Nvidia'nın 3DVision Surround teknolojisi pahalı bir hayal kırıklığı mı ?

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ATi Radeon HD 5800 serisiyle birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 desteği vermeye başlayan AMD, aynı zamanda Eyefinity adını verdiği çoklu monitör teknolojisini de tanıtmıştı. Profesyonel grafik kartlarda yıllardır var olan çoklu monitör desteğini, yüksek 3D performansıyla harmanlayarak son kullanıcıların beğenisine sunan AMD'ye karşı Nvidia ise yaptığı açıklamayla 3DVision Surround teknolojsini tanıtmıştı.

3DVision Surround teknolojisiyle üçlü monitör/projeksiyon dizilimlerini 3D gerçekçilikle sunacağını belirten Nvidia, bu teknolojinin hem Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarında hem de GT200 tabanlı GeForce GTX 2x0 serisinde kullanılabileceğini açıklamıştı. Ancak 3DVision Surround teknolojisiyle ilgili gelen son haberler açıkçası pek olumlu değil zira Nvidia'nın bu teknolojiyi son dakikada eklediği iddia ediliyor.

Daha önceki haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere Nvidia, DirectX 11 destekli GeForce GTX 380 modelini hem CES 2010 hem de PDX Lan etkinlinliklerinde gösterdi. Gün ışığına çıkan görsellere göre GeForce GTX 380'de iki adet DVI konnektörü bulunuyor ve bu şekilde tek kartla üçlü monitör kurulumu yapmanın mümkün olmadığı, kullanıcıların ikinci bir monitöre ihtiyaç duyacakları söyleniyor.

Anandtech'e göre AMD tarafında Radeon HD 5000 serisi için en başından beri planlanan Eyefinity teknolojisine karşı 3DVision Surround, Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarında kullanmak üzere gündemine sonlara doğru aldığı bir teknoloji ve işte bu nedenle GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartında farklı görüntü ara birimlerine yer verilmiyor. Tabii 3DVision Surround için eleştirilen tek nokta bu değil.

3DVision Surround teknolojisi, 3DVision konsepti altında 3D görüntülerin çoklu monitör kurulumlarında desteklenmesini hedefleyen bir özellik. İşte bu nedenle 3DVision Surround deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar, iki adet ekran kartıyla birlikte mevcut monitörlere nazaran maliyeti daha yüksek 3D monitörlerin (120Hz) üç tanesine ve Nvidia'nın hazırladığı 3DVision gözlük kitine sahip olmaları gerekiyor.

Monitörler ve gözlük kitiyle birlikte artan maliyetlere karşın 3DVision Surround için yapılan performans tahminleri pek olumlu değil. Zira performansın monitör sayısına bağlı olarak ciddi derecede düşebileceği söyleniyor. Her ne kadar performans kaybı ATi Eyefinity teknolojisi için de söz konusu olsa bile AMD'de maliyetlerin 10 kata kadar daha düşük olması firmanın elini güçlendiren bir argüman.

3DVision Surround teknolojisi kağıt üzerinde güçlü görünüyor ancak pratikte neler yapabileceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Tahmini performans değerleri.

Kaynak:http://www.czechgamer.com/hardware/77/Nvidia-3D-Vision-Surround-jak-se-dela-vtip.html