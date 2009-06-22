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Nvidia: Windows 7 ile %15'e yakın oranda daha yüksek SLI performansı alınabilecek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
20,5b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Windows 7 ile %15'e yakın oranda daha yüksek SLI performansı alınabilecek
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AMD-ATi'den sonra Nvidia da Windows 7 işletim sistemiyle ilgili görüşlerini açıklamaya başladı. Kapalı kapılar ardında DirectX 11 destekli GPU'larını geliştirmeye devam eden Santa Clara merkezli firma, Windows 7 ile gelecek yeniliklerin ekran kartlarında grafik performansını arttıracağını ve oyuncuların daha yüksek performans elde edebileceğini düşünüyor. Nvidia ayrıca 7. jenerasyon Windows işletim sisteminin SLI teknolojisine de katkı sağlayacağını düşünüyor.

Firmanın elimize ulaşan resmi dökümanlarından birinde Windows 7 işletim sisteminin SLI performansı Windows XP ile karşılaştırılmış. Yapılan karşılaştırmanın detayları açıkalnmış olmasa da Nvidia'nın açıklamasına göre SLI teknolojisi Windows XP ile kıyaslandığında Windows 7 ile birlikte %15'e varan oranda daha yüksek performans sunabilecek. Tabii Windows XP ile resmi olarak DirectX 10 API'si çalışmadığı için yapılan karşılaştırmanın DirectX 9 eksenin gerçekleştirilmiş olması da kuvettle muhtemel görünüyor.

Bu arada Nvidia şimdiye kadar 758 oyunda SLI desteği sunulduğunu ve sayının artmaya devam ettiğini de açıkladı.

Nvidia: Windows 7 ile %15'e yakın oranda daha yüksek SLI performansı alınabilecek
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yerroner 10 yıl
dx10 dx9dan daha etkili kullanıyordu grafik kaynaklarını. Mesela GTA4 Vistada Xp'de olduğundan daha hızlı çalışıyordu. dx11 de neden öyle olmasın?
Ayrıca son seviye 16AA/8AF açık olarak GRID oynarken, Le Mans pistinde daha hızlı gibi GRID Win7'de. Ya da bana öyle geldi.
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alirezzak 10 yıl
Arkdaş ne grafikmiş ya amma abartmışsınız.Adamlar o grafiği 0 dan başlatsalar kim bakardı.
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Batuist 10 yıl
windows7 ile sadece sli da performans artışı olmayacak.. bu işletim sistemi her konuda üstün gibi görünüyor...
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arsenik 10 yıl
Grafik performansı hakkında kesin bilgim yok ama genel oalrak windows 7 muhteşem bir işletim sistemi.
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milyondabir 10 yıl
bencede hic fark yok win7 reklamlari donecek daha bu ne ki
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sadtneverdie 10 yıl
"dejavu" mars tan dünyaya döndüğünde görüşelim. o zaman viw 7 yi kim övüyor kim övmüyor öğrenmiş olursun :)
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*DeJaVu* 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

"dejavu" mars tan dünyaya döndüğünde görüşelim. o zaman viw 7 yi kim övüyor kim övmüyor öğrenmiş olursun :)


sizleri seçip seçipmi yorum yaptırıyolar

bak ben ne demişim?;
win 7 yi deneyipte öven varmı bilmemde xpyi vistaya tercih eden ve öven baya çoğunluk var

dh meali:yani win 7 yi kullanıp xpyi öven varmı görmedim ama hala bu zamanda xp yi vistaya tercih eden çoğunluk var yani hala vistanın performazsını yanlış değerlendirip kötü olduğunu idda edip xpde ısrar eden kişiler var

sonra ne demişim?;
Vistaya senden istediği özellikleri verirsen şuan piyasadaki en hızlı işletim sistemi özellikle şuan için x64 ultimate rakipsiz

Dh meali:şuan vista gereken donanımları verirseniz en iyi işletim sistemi özelliklede x64 ultimate rakipsiz şuan için

sonuç:win7 vistanın daha gelişmiş ve performanslı hali olacak bu aşikar şuan için vistaya gerekli donanımı verirsen x64 ultimate en hızlı işletim sistemi doğal olarak win 7 de vistaya göre daha hızlı ve stabil çalışacak sonuç olarak xpde yavaş yavaş arka plana düşecek

anlatabildimmi?
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Mickcasey 10 yıl
ubust Yazarken bıraz mantıklı yaz crossfire basarımı %80 90 yazmıssın yazdıgına ılk once kendın ınan sonra baskalarını ınandır
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K.Kahriman 10 yıl
farka bak yarı yarıya geçmiş başarımları windows xp çok kötü (!!!)
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Timeguard 10 yıl
vista sp2 vs xp sp3 guncel oyunları bı gormek ısterdık acıkcası
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Momo-Oz 10 yıl
öyle bi grafik çizmişki bilmesek %115 i %100 ün iki katı sancaz :D ATİ hata yapıyo aslında her driver güncellemesinde böyle bi grafik çizmesi lazım :D
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fatihcanery 10 yıl
ati ve nvidia düzenbaz :D ben matematikçi olarak bunların grafik bilgilerine sıfır veriyorum .Bilinç altına sanki süper rakamlara ulaşılmış gibi .%115 ile ½100 arasında grafige oranlarsak onda bir,grafikte tam iki katı :D
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gun 10 yıl
Bu DirectX 9 oyunlarla DirectX 11 oyunların karşılaştırması olmasın ?
Şu andaki tüm oyunlarada hızlanma gelecek mi acaba ?
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X Files 10 yıl
Yok DX9 veya DX11 le pek alakası yok.

Windows 7 nin kernel yapısı mesela 32 bit işletim sistemlerinin bellek kontrolcüleri 4gb rami XP de 3.25 gibi algılarken yani diğerlerini yok sayarken Win7 görüyor ama adresleme fazlalarını efektif olarak kullanamıyor.

Bir diğer kısmı çift yani birden fazla htta 3 slotlu anakartlar üzerine bağımsız 3 değişik model kartı koyup her birisini sisteme tanıtabilirsiniz. Windows 7 ilk bakışta ( bende öyle zannetmiştim ya ) Vista nın makyajlısı zannettim ama kernel yapısı olağan üstü değişikleri var.

Mevcut ta zaten oyunlar XP ye göre daha hızlı ( belirli FPS artışları var ) Bazıları Sürücü değişimleri ile Windows 7 deki hızlanmaları XP ye göre daha az buluyor ama genelde oyunlar hala Windows Vista ( kernel 6 ) ya göre kodlandığı için Windows 7 de performans olarak yeterince kendini göstermiş değil.

Direct X performans bağlamında bir kazanç sağlamaz sadece oyun efektlerinin ekrana yansıtılması ve diğer klavye mouse gamepad ekran kartı vb donanımların şekillendirilmesi için ( yapılandırılması ) kullanılır. DX ne kadar yetenekli ise o kadar iyi görüntü elde edilir buda aslında performans kaybına neden olabilir bir bağlamda. Bununla ilgili geniş bir makale yazmıştım ama hangi siteye veya bloguma mı hatırlamıyorum.

Grafiklere gelecek olursak, ATI nin grafik aldatmacalarına bu kadar tepki gelmemişti.

Ya genelde kırmızıyı görünce sinirlenir deniliyor ama forum ahalisi yeşili görmeye tahammül edemiyor
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Castle Bravo 10 yıl
SLI'da 2. kartın fpsye olan etkisi %30.Hadi %15 arttı diyelim etkisi %34,5.SLI çözümü hala ve hala istediğini başamamış


Burada ne demeye çalıştın?

Oyunlarda %30 artış sağladığı bilgisine nereden ulaştın?


Vista'ya nal toplatıyor, XP'yle rekâbet içinde? Şu XP-Vista arası oyun başarımı farkını bir göremedik gitti. Bir şey söylecekseniz ayrıntılandıracaksınız.

Kaç aydır XP ve Vista'yı beraber kullanıyorum ve hâlâ gözlemlenebilir bir kare/sn farkı göremedim. Gördüyseniz hangi şartlarda gördüğünüzü söyleyin. Abuk subuk genellemelerle güzelim işletim sistemini karalayıp durmayın.
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ertantasa 10 yıl
reklam kokan hareketler bunlar... :D
ya bunlar boş işler bakasanıza tabloya %90 dan başlıyo çubukları göstermeye.
göz boyama taktikleri bunlar
ucuz numaralar...
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Ubust 10 yıl
SLI'da 2. kartın fpsye olan etkisi %30.Hadi %15 arttı diyelim etkisi %34,5.SLI çözümü hala ve hala istediğini başamamış.Crossfire'ın böyle bir derdi yok ve %80 ila %90 arası başarıma sahip.nVidia'nın şunu anlaması lazım:SLI bir çöp!!!


Bu arada google'da vb. aramalar yaparsanız Win7'nin oyunlardaki başarımı XP'le rekabet içinde ve Vista'ya nal toplatıyor
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