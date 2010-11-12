GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan Nvidia, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Ekim'de sona eren 2011 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Nvidia, bir önceki çeyreğe göre %4 artış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 kayıpla 843.9 milyon dolar gelir ve hisse başına 0.15$ olmak üzere 84.9 milyon dolar net kâr elde etti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili açıklamasında "...açılım hızımızı yeniden restore ettik ve masaüstünde yeniden pay kazanmaya başladık. Fermi tabanlı ilk modelimizi satışa sunduktan sadece 7 ay sonra, 7 yeni GPU'nun daha üretimine başladık ki bunların arasında yeni performans standartları getiren GeForce GTX 580 de yer alıyor. Fermi mimarisi ile masaüstü, dizüstü ve iş istasyonu ürün gamındaki tüm segmentlerdeyiz..." ifadelerine yer verdi.

Nvidia içinde bulunduğu son çeyrek için gelirlerinde %3 ila %5 arasında artış bekliyor.