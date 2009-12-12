Nvidia: Oyuncu sayısı 1 milyara ulaşacak, pazardaki potansiyele inanıyoruz!

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Fermi mimarisinin tanıtılmasıyla birlikte Nvidia'nın ilişkilendirildiği tartışma konularından bir diğeri de firmanın oyun pazarından uzaklaşıp uzaklaşmayacağı olmuştu. Fermi mimarisinin öncelikli olarak profesyonel iş uygulamaları için geliştirildiği ve akabinde oyuncular için hazırlanan GeForce serisi ekran kartlarına adapte edileceği yönündeki iddialar, Nvidia'nın yüksek kâr getiren Quadro ve Tesla serilerine daha fazla önem vereceği dedikodularının da fitilini ateşlemişti. Ancak firma yetkilileri açıklamalarında oyun pazarının öncelikli hedefini koruduğunu ve stratejilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirmişlerdi.

Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White, Barclays Teknoloji Konferansı'nda konuştu. White açıklamasında 2008 yılında 200 milyonun üzerinde çevrimiçi oyuncu olduğunu ve bunun her yıl %21 oranında arttığını, önümüzdeki yıllarda video oyuncularının sayısının 1 milyara ulaşacağını söyledi. Bu oyunculardan bir kısmının olağan bir kısmının ise sıkı oyunculardan oluşacağını ifade eden David White, bu pazarda her zaman satabileceklerini, pazarın sadece çevrimiçi veya PC oyunlarından ibaret olmadığını Nvidia'nın portföyünde PS3 ve Zune HD gibi mobil çözümlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

Zor zamanlarda kullanıcıların daha fazla oyun oynadığını zira diğer aktivitelerin mali anlamda daha külfetli olduğuna değinen White, oyun pazarındaki büyümenin devam edeceğine inandıklarını, pazardaki bu potansiyelin firma için daha fazla gelir getireceğini sözlerine ekledi.