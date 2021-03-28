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    Nvidia RTX 3080 Ti GPU’larını RTX 3090 için yeniden adlandırıyor

    GPU devinin heyecanla beklenen üst segment ekran kartı ertelenmeye devam ederken paylaşılan görsel kullanıcıları şaşırttı. Firma yongaları yeniden adlandırıp RTX 3090’da kullanıyor.
    28 Mart 2021, 17:30 (21 dk.)
    106
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeşil ekibin Ampere tanıtımının ardından yüksek bellek kapasitesi ve fiyatı nedeniyle kullanıcılar tarafından merakla beklenen kartı ertelenmeye devam ederken GPU’ların yeniden adlandırıldığı ortaya çıktı.

    RTX 3090’ının stok soğutucusunu sıvı soğutma bloğu montajı için söken bir kullanıcının paylaşımı ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

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    Adı değişen GPU

    Yonganın üzerinde daha önceleri RTX 3090’la aynı CUDA sayısına sahip olması beklenen RTX 3080 Ti’a güç verecek GA102-250-KD-A1 GPU ifadesinin üzeri çizilerek GA102-300-A1 olarak adlandırılmış.

    Hatırlayacağınız üzere Nvidia giderek kırptığı RTX 3080 Ti’da en son CUDA sayısını da 10496’dan 10240’a çekmiş. Bellek kapasitesini ise 20 GB GDDR6X’ten 12 GB’a düşürürken bellek veri yolunu da 384-bit’ten 320-bit’e indirmişti.

    Ayrıca Bkz. "En tatlı RTX 3060 duyuruldu"

    Görünüşe göre Nvidia aynı GPU’yu daha düşük fiyattan sunmak yerine RTX 3090 olarak değerlendirmeye karar vermiş. Son gelişme RTX 3080 Ti’ın neden bu kadar ertelenip kırpıldığının açıklamalarından birisi olabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-quietly-remarking-geforce-rtx-3080-tis-ga102-250-gpus-to-ga102-300-for-rtx-3090
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