Nvidia'nın G100 gpu'su hakkında yeni detaylar

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AMD-ATi'nin gelecek yılın ilk yarısına dönük olarak hazırlıklarını sürdürdüğü R700 gpu'suna yönelik çıkan haberlere paralel olarak Nvidia'nın G100 gpu'su hakkında da bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Elimize ulaşan son bilgiler doğrultusunda G100 gpu'sunun olması muhtemel bazı temel özelliklerine birlikte bakalım. Aslında temel olarak G80 ile son derece benzer olacağı ifade edilen G100 gpu'su tabi pek çok yenilik ve değişikliği de sahip olacak. Nvidia'nın teraFLOP+ hesaplama gücü sunmayı hedeflediği G100 gpu'su 65nm üretim teknolojisi ile üretilebilir. Bilindiği gibi RV610 ve RV630 gpu'ları ile 65nm üretim teknolojisine adım atan AMD-ATi, R700 için 55nm üretim teknolojisini hedefliyor. G100'ün elimize ulaşan diğer detaylarına baktığımızda, PCIe 2.0 ve SLI 2.0 teknolojisini de destekleyebilir. Bunun yanı sıra DirectX 10.1 ve Shader Model 4.1'e de destek verilecek teknolojiler arasındaki yerini alıyor. Tabi G100 ile birlikte yaygınlaşma sürecinde olan Blu Ray ve HD-DVD gibi yüksek çözünürlüklü video içeriği için geliştirilen ve donanımsal hızlandırma sağlayan VP3 teknolojisi de geledek gibi görünüyor. Teknik anlamda elimize ulaşan son G100 bilgileri şimdilik bu kadar. Bu arada Nvidia da G100'ü 2008'in ilk yarısına dönük olarak hazırlamakla meşgul.