Nvidia, Twitter üzerinden bir geri sayım başlattı! Ampere kartlar, 31 Ağustos’ta duyurulabilir

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Nvidia, Twitter üzerinden ultimate countdown (nihai geri sayım) başlığı altında bir paylaşımda bulundu. 21 gün ve 21 yıl ifadelerinin bulunduğu paylaşımla akıllara ilk gelen, şirketin yeni nesil ekran kartı mimarisini barındıracak Ampere kartları oldu.

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Nvidia’nın Ampere kartları Eylül ayı içinde duyurabileceği söylentileri, donanım dünyasını zaten bir süredir meşgul etmekteydi. Ancak Turing mimarili RTX 2000 serisi kartların da Almanya’nın Köln şehrinde düzenlenen Gamescom döneminde yani ağustos (2018) ayının içinde duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni mimarili kartların da aynı dönemde duyurulmasını beklemek yanlış olmayabilir. Bu sebeple 31 Ağustos’a denk gelen 21 sayısı, Ampere kartlar için bir geri sayım olarak düşünülebilir.

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21 yıl ibaresi ise Nvidia’nın ilk GPU’yu yani GeForce 256’yı piyasaya sürdüğü yıla gönderme yapıyormuş gibi duruyor olabilir. Şirketin oldukça iddialı olacağını ifade ettiği Ampere serisi kartların önemini vurgulamak için ilk GPU’yu anması ise bu anlamda değerli görünüyor.

Sekiz saniye süren duyuru videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/nvidia-ampere-ultimate-countdown/

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