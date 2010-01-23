Nvidia'nın 3DVision Surround teknolojisi pahalı bir hayal kırıklığı mı ?

ATi Radeon HD 5800 serisiyle birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 desteği vermeye başlayan AMD, aynı zamanda Eyefinity adını verdiği çoklu monitör teknolojisini de tanıtmıştı. Profesyonel grafik kartlarda yıllardır var olan çoklu monitör desteğini, yüksek 3D performansıyla harmanlayarak son kullanıcıların beğenisine sunan AMD'ye karşı Nvidia ise yaptığı açıklamayla 3DVision Surround teknolojsini tanıtmıştı.
3DVision Surround teknolojisiyle üçlü monitör/projeksiyon dizilimlerini 3D gerçekçilikle sunacağını belirten Nvidia, bu teknolojinin hem Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarında hem de GT200 tabanlı GeForce GTX 2x0 serisinde kullanılabileceğini açıklamıştı. Ancak 3DVision Surround teknolojisiyle ilgili gelen son haberler açıkçası pek olumlu değil zira Nvidia'nın bu teknolojiyi son dakikada eklediği iddia ediliyor.
Daha önceki haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere Nvidia, DirectX 11 destekli GeForce GTX 380 modelini hem CES 2010 hem de PDX Lan etkinlinliklerinde gösterdi. Gün ışığına çıkan görsellere göre GeForce GTX 380'de iki adet DVI konnektörü bulunuyor ve bu şekilde tek kartla üçlü monitör kurulumu yapmanın mümkün olmadığı, kullanıcıların ikinci bir monitöre ihtiyaç duyacakları söyleniyor.
Anandtech'e göre AMD tarafında Radeon HD 5000 serisi için en başından beri planlanan Eyefinity teknolojisine karşı 3DVision Surround, Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarında kullanmak üzere gündemine sonlara doğru aldığı bir teknoloji ve işte bu nedenle GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartında farklı görüntü ara birimlerine yer verilmiyor. Tabii 3DVision Surround için eleştirilen tek nokta bu değil.
3DVision Surround teknolojisi, 3DVision konsepti altında 3D görüntülerin çoklu monitör kurulumlarında desteklenmesini hedefleyen bir özellik. İşte bu nedenle 3DVision Surround deneyimini yaşamak isteyen kullanıcılar, iki adet ekran kartıyla birlikte mevcut monitörlere nazaran maliyeti daha yüksek 3D monitörlerin (120Hz) üç tanesine ve Nvidia'nın hazırladığı 3DVision gözlük kitine sahip olmaları gerekiyor.
Monitörler ve gözlük kitiyle birlikte artan maliyetlere karşın 3DVision Surround için yapılan performans tahminleri pek olumlu değil. Zira performansın monitör sayısına bağlı olarak ciddi derecede düşebileceği söyleniyor. Her ne kadar performans kaybı ATi Eyefinity teknolojisi için de söz konusu olsa bile AMD'de maliyetlerin 10 kata kadar daha düşük olması firmanın elini güçlendiren bir argüman.
3DVision Surround teknolojisi kağıt üzerinde güçlü görünüyor ancak pratikte neler yapabileceğini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.
Tahmini performans değerleri.
Kaynak:http://www.czechgamer.com/hardware/77/Nvidia-3D-Vision-Surround-jak-se-dela-vtip.html
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Peki NVidia'nın reklamlarında kullandığı tabirle eski jenerasyon kartlarda da bu teknolojinin kullanılabileceği konusunu nasıl haber verecektin asıl orası ilgimi çekiyor. Malum bugün yapılacak bir testte "Nvidia 3DVision'ın ilk testleri" başlığı atıp Fermi ile test yapılması mümkün değil, test yapılabilecek NVidia tarafından desteklenen sadece 285 var ortada.
ota gelince kıpır kıpır. sapa gelince homur homur
Hala bir takım taraftar grubu, yüksek ses ile saldırılarına devam ediyor, ilginç? Üstelikte farklı fikri savunanları, fanatiklikle, fanboylukla suçluyor? bu ise, daha da ilginç? Felanca firmanın lehinde, filanca firmanın alehinde spekülatif sonuçlar ele alınıp, saygısızca ve sevgisizce, bel altı sözlerle, eleştiriyi aşan dozlarda hakaretler havalarda uçuşuyor? İşin fena tarafıda bu kargaşaya en önde DH yönetimi çanak tutuyor, Hadi yönetimin bu spekülasyonlara çanak tutması bir çok açıdan ticari öğeler elealınarak hoş görülebilir, neden? çünkü yoğun bir katılım oluşuyor beraberinde yüksek bir rating oluşuyor buda ticari reklam ve likit para olarak DH 'a geri dönüyor. Ancak anlaşılması zor olan ise bu kargaşada taraf haline gelen fanatizim içerikli, kör ve hiç bir teknik temele dayanmayan tamamen subjektif ve duygusal savlar ile insanların bir birlerini, kırmaları, işte bu anlaşılır gibi değil? Allah akıl fikir versin.
söylediklerinle çelişiyorsun.yarım asır önce üretilmiş teknoloji diyorsun.sonra yeni teknolojiye neden önyargılısın diyorsun...
ANLATMAK istediğimi anlamışsındır.senin gibi daha niceleri yarım asırdır var olan bir teknolojiyi sanki yeniymiş gibi yemiş...
benim amacım kavga etmek yada negatiflik değil.istediğim fanatiklik yapılacağına ürünleri sorgulayarak firmalardan daha iyisini istemektir.yıllarca karton arabalara binmek zorunda bırakıldı bu ülke hemde neredeyse ferrari fiyatına.sonra halk bilinçlendikçe adam gibi araba üretmek zorunda kaldı üreticiler.daha düne kadar garanti nedir bilinmezdi.garantisi olanalar bile %99 kullanıcı hatasıdır diye binbir oyun yaparlardı.düne kadar örneğin ati veya nvidia almaya kalksan bulamazdın bulsan bile 3 ekran kartı parası öderdin 1 e.kartına.ben türkiyede yaşıyorum gücüme göre yaşıyorum.ama insanları aldatanları savunurken lütfen FANATİK lafları bırakın...
4-5 ay önce ATİ ciler nvidia pahalı satıyor derdi.şimdi dx11 i üreten ati pahalı satıyor ma ATİ ciler gık etmiyor.
aynı şey nvidia 1 kuşaklık e.k.nı bize 5 kuşak yeniymiş gibi isim değiştirerek yedirdi.NVİDİA ycıların gıkı çıkmadı.şimdi dx11 çıkaracak nvidia enaz 600$ dan NVİDİA ycılar yine ŞAKŞAK layacaklar...Türkiyenin hali bu işte.kimse cebinden çıkacağını düşünmez.4-5 fsp için 100-300$ fark ödemeye razı olanlarla zaten yarışamayız....
Neye göre pahalı satıyor.
Ortada rakip firmanın kartı/kartları yok neyle kısaylayıp karar verdin.
Donanımsal olarak ikiye katladığı bir önceki serisiyle aynı fiyata satmasını bekleyemezsin.
Fanatikmiyim : Asla
Nvidia taraftarımıyım kesinlikle hayır.
10 taneden fazla ati kart kullandım. En son kartım da 4870x2 dir. Kendisi şu anda mefta olmuştur. Onun yerine 2 tane gtx kart alıp sli yaptım. Şu an için nvidia kullanıyor olsamda bu konudaki seçimim fiyat ve performans bakımından olmuştur. O fiyata alınabilecek 4870 x2 vardı ama tekrar aynı kartı alamak istemedim ve 3d vision'u denemek için nvidia almaya karar verdim. Bu ne demek istediğimi açıklıyorumu?
Eskiden bizde kartlara veriyorduk 700 dolar. Hatta ilk aldığım üst seviye ekran kartı ati radeom 9700 pro'dur. Kendisi o zamana göre çıkmış olan en iyi karttır.
bu arada sen benim 3d hakkında dediğimi yanlış anlamışsın belki. Yarım asırlık teknoloji evet ama şöyle düşün. TElevizyonun ilk çıktığı zaman ile şimdiki televizyonu karşılaştırabilirmisin? Hologram teknolojisi gelene kadar millet ne bekliyor anlamıyor. Şu anda 3d için birçok farlı teknoloji var. Nvidia bunların arasından maliyet olarak en düşüğünü getirmek istiyor ama şu zamanda pek mümkün gözükmüyor. Öbür türlü 2 tane özel yapım projeksiyon makinesi alıp başka alemlere giden insanlar var.
Sonuçta söylediğin bazı şeylere elbette katılıyorum. Ama benim hakkımda Fanatik demene kesinlikle katılmıyorum heleki beni tanımadan...
haberin içeriğine bakarsak
-nvidia'nın bu teknolojiyi son dakikada eklediği İDDİA ediliyor
-anadtech'e GÖRE
-performans TAHMİNLERİ
-ayrıca varsayımsal performans testleri verilmiş konunun alttında kaynak linki bulunuyor link'e tıklıyoruz ne görüyoruz site çek dilinde (artık çekce midir bilemem:) hepimiz çek dili bildiğimiz için haberi gayet iyi anlayabiliyoruz tabiki :)
bunları haberin içerisinden aldım ve varsayımsal bölümleri büyük yazdımki gözüksün yani ciddi bir sitenin böyle haberler yayınlaması gerçekten hoş değil e tabii hala birileri gaza gelip nvidia amd diyecek varsın desin :)
Ben de izninle Fermi ile ilgili yayınlanmış diğer haberlerden örnekler vereyim:
-Fermi'nin 5970'i geride bırakacağı iddia ediliyor
-Fermi'nin 400$'dan satışa sunulması bekleniyor
-Fermi GPGPU özellikleriyle oyun dünyasında devrim yaratacak
-...
Görüldüğü gibi Fermi ile ilgili olumlu iddia ve tahminler yapıldığında sorun yok, bu sayfada şimdi mutsuz olan herkes o zaman mutlu ama olumsuz iddia ve tahmin yapıldığında "iddia ve tahminle haber mi yapılır" oluveriyor. Örneğin Sad arkadaşımızın şu sözleri yukarıda örnek verdiğim haberlerde kullanabileceğine inanan biri var mı: E kimse kalkıp da bize tarafsızlık veya nasıl haber yapılacağı ile ilgili ders vermeye kalkmasın o zaman.
bunları bize veren firma derki biz bukadar fark atıyoruz.mesele nvidia veya ati yada amd veya intel değildir...insanlara teknolojik devrim diye sundukları nedense sadece eskinin iyileştirilmiş makyajlanmış hali oluyor..
bunlar şimdilik her firmaların insanlardan daha nekadar fazla para yürütürüzün "teknolojik oyunlarıdır"... şu firma bu firmaya %200-%600 fark atıyor...yok bilmem alfa ışının pisagordan geçerken çizdiği yol bilmem hangi firmaca %100-%300 fark atıyor...
OYSA olaya bakarsak birbirlerinden farkı sadece %5-%15 tir. kimi yeni teknoloji sunar kimi sürücü yönünden güçlüdür.sonuç hep aynıdır...fark bizim cebimizden çıkan dün 300 iken bugün 600dür...
burada benden daha çok abartmışlar...%600-%700
onlar doğru sonuçlar ve sadece belirli yerlerde (Fermi'nin dizaynı sebebiyle avantajlı olduğu yerler) Fermi'nin avantajını maksimum göstermesi için Nvidia tarafından uygulanmış testler.
O slide'ları dikkatli incelersen zaten kendileri belli etmişler kartın GTX 285'in aşağı yukarı 1.6 katı performans vereceğini. (hawx bench'inde)
ben 3d olayından bahsederken sadece nvidia için konuşmadım...yazdığımı okusaydın anlardın..
2. konu içinde 1 boşluk bıraktığımı farketseydin keşke...
daha çok sene... daha çok gelişmesi gereken teknoloji adımları varken bence şimdilik buda zamazingo olarak kalacaktır..
buda nvidiaycı arkadaşlara nvidia patentli cevap...
sadtneverdie
17.01.2010 Saat: 12:35
quote:
Orijinalden alıntı: ymetin
5970 ten 15% yavaş olursa, 1 ghz lık 5870 ten 20% hızlı mıdır ? bu denklemin sonucu nedir ???
bu denklemin sonucu ati tarafından sağlam indirimdir
oysa fermi ilk günlerde 5000 serisinden 4-5 kat daha üstündü...ama gel görki %20 ye bile süpeeerrrr diyor nvidiaycılar...
biri bunu demiş... sen de ciddiye almışsın.. BRAVO
FX57 TARAFLI ŞEKİLDE HABER YAPMAMIŞ DURUMDA!
Şimdi normal anlatırsam:
Bakın burda "HAYAL KIRIKLIĞI MI?" diye nitelendirilmiş. Oysaki fanlar kalkmış "ölü teknoloji" noktasına çekmiş. Açıkcası tahminler mantıklı ve burda nvidia hatalı. Kartlar 1,5 ay sonra cıkıcak. Herhangi bir netlikten bahsedemiyoruz. Kartların belirlenen özelliklerine göre tüketeceği yüksek güc ve cıkartıcagı performansı düsünerek kıyaslayabiliriz. Ama ugrasıp hatalı olacagına direk elimizde bulunan kartlarla yorum yapmalıyız. Zira teknoloji duyuruldugunda fermi yoktu. Fermi ile duyursalardı o zaman ;) Bu teknoloji su an ve 1,5 ay icin gt200 serisinin malıdır ve durumu bu sekildedir ;) :!: Ondan dolayı fermi dısındaki kartlar icin hayal kırıklıgı mı diye gösterilmis ve dikkat cekilmistir. Fermi cıkınca anca tam olarak ne oldugunu anlarız ki:
"FERMİ DE UCUZ OLUCAK VE AZ GÜC TÜKETECEK KART DEĞİL, AYRICA BU TEKNOLOJİYİ KULLANMAK O KADAR UCUZ DEĞİL (GEREKSİNİMLERİ ZATEN FİYATLARIYLA YAZILMIŞ YUKARDA)"
SONUÇ OLARAK TARAFLI HABER VE FERMİ HAKKINDA YORUM YAPMAYI BIRAKIN, SU AN Kİ DURUMU DEĞERLENDİRİN ÖNCE. ZİRA FERMİ GELESİYE COK SEYLERDE DEĞİŞEBİLİR (SÜRÜCÜLERLE NE YAPILABİLECEGİNİ GÖSTERİR NVİDİA ;) ZİRA KENDİLERİ YAZILIMDA GERCEKTEN BASARILILAR-NOT CİDDİYİM- )
hayal kırıklıgı mıdır bilmem ama gercekten pahalıya patlıyacak bir teknoloji..