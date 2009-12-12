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Nvidia: Oyuncu sayısı 1 milyara ulaşacak, pazardaki potansiyele inanıyoruz!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,3b
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37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Oyuncu sayısı 1 milyara ulaşacak, pazardaki potansiyele inanıyoruz!
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Fermi mimarisinin tanıtılmasıyla birlikte Nvidia'nın ilişkilendirildiği tartışma konularından bir diğeri de firmanın oyun pazarından uzaklaşıp uzaklaşmayacağı olmuştu. Fermi mimarisinin öncelikli olarak profesyonel iş uygulamaları için geliştirildiği ve akabinde oyuncular için hazırlanan GeForce serisi ekran kartlarına adapte edileceği yönündeki iddialar, Nvidia'nın yüksek kâr getiren Quadro ve Tesla serilerine daha fazla önem vereceği dedikodularının da fitilini ateşlemişti. Ancak firma yetkilileri açıklamalarında oyun pazarının öncelikli hedefini koruduğunu ve stratejilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirmişlerdi.

Nvidia'da paranın başındaki isim olan David White, Barclays Teknoloji Konferansı'nda konuştu. White açıklamasında 2008 yılında 200 milyonun üzerinde çevrimiçi oyuncu olduğunu ve bunun her yıl %21 oranında arttığını, önümüzdeki yıllarda video oyuncularının sayısının 1 milyara ulaşacağını söyledi. Bu oyunculardan bir kısmının olağan bir kısmının ise sıkı oyunculardan oluşacağını ifade eden David White, bu pazarda her zaman satabileceklerini, pazarın sadece çevrimiçi veya PC oyunlarından ibaret olmadığını Nvidia'nın portföyünde PS3 ve Zune HD gibi mobil çözümlerin de bulunduğuna dikkat çekti.

Zor zamanlarda kullanıcıların daha fazla oyun oynadığını zira diğer aktivitelerin mali anlamda daha külfetli olduğuna değinen White, oyun pazarındaki büyümenin devam edeceğine inandıklarını, pazardaki bu potansiyelin firma için daha fazla gelir getireceğini sözlerine ekledi.


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barisdragon 9 yıl
Hayatta hiçbir başarısı olmayan insanların böyle yüksek mevkilere gelmiş insanlar için alaylı cümleler yazması ezikliktir, başka birşey değildir.
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orc123456 9 yıl

barisdragon

Hayatta hiçbir başarısı olmayan insanların böyle yüksek mevkilere gelmiş insanlar için alaylı cümleler yazması ezikliktir, başka birşey değildir.


iyi de adamın mevkisiyle değil tipiyle dalga geçiyorlar :)
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yerroner 9 yıl

barisdragon

Hayatta hiçbir başarısı olmayan insanların böyle yüksek mevkilere gelmiş insanlar için alaylı cümleler yazması ezikliktir, başka birşey değildir.

+1

Forumda kimin ne olduğunu biliyoruz zaten konulara getirdikleri yorumlardan. Neyse çocukların yaptıklarına neden aramamak lazım, daha büyüyecekler abisi.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Tartışma maksatlı söylemiyorum ama bence hoş bir üslup değil, eziklik yapmayın diyen biri kendi de başkalarını ezmeyen cümleler kurmalı bence. Ha biri patron seviyesinde biriyle dalga geçmiş ha sen dengin insanları "hayatta hiç bir başarısı olmayan" diye ezmişsin, sen de sürüden ayrı değilsin bu söylediğinle diye düşünüyorum. Çivi çiviyi söker mantığına karşıyım.
barisdragon

Hayatta hiçbir başarısı olmayan insanların böyle yüksek mevkilere gelmiş insanlar için alaylı cümleler yazması ezikliktir, başka birşey değildir.

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tokatli6061 9 yıl
Nvidia'nın para konusunda yaptığı kurnazlıkların sebebi belli oldu, bu tipteki adamı paranın başına getirirsen g92 Gpu'sunun ismi daha çooook değişir
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Batuist 9 yıl
Bu adamın nvidia da çalıştığını bilmiyo olsaydım kesin diş macunu reklamı zannederdim resmi..
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nirvanha 9 yıl
Daha haber başlığının altındaki fotoğrafı görür görmez , içimden İNŞAALLAH bu sefer fotoğrafa takılmazlar dedim ama nafile :)
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Elektroterm 9 yıl
nirvanha

Daha haber başlığının altındaki fotoğrafı görür görmez , içimden İNŞAALLAH bu sefer fotoğrafa takılmazlar dedim ama nafile :)


Nasıl takılmasınlar. Ben habere ilk bakan kişiyim sanırım ben yazmadım ama haklılar.
Sayfa yüklenirken bir anda irkildim uzaylı gibi bir yaratık, vallaha o an ekran kartı bölümünde olduğumu unuttum. Yaratık gibi algıladım resim yüklenirken.
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24 9 yıl
O değide, adam kurta benziyor. Nvidia'da bir tuhaflık oldugunu hep biliyordum zaten
. Fx57 haber için teşekürler.
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DISTURBED 9 yıl
nvidia çalışanları hepmi sırıtır poz verirken.
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Father Torque 9 yıl
Büyük firmalarda bu konuda ders bile alıyor çalışanlar, fotoğraf çekilirken nasıl poz verilir gibi.
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cenkyyy 9 yıl

The Wanted

nvidia çalışanları hepmi sırıtır poz verirken.

kendine saygın yok fx57 nin yazdıklarınıda mı saygın yok ? biraz emeğe saygı

fx 57 haber için teşşekürler
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