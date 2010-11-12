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Nvidia üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modeliyle gündemde olan Nvidia, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Ekim'de sona eren 2011 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Nvidia, bir önceki çeyreğe göre %4 artış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 kayıpla 843.9 milyon dolar gelir ve hisse başına 0.15$ olmak üzere 84.9 milyon dolar net kâr elde etti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuyla ilgili açıklamasında "...açılım hızımızı yeniden restore ettik ve masaüstünde yeniden pay kazanmaya başladık. Fermi tabanlı ilk modelimizi satışa sunduktan sadece 7 ay sonra, 7 yeni GPU'nun daha üretimine başladık ki bunların arasında yeni performans standartları getiren GeForce GTX 580 de yer alıyor. Fermi mimarisi ile masaüstü, dizüstü ve iş istasyonu ürün gamındaki tüm segmentlerdeyiz..." ifadelerine yer verdi.

Nvidia içinde bulunduğu son çeyrek için gelirlerinde %3 ila %5 arasında artış bekliyor.


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Batuist 8 yıl
nvidianın elinde fermi mimarisi oldukça radikal bir mimari ile sıfırdan tasarlandı ve bu gpunun illaki bir emekleme dönemi olacaktı.. bir öncek mimariye bakarsak en gelişmiş versiyonu g92 ile nvidia neler yapmıştı.. şimdi çok çok yeni bir tasarımdan fazla birşey beklememk lazım atinin bile elinde kullandığı mimari 2x serisine kadar dayanıyorki bugün iyi bir seviyedeyse elindekini çok daha verimli kullandığı ve olgunlaştırdığı içindir.. fermide olgunlaşak illaki ve yine bir gün zamanının g92si olacaktır.. o zamanda ati yeni bir mimariye geçer ve oda yeni tasarım sancıları çeker.. ve senaryo ters döner.. bugün nvidia için söylenenler AMDye söylenir nvidiaya küfredenler yarın nvidia fanatiği olur.. bu devran böyle geldi ve hiçte değişecek gibi görünmüyor.. halbuki 8800gt zamanlarında nvidia neydi kraldı laf söyleyeni asarlardı forumda be... adamı süresiz uzaklaştırırlardı desem yeridir.. kim küfür yiyordu hakarete uğruyordu ATI tabiki.. bu bir döngüdür şimdi sıra AMDde olsa bile yarın değişecek..
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K0rkunc 8 yıl
Ya aslında kar etmemesi çokta tuhaf birşey değil ellerinde yep yeni bir mimari var aceleden bunu tam revize edemediler revize edilemeyen gpu olsun ne olursa olsun ilk başlarda pahalıya maal olur

örneğin şuan gtx580 e bakın 480 in kopyası amna revize edilmiş gereksiz dirençlerden kurtulmuş vs. güç kullanımıda azalmış
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Dovahkiin 8 yıl
Biz hala birbirimizi yiyelim burda, adamların sadece 1 çeyrekteki kazanca bak 84,000,000$...
Dile kolay...
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sadtneverdie 8 yıl
Bak geldiler
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sadtneverdie 8 yıl
bir şirket iki ekran kartına göre kar yada zarar etmez. adamların bir ton yatırımı başka ürünü var.
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TURK SITH 8 yıl
Donanım piyasasının sürekli büyüdüğünü gözönüne alırsak, buna rağmen gelirlerdeki geçen yıla göre %7 kayıp Fermi'nin fail olduğunun ispatıdır...
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M@U 8 yıl
GTX460 ile ve de devamında gelen GTS450 ile bir önceki çeyreğe göre daha fazla kâr yapmasını beklerdim. Dizüstü piyasasına da girmiş olduğunu düşünürsek, Fermi'lerin en kârlısı bile Nvidia'ya fazla kazandırmıyor demektir.

Gerçi AMD'nin Kâr/Satış oranı berbat durumdaydı. İlk nesil kartlar olduğu için mi acaba? Bir de yüksek fiyattan satıyorlar ilk serileri her zaman. Demek ki hem tüketici için hem de üretici için daha sonraki seriler daha kârlı oluyor.
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