlar arasında, Crysis 3, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, Bad Company 2, Dead Space 2 ve sevilen parkur oyunu Mirror’s Edge Catalyst yer alıyor.

FIFA 18, 19, 20 ve 21’e gelirsek, dört FIFA oyununun çevrimiçi desteği 6 Kasım 2023’te sona erecek. Bu aşamada PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC sunucuları kapatılacak. EA ise, ilgili tarihten itibaren yalnızca Santra ve Kariyer modu gibi tek kişilik oyun modlarına destek sunulacağını bildirdi. Dolayısıyla oyuncular eski kariyerlerine devam edebilecek.

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EA, sunucu kapatma kararının kendileri için de kolay olmadığını, ancak daha aktif oyunlara zaman ve kaynak ayırabilmek için atıldığını söylüyor. EA'in resmi internet sayfasına göre sunucu erişimi kesilecek yapımlar, platformları ve kapanış tarihleri şu şekilde:

Crysis 3 (PS3, Xbox 360, Xbox One, Steam ve EA App) – 7 Eylül 2023

Tiger Woods PGA Tour 14 (PS3 ve Xbox 360) – 10 Ekim 2023

FIFA 18 (PS4, Xbox One ve PC) – 6 Kasım 2023

FIFA 19 (PS4, Xbox One ve PC) – 6 Kasım 2023

FIFA 20 (PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC) – 6 Kasım 2023

FIFA 21 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC) – 6 Kasım 2023

NHL 19 (PS4 ve Xbox One) – 7 Kasım 2023

Battlefield 1943 (PS3 ve Xbox 360) – 8 Aralık 2023

Battlefield Bad Company (PS3 ve Xbox 360) – 8 Aralık 2023

Battlefield Bad Company 2 (PS3, Xbox 360 ve PC) – 8 Aralık 2023

Dante’s Inferno (PS3, PSP ve Xbox 360) – 8 Aralık 2023

Dead Space 2 (PS3, Xbox 360 ve PC) – 8 Aralık 2023

Mirror’s Edge Catalyst (PS4, Xbox One, Steam ve EA App) – 8 Aralık 2023

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EA, 12 oyun için daha sunucuları kapatacak! İşte o oyunlar