Nvidia: Windows 7 ile %15'e yakın oranda daha yüksek SLI performansı alınabilecek

AMD-ATi'den sonra Nvidia da Windows 7 işletim sistemiyle ilgili görüşlerini açıklamaya başladı. Kapalı kapılar ardında DirectX 11 destekli GPU'larını geliştirmeye devam eden Santa Clara merkezli firma, Windows 7 ile gelecek yeniliklerin ekran kartlarında grafik performansını arttıracağını ve oyuncuların daha yüksek performans elde edebileceğini düşünüyor. Nvidia ayrıca 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin SLI teknolojisine de katkı sağlayacağını düşünüyor.
Firmanın elimize ulaşan resmi dökümanlarından birinde Windows 7 işletim sisteminin SLI performansı Windows XP ile karşılaştırılmış. Yapılan karşılaştırmanın detayları açıkalnmış olmasa da Nvidia'nın açıklamasına göre SLI teknolojisi Windows XP ile kıyaslandığında Windows 7 ile birlikte %15'e varan oranda daha yüksek performans sunabilecek. Tabii Windows XP ile resmi olarak DirectX 10 API'si çalışmadığı için yapılan karşılaştırmanın DirectX 9 eksenin gerçekleştirilmiş olması da kuvettle muhtemel görünüyor.
Bu arada Nvidia şimdiye kadar 758 oyunda SLI desteği sunulduğunu ve sayının artmaya devam ettiğini de açıkladı.
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Ayrıca son seviye 16AA/8AF açık olarak GRID oynarken, Le Mans pistinde daha hızlı gibi GRID Win7'de. Ya da bana öyle geldi.
sizleri seçip seçipmi yorum yaptırıyolar
bak ben ne demişim?;
win 7 yi deneyipte öven varmı bilmemde xpyi vistaya tercih eden ve öven baya çoğunluk var
dh meali:yani win 7 yi kullanıp xpyi öven varmı görmedim ama hala bu zamanda xp yi vistaya tercih eden çoğunluk var yani hala vistanın performazsını yanlış değerlendirip kötü olduğunu idda edip xpde ısrar eden kişiler var
sonra ne demişim?;
Vistaya senden istediği özellikleri verirsen şuan piyasadaki en hızlı işletim sistemi özellikle şuan için x64 ultimate rakipsiz
Dh meali:şuan vista gereken donanımları verirseniz en iyi işletim sistemi özelliklede x64 ultimate rakipsiz şuan için
sonuç:win7 vistanın daha gelişmiş ve performanslı hali olacak bu aşikar şuan için vistaya gerekli donanımı verirsen x64 ultimate en hızlı işletim sistemi doğal olarak win 7 de vistaya göre daha hızlı ve stabil çalışacak sonuç olarak xpde yavaş yavaş arka plana düşecek
anlatabildimmi?
Şu andaki tüm oyunlarada hızlanma gelecek mi acaba ?
Windows 7 nin kernel yapısı mesela 32 bit işletim sistemlerinin bellek kontrolcüleri 4gb rami XP de 3.25 gibi algılarken yani diğerlerini yok sayarken Win7 görüyor ama adresleme fazlalarını efektif olarak kullanamıyor.
Bir diğer kısmı çift yani birden fazla htta 3 slotlu anakartlar üzerine bağımsız 3 değişik model kartı koyup her birisini sisteme tanıtabilirsiniz. Windows 7 ilk bakışta ( bende öyle zannetmiştim ya ) Vista nın makyajlısı zannettim ama kernel yapısı olağan üstü değişikleri var.
Mevcut ta zaten oyunlar XP ye göre daha hızlı ( belirli FPS artışları var ) Bazıları Sürücü değişimleri ile Windows 7 deki hızlanmaları XP ye göre daha az buluyor ama genelde oyunlar hala Windows Vista ( kernel 6 ) ya göre kodlandığı için Windows 7 de performans olarak yeterince kendini göstermiş değil.
Direct X performans bağlamında bir kazanç sağlamaz sadece oyun efektlerinin ekrana yansıtılması ve diğer klavye mouse gamepad ekran kartı vb donanımların şekillendirilmesi için ( yapılandırılması ) kullanılır. DX ne kadar yetenekli ise o kadar iyi görüntü elde edilir buda aslında performans kaybına neden olabilir bir bağlamda. Bununla ilgili geniş bir makale yazmıştım ama hangi siteye veya bloguma mı hatırlamıyorum.
Grafiklere gelecek olursak, ATI nin grafik aldatmacalarına bu kadar tepki gelmemişti.
Ya genelde kırmızıyı görünce sinirlenir deniliyor ama forum ahalisi yeşili görmeye tahammül edemiyor
Burada ne demeye çalıştın?
Oyunlarda %30 artış sağladığı bilgisine nereden ulaştın?
Vista'ya nal toplatıyor, XP'yle rekâbet içinde? Şu XP-Vista arası oyun başarımı farkını bir göremedik gitti. Bir şey söylecekseniz ayrıntılandıracaksınız.
Kaç aydır XP ve Vista'yı beraber kullanıyorum ve hâlâ gözlemlenebilir bir kare/sn farkı göremedim. Gördüyseniz hangi şartlarda gördüğünüzü söyleyin. Abuk subuk genellemelerle güzelim işletim sistemini karalayıp durmayın.
ya bunlar boş işler bakasanıza tabloya %90 dan başlıyo çubukları göstermeye.
göz boyama taktikleri bunlar
ucuz numaralar...
Bu arada google'da vb. aramalar yaparsanız Win7'nin oyunlardaki başarımı XP'le rekabet içinde ve Vista'ya nal toplatıyor