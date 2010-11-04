Nvidia paralel işlemci sayısı kırpılmış GeForce GTX 460 SE modelini hazırlıyor

Yüksek performans segmenti için hazırladığı GeForce GTX 580 modelini 8 Kasım'da duyurmaya hazırlanan Nvidia, yaz dönemine damga vuran GeForce GTX 460 modelinin özel bir versiyonunu hazırlıyor. GeForce GTX 460 SE olarak isimlendirilen yeni modelin, mevcut karta kıyasla en büyük farkı; paralel işlemci sayısının kırpılmış olması.

Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460 modeli, iki farklı konfigürasyonla pazara sunulmuştu. Daha düşük fiyatlı olan modeli 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın üst modeli ise 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor.

Paralel işlemci sayısı her iki model için 336x olarak belirlenen GeForce GTX 460'ın SE uzantılı yeni versiyonu ise 288x paralel işlem birimiyle geliyor. Tasarım olarak mevcut modellerle ile aynı dizaynı esas alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Paralel işlemci sayısıyla birlikte saat hızları da düşürülen GeForce GTX 460 SE, 650MHz GPU ve 1300MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Isıl güç tasarımı 150 Watt olan yeni model, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörleriyle gelirken, çoklu ekran kartı kurulumları için çift yollu SLI teknolojisini desteklediğini de belirtelim.

15 Kasım'da lanse edilmesi beklenen yeni modelin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmamakla birlikte 768MB bellek kapasiteli GeForce GTX 460 ile benzer seviyede yer alabileceği ve AMD'nin olası Radeon HD 5700 indirimine karşı konumlandırılacağı tahmin edilirken, Nvidia ise konuyla ilgili olarak henüz herhangi bir açıklama yapmış değil.