Nvidia'dan Quadro FX serisi 5 yeni mobil grafik kartı

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Quadro FX 3800M

Nvidia mobil iş istasyonları için hazırladığı Quadro FX serisi profesyonel grafik çözümlerini duyurdu. Firma tarafından resmi tanıtımı bugün yapılan Quadro FX 3800M, FX 2800M, FX 1800M, FX 880M ve FX 380M modellerinin tamamı CUDA ve 3DVision teknolojileriyle birlikte geliyor, notebook'larda daha uzun pil ömrü için PowerMizer ile akıllı güç yönetim özellikleri sunuyor ve 30-bit renk hassasiyetini destekliyorlar.

Başta CAD uygulamaları olmak üzere profesyonel çizim ve tasarım uygulamalarına hız kazandırmak amacıyla hazırlanan yeni modellerden giriş seviyesindeki Quadro FX 380M, HP'nin mühendis ve mimarlar gibi özel iş gruplarına yönelik olarak hazırladığı 14.1-inç boyutundaki EliteBook 8440w modelinde kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan bu modelde, 16x paralel işlem birimi bulunuyor.

Dell'in Precision M6500 modeliyle birlikte sunulan ve serinin en güçlü temsilcilerinden birisi olan Quadro FX 3800M ise 128x paralel işlem birimi, 1GB bellek ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Lenovo'nun ThinkPad W510 ve HP'nin EliteBook 8540w modellerinde yer alan Quadro FX 880M ise 128-bit bellek veri yolu desteği, 48x paralel işlem birimi ve 1GB bellek ile geliyor.

Nvidia'nın Quadro FX 1800M çözümü ise yine HP'nin EliteBook 8540w çözümüyle sunuluyor. 72x paralel işlem birimine ve 1GB bellek kapasitesine sahip olan bu modele ek olarak modelinde 96x paralel işlem birimine, 1GB bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan Quadro FX 2800M çözümünün de Dell Precision M6500 ile profesyonellerin hizmetine sunulduğunu görüyoruz.

Quadro FX serisinin yeni üyeleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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Quadro FX 2800M