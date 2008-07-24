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Nvidia'nın yeni modellerinden GeForce 9500GT fiyat listelerine girmeye başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın bir önceki jenerasyon altında kullanıma sunduğu GeForce 8500GT modelinin yerine 29 Temmuz'da yapmayı planladığı lansman ile pazara sunmaya hazırlandığı GeForce 9500GT fiyat listelerine girmeye başladı. Nvidia'nın önde gelen partnlerinden biri olan Sparkle'ın bellek kapasiteleri farklı olan, GeForce 9500GT tabanlı iki yeni modeli listelerdeki yerini almış durumda. Sparkle'ın yeni modelleri 128-bit bellek veri yolunu destekliyor ve modeline göre 512-1024MB bellek ile geliyorlar. Pasif soğutmaya sahip olduğu bildirilen her iki modelin de Nvidia'nın belirlediği referans saat hızlarında çalışması bekleniyor. Yani her iki kartın da grafik işlemcisi 550MHz, paralel işlem birimleri 800MHz ve bellekleri de 1600MHz'de görev yapıyor. Bellek kapasitesine göre 59 Avro ve 66 Avro'dan listelere girmeye başlayan ve an itibariyle listelerde GeForce 9 serisine dahil en ucuz modeller olarak yer alan Sparkle'ın GeForce 9500GT modellerini takiben diğer üreticilerin hazırladığı modellerin de yavaş yavaş gün ışığına çıkması ve listelere girmesi bekleniyor. AMD-ATi'nin Radeon HD 3650 modeliyle mücadeleye tututaşacak GeForce 9500GT'ye karşı AMD-ATi'nin asıl yanıtı ise RV730 tabanlı Radeon HD 4600 serisi olacak gibi görünüyor. İlgili fiyat bilgileri için; http://many-electronics.shops4ecommerce.de/shop/index.php?artnr=16740&quelle=gh
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hellmare 11 yıl
Allah'ım o kart yine karşımızda!!!
Birde üzerine sli fonksiyonu koymuşlar!!!
Crysis i 3.5 kare oynarken 5 kareye çıkarmak için olsa gerek!!
İşe yaramaz bir kart daha.
Hemde fanı var.Bari fanı olmasa idi en azından "salon pc" ler için ideal olabilirdi!!
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beostar 11 yıl
Fx hocam sanırım konuyu ekran kartında açacaktın
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Hobo. 11 yıl
Giriş-Orta segmentte alınabilir aslında. Fiyatı da gayet uygun. 86oo GT den de performanslıdır buyuk bi ihtimalle. Hadi hayırlısı...
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Kénan 11 yıl

Orjinalden alıntı: Sunaoğlu

Fx hocam sanırım konuyu ekran kartında açacaktın


Bir anlık dalgınlığına veriyorum Fx hocamızın. 9600GT lerden daha cok performanslı gibi gözüküyor...
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melyyh 11 yıl
bunlar 8600gt lerden performanslı mı acaba? bence bu modelleri çıkarmak yerine ellerinde kalan alt seviye 8 serisini satmaya devam etsinler...
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IhtiyarDelikanli 11 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

bunlar 8600gt lerden performanslı mı acaba? bence bu modelleri çıkarmak yerine ellerinde kalan alt seviye 8 serisini satmaya devam etsinler...


kanımca daha performanslıdırlar
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Godolphin 11 yıl
İşin gerçeği bu fiyatlarla iş yapar aşırı uçuk çözünürlüklerde oyun oynamayan kullanıcılar için güzel f/p sunuyor
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