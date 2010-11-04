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Nvidia paralel işlemci sayısı kırpılmış GeForce GTX 460 SE modelini hazırlıyor

Nvidia, GeForce GTX 460 tabanlı üçüncü modelini pazara sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
8 yıl
4,8b
1
30
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 580 modelini 8 Kasım'da duyurmaya hazırlanan Nvidia, yaz dönemine damga vuran GeForce GTX 460 modelinin özel bir versiyonunu hazırlıyor. GeForce GTX 460 SE olarak isimlendirilen yeni modelin, mevcut karta kıyasla en büyük farkı; paralel işlemci sayısının kırpılmış olması.

Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460 modeli, iki farklı konfigürasyonla pazara sunulmuştu. Daha düşük fiyatlı olan modeli 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın üst modeli ise 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Paralel işlemci sayısı her iki model için 336x olarak belirlenen GeForce GTX 460'ın SE uzantılı yeni versiyonu ise 288x paralel işlem birimiyle geliyor. Tasarım olarak mevcut modellerle ile aynı dizaynı esas alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Paralel işlemci sayısıyla birlikte saat hızları da düşürülen GeForce GTX 460 SE, 650MHz GPU ve 1300MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Isıl güç tasarımı 150 Watt olan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelirken, çoklu ekran kartı kurulumları için çift yollu SLI teknolojisini desteklediğini de belirtelim.

15 Kasım'da lanse edilmesi beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte 768MB bellek kapasiteli GeForce GTX 460 ile benzer seviyede yer alabileceği ve AMD'nin olası Radeon HD 5700 indirimine karşı konumlandırılacağı tahmin edilirken, Nvidia ise konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmış değil.


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waltran 8 yıl
aynı isimden 3 kart çıkar biri iy ibiri kötü olsun ulan nvidia senmin isimlendirme politikana...
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OverClocK1ng 8 yıl
waltran
aynı isimden 3 kart çıkar biri iy ibiri kötü olsun ulan nvidia senmin isimlendirme politikana...

Evet bir tanesini özel soğutmalı güzel görünen model yaparlar. MSI Cyclone gibi.
Bu "İYİ"

Bir tanesini normal soğutmalı kırpılmış model yaparlar. SE olan modeli falan olur.
Bu "KÖTÜ"

Bir tanesini de görünümü beş para etmez bir soğutucu modeli falan yaparlar. 6850 Batmobil gibi falan
Bu da "ÇİRKİN"




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ozkan_tpc 8 yıl
Gtx 460'ın büyüsünü bozmasalardı keşke... Ati'nin Dx11 başarısını aylarca hayranlıkla izleyip hangisini alsam diye düşünürken bomba gibi girmişti piyasaya ve kararım bu karttan yana oldu. Atinin kendini silkeleyip tesselation da 3 kat iyileştirmeye gitmesine sebep olan yegane kart. Yaşasın rekabet :)
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
fiyat tabiki 170dolardan girer piyasaya hele 6850 ler çıkmışken
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mczaga 8 yıl
Fiyat tahmini ne olur en önemli mesele bu bence .
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OverClocK1ng 8 yıl
Eğer normal GTX460 199$ a düştüyse (öyle bir haber vardı diye hatırlıyorum) bu kart da tahminen 165$ falan olabilir. Olmayacaksa da zaten bir anlamı yok. Arada pek fark da yok esasında. Daha ucuz yapacaklarını sanmam...
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Nevfel 8 yıl
Nvidia'nın eski zamanlarında bu SE'li kartları vardı. ATI'de çıkarmıştı sanırım bu SE modelli kartlardan. Millet bu SE'yi "Special Edition" sanıp alıyordu. Ama aslında kırpılmış versiyonlardı. Şimdi Nvidia tekrar eski isimlendirmelere dönüyor anlaşılan. Muhtemelen AMD'de aynı yoldan gider.
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OverClocK1ng 8 yıl
Nevfel
Nvidia'nın eski zamanlarında bu SE'li kartları vardı. ATI'de çıkarmıştı sanırım bu SE modelli kartlardan. Millet bu SE'yi "Special Edition" sanıp alıyordu. Ama aslında kırpılmış versiyonlardı. Şimdi Nvidia tekrar eski isimlendirmelere dönüyor anlaşılan. Muhtemelen AMD'de aynı yoldan gider.


Konuyla alakası yok ama Nevfel. Avatarındaki arı Vespa Mandarinia dimi ? Asian Giant Hornet.

5-6 tanesi bir arı kovanına dalıp 30.000 tane bal arısını öldürüyorlar 3 saatte. İnternet'te akrep ile savaşması var. Akrebi öldürüyor.

Şuydu: http://www.japanesebugfights.com/15.htm
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::Ashes:: 8 yıl
Nvidia işini iyi yapıyor gerçekten..
Amdnin işlemci pazarında yaptığını nvidiada amdye yapıyor..
Amd intel gibi düşük maliyetle yüksek fiyatla satmak istiyor halbuki biraz daha ucuzlatsa Nvidiadan daha ucuza daha ekran kartı yapacak ama illa alınabilirliğini düşürüyor..
6850yi 300lira 6870ide 350lira yapsa eli kolu bağlanacak nvidianın..
Nvidia Gtx460la iyi bir satış yakaladı Amd isteseydi 5850yi ucuzlatabilirdi sonrasında 68xx serisinide dahada ucuz yapardı ve olay biterdi..
Ama o kozu amd kullanacağına Nvidia kullandı ve 68xx serisini bitirdi..(alınabilirliğini)
bana kalırsa Amd sadece amd fanlarının(ne olursa olsun amd alanları) kart almasını istiyor yani seçtiği kullanıcı kesimi o bölge ama bizim gibi Fp oranına bakanları pek umursamıyor gibi geldi bana..
yanılıyormuyum ?
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Rusty 8 yıl
Patlak 460 ları bu şekilde piyasaya sürecekler galiba
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mhamadko 8 yıl
dronegd

Nvidia Gtx460la iyi bir satış yakaladı Amd isteseydi 5850yi ucuzlatabilirdi sonrasında 68xx serisinide dahada ucuz yapardı ve olay biterdi..




zaten oyle yapti, gtx460 peformansini veren bir karti gtx460dan 40$ ucuz fiyatla piyasaya surdu (180$) sonra da nvidia 220$ fiyati 200$a indirdi, ama 6850 hala 20$ daha ucuz
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Aysat 8 yıl
bu kart standart karta göre 5 dolar daha ucuz satılır heralde :D
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heatblast 8 yıl
gtx460 768mb'den daha iyi bir kart olacaktır
gtx460 1 gb'nin 1 sm kırpılmış modeli olacak
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Rainbow6 8 yıl
Bence kartin cikma sebebi 500 serisinde 400 serisine alternatif butun kartlari cikaracak 400 serisini biterecek tabi 500 serisi ilk ciktiginda fiyatlari yuksek olacagindan 400 serisinden maliyeti ve satisi ucuz bi kart geride birakacak muhtemelen bu kart o kart
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setek01 8 yıl

Rainbow6

Bence kartin cikma sebebi 500 serisinde 400 serisine alternatif butun kartlari cikaracak 400 serisini biterecek tabi 500 serisi ilk ciktiginda fiyatlari yuksek olacagindan 400 serisinden maliyeti ve satisi ucuz bi kart geride birakacak muhtemelen bu kart o kart

En mantıklı yorum da bu sanırım. Amaç yeni seriye şu en hareketli dönemde
yer açmak çünkü en kritik dönem son çeyrek ve ilk çeyrek. 6800 serisinin
abartıldığı kadar olmaması ve şu an 5970 dışında artık fiyatlarını haketmeyen 5870'i ve 5850'i de tercih etmiyor tüketiciler ve bu durum performans segmentinde ortalığı resmen Nvida'ya bırakmak gibi oluyor biraz. 6800'ler şöyle olucak ardından 6900'ler kasıp kavuracak derken
AMD ayağında hız aşırtmalı 6870 görüyoruz 15 20 mhz kadar. Asus bugün
gtx 580 duyurusunu bile yaparken nerde 6900?
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MxFxOx 8 yıl
Nvidia artık 400 serisi bırakıp 500 serisine odaklanıp, ayrıca bu kartlara masraf yerine gtx460 fiyatını daha aşağı çekerse hem daha çok kar eder hemde millet 6800 serisi almaktan vazgeçer
Nvidia gtx460'ın ayarlarıyla oynamamaya davet ediyorum.
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