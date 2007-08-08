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Nvidia'nın G100 gpu'su hakkında yeni detaylar

11 yıl
12,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin gelecek yılın ilk yarısına dönük olarak hazırlıklarını sürdürdüğü R700 gpu'suna yönelik çıkan haberlere paralel olarak Nvidia'nın G100 gpu'su hakkında da bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Elimize ulaşan son bilgiler doğrultusunda G100 gpu'sunun olması muhtemel bazı temel özelliklerine birlikte bakalım. Aslında temel olarak G80 ile son derece benzer olacağı ifade edilen G100 gpu'su tabi pek çok yenilik ve değişikliği de sahip olacak. Nvidia'nın teraFLOP+ hesaplama gücü sunmayı hedeflediği G100 gpu'su 65nm üretim teknolojisi ile üretilebilir. Bilindiği gibi RV610 ve RV630 gpu'ları ile 65nm üretim teknolojisine adım atan AMD-ATi, R700 için 55nm üretim teknolojisini hedefliyor. G100'ün elimize ulaşan diğer detaylarına baktığımızda, PCIe 2.0 ve SLI 2.0 teknolojisini de destekleyebilir. Bunun yanı sıra DirectX 10.1 ve Shader Model 4.1'e de destek verilecek teknolojiler arasındaki yerini alıyor. Tabi G100 ile birlikte yaygınlaşma sürecinde olan Blu Ray ve HD-DVD gibi yüksek çözünürlüklü video içeriği için geliştirilen ve donanımsal hızlandırma sağlayan VP3 teknolojisi de geledek gibi görünüyor. Teknik anlamda elimize ulaşan son G100 bilgileri şimdilik bu kadar. Bu arada Nvidia da G100'ü 2008'in ilk yarısına dönük olarak hazırlamakla meşgul.
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ataman1941 11 yıl
ATI 2000 NVIDIA 8000 serisi ile Directx10 olayını başlattı ama tam anlamıyla daha oturmadı.Directx10.1 ile tam anlamıyla oturacağını tahmin ediyorum.Hem işlemci hem yonga seti ve hemde grafik alanında 2008'in ilk çeyreğini beklemek en akıllıca olanı.Özellikle PCIe 2.0 yaygınlaşması çok daha iyi olacak
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Rodion Raskolnikov 11 yıl
daha dx10 oyun oynamadan dx10.1 sh4.1 çıkacak. fiyatıda güzel olur bunun


haber için teşekkürler fx57
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Batuist 11 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

daha dx10 oyun oynamadan dx10.1 sh4.1 çıkacak. fiyatıda güzel olur bunun


haber için teşekkürler fx57


+1.000.000


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airea 11 yıl
Bu G100 gpu su 9000 serisi kartlarda mı kullanılacak? Eğer öyle ise 9000 serisini beklemek, dx10dan daha iyi performans almak için mantıklı gibi görünüyor. Zaten piyasada daha doğru düzgün dx10 oyunu yok...
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_EngiN_ 11 yıl
o zaman dx10.1 ve sm 4.1 donanımsal oluyor....Yani şuanki GTX ler bundan yararlanamayacak....
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nForcer 11 yıl
Orjinalden alıntı: airea

Bu G100 gpu su 9000 serisi kartlarda mı kullanılacak? Eğer öyle ise 9000 serisini beklemek, dx10dan daha iyi performans almak için mantıklı gibi görünüyor.
Hayır, GeForce 10 (10***) serisinde kullanılacak. GeForce 9 (9***) serisinde kullanılacak olan grafik işlemci G90. (tahminimce)
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