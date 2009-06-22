Nvidia: Windows 7 ile %15'e yakın oranda daha yüksek SLI performansı alınabilecek

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AMD-ATi'den sonra Nvidia da Windows 7 işletim sistemiyle ilgili görüşlerini açıklamaya başladı. Kapalı kapılar ardında DirectX 11 destekli GPU'larını geliştirmeye devam eden Santa Clara merkezli firma, Windows 7 ile gelecek yeniliklerin ekran kartlarında grafik performansını arttıracağını ve oyuncuların daha yüksek performans elde edebileceğini düşünüyor. Nvidia ayrıca 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin SLI teknolojisine de katkı sağlayacağını düşünüyor.

Firmanın elimize ulaşan resmi dökümanlarından birinde Windows 7 işletim sisteminin SLI performansı Windows XP ile karşılaştırılmış. Yapılan karşılaştırmanın detayları açıkalnmış olmasa da Nvidia'nın açıklamasına göre SLI teknolojisi Windows XP ile kıyaslandığında Windows 7 ile birlikte %15'e varan oranda daha yüksek performans sunabilecek. Tabii Windows XP ile resmi olarak DirectX 10 API'si çalışmadığı için yapılan karşılaştırmanın DirectX 9 eksenin gerçekleştirilmiş olması da kuvettle muhtemel görünüyor.

Bu arada Nvidia şimdiye kadar 758 oyunda SLI desteği sunulduğunu ve sayının artmaya devam ettiğini de açıkladı.

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