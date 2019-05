Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce 9500GT fiyat listelerine girmeye başladı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Nvidia'nın bir önceki jenerasyon altında kullanıma sunduğu GeForce 8500GT modelinin yerine 29 Temmuz'da yapmayı planladığı lansman ile pazara sunmaya hazırlandığı GeForce 9500GT fiyat listelerine girmeye başladı. Nvidia'nın önde gelen partnlerinden biri olan Sparkle'ın bellek kapasiteleri farklı olan, GeForce 9500GT tabanlı iki yeni modeli listelerdeki yerini almış durumda. Sparkle'ın yeni modelleri 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve modeline göre 512-1024MB bellek ile geliyorlar. Pasif soğutmaya sahip olduğu bildirilen her iki modelin de Nvidia'nın belirlediği referans saat hızlarında çalışması bekleniyor. Yani her iki kartın da grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlem birimleri 800MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapıyor. Bellek kapasitesine göre 59 Avro ve 66 Avro'dan listelere girmeye başlayan ve an itibariyle listelerde GeForce 9 serisine dahil en ucuz modeller olarak yer alan Sparkle'ın GeForce 9500GT modellerini takiben diğer üreticilerin hazırladığı modellerin de yavaş yavaş gün ışığına çıkması ve listelere girmesi bekleniyor. AMD-ATi'nin Radeon HD 3650 modeliyle mücadeleye tututaşacak GeForce 9500GT'ye karşı AMD-ATi'nin asıl yanıtı ise RV730 tabanlı Radeon HD 4600 serisi olacak gibi görünüyor. İlgili fiyat bilgileri için; http://many-electronics.shops4ecommerce.de/shop/index.php?artnr=16740&quelle=gh