Nvidia RTX 3080 Ti GPU’larını RTX 3090 için yeniden adlandırıyor

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Yeşil ekibin Ampere tanıtımının ardından yüksek bellek kapasitesi ve fiyatı nedeniyle kullanıcılar tarafından merakla beklenen kartı ertelenmeye devam ederken GPU’ların yeniden adlandırıldığı ortaya çıktı.

RTX 3090’ının stok soğutucusunu sıvı soğutma bloğu montajı için söken bir kullanıcının paylaşımı ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

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Adı değişen GPU

Yonganın üzerinde daha önceleri RTX 3090’la aynı CUDA sayısına sahip olması beklenen RTX 3080 Ti’a güç verecek GA102-250-KD-A1 GPU ifadesinin üzeri çizilerek GA102-300-A1 olarak adlandırılmış.

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Hatırlayacağınız üzere Nvidia giderek kırptığı RTX 3080 Ti’da en son CUDA sayısını da 10496’dan 10240’a çekmiş. Bellek kapasitesini ise 20 GB GDDR6X’ten 12 GB’a düşürürken bellek veri yolunu da 384-bit’ten 320-bit’e indirmişti.

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Görünüşe göre Nvidia aynı GPU’yu daha düşük fiyattan sunmak yerine RTX 3090 olarak değerlendirmeye karar vermiş. Son gelişme RTX 3080 Ti’ın neden bu kadar ertelenip kırpıldığının açıklamalarından birisi olabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-quietly-remarking-geforce-rtx-3080-tis-ga102-250-gpus-to-ga102-300-for-rtx-3090

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