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    Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir

    Nvidia, Twitter üzerinde "21 gün ve 21 yıl" ifadelerinin olduğu bir geri sayım başlattı. Şirketin bu paylaşımla Ampere mimarili kartları bu ayın sonunda duyurabileceği söylenebilir.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir
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    Nvidia, Twitter üzerinden ultimate countdown (nihai geri sayım) başlığı altında bir paylaşımda bulundu. 21 gün ve 21 yıl ifadelerinin bulunduğu paylaşımla akıllara ilk gelen, şirketin yeni nesil ekran kartı mimarisini barındıracak Ampere kartları oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar GeForce Now’a yakın bir dönemde Ampere mimarili GPU desteği gelebilir

    Ayrıca Bkz. "Apple’a özel Core i9-10910 benchmark testinde ortaya çıktı"

    Nvidia’nın Ampere kartları Eylül ayı içinde duyurabileceği söylentileri, donanım dünyasını zaten bir süredir meşgul etmekteydi. Ancak Turing mimarili RTX 2000 serisi kartların da Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom döneminde yani ağustos (2018) ayının içinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni mimarili kartların da aynı dönemde duyurulmasını beklemek yanlış olmayabilir. Bu sebeple 31 Ağustos’a denk gelen 21 sayısı, Ampere kartlar için bir geri sayım olarak düşünülebilir.

    Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir
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    21 yıl ibaresi ise Nvidia’nın ilk GPU’yu yani GeForce 256’yı piyasaya sürdüğü yıla gönderme yapıyormuş gibi duruyor olabilir. Şirketin oldukça iddialı olacağını ifade ettiği Ampere serisi kartların önemini vurgulamak için ilk GPU’yu anması ise bu anlamda değerli görünüyor.

    Sekiz saniye süren duyuru videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/nvidia-ampere-ultimate-countdown/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    En son Gtx 980'li sistem toplamıştım ondan sonra bir daha sistem toplayamadım kur yüzünden. Gerçekti hayal oldu.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    cenktans90 (tan sarac) 1 hf.
    Islemcinin bile 5000tl oldugu bu donemde bu kartlarin fiyatlarini hayal edin.
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    Patren 1 hf.
    Çıkana kadar dolar 8 tl olmasa bari.
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    Gkn89 (Gokhan ARSLAN) 1 hf.
    Şu dlss olayı gelişirse oyunculuk çağ atlayacak
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    lemartes 1 hf. Gkn89
    Benim bildigim NVIDIA, AMD kartını bekler, hakikaten çok yaklaşmışlarsa performansta DLSS 3.0 ı patlatır. ha yoksa rafa koyar, bir başka bahara artık.
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    napolyon94 1 hf.
    Her nesilde olduğu gibi xx60, xx50 olan kartlar ile ilgileniyorum.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    AMD kartlar gelirse güzel olur.
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    madonos 1 hf. (düzenlendi)
    21 Yıl 21 günü ilk gefore ekran kartı çıkış günü 31 Ağustos 1999'na eklersen 21 Eylül 2020 yapıyor.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    En son Gtx 980'li sistem toplamıştım ondan sonra bir daha sistem toplayamadım kur yüzünden. Gerçekti hayal oldu.
    Yanıtla +6
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    tobepeople 1 hf.
    Konsollar çıksa bile en azından 2 yıl sonra AAA oyunları görebileceğiz. Bu yüzden ekran kartınızı yenilemek için en az 2 yıl beklemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ha; param çok, sana kardeşim diyebilirsiniz ama bende 1080 Ti var ve 2 yıl daha değiştirmeyi düşünmüyorum. 20xx serisi bir kartta alabilirdim ama zaten 2 yıl sonra Pro serisi gelecek diye düşünüyorum ve emin olun şuan bahsedilen kartlar çıksa bile onları da Ti ya da Super olanları çıkacaktır!
    Tavsiyem 20xx serisi üzerinde kart almamanız! 980Ti bile şuan herkese her oyunda yeter!
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    lemartes 1 hf. tobepeople
    Solediginiz tabiki dogru ve mantikli ama haha, insanlara 2 yil bekle denirmi yahu 4xxx serisini bekle diye takiliyor insanlar redditte birbiirine evet ama insan hayatinda 2 yil okadar uzun bir sureki. belkide yokuz 2 sene sonra.ha son olarak, dediginiz gibi, hep daha iyisi gelecektir....
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Musty3535123 1 hf. tobepeople
    1080ti 2080 den iyi kart. her işini görür. bende 3 serisi çıksın 1080ti fiyatı düşsün diye bekliyorum, 1060 ı 1080ti ile güncelleyecem.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Sulu Çor Kağan 1 hf. tobepeople
    980ti var bende harbiden de cayır cayır her oyunu oynuyorum.
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    Faithful Blood Day 1 hf.
    fiyatlar can yakacak can
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 1 hf.
    Piyasa canlansın bakalım , hayde bireeeeeeeee .......
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    1915 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    nvidia ampere, Donanım
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