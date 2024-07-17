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    EA Sports FC 25'den ilk video geldi: İşte gelen yenilikler, fiyatı ve çıkış tarihi

    EA Sports, bu yıl EA Sports FC 25'e gelecek özelliklerin açıklanmasıyla birlikte ilk fragmanı da yayınladı. Resmî tanıtım videosunun yayınlanmasıyla oyun ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu.
    ea sports fc 25 trailer, fiyat & çıkış tarihi  Tam Boyutta Gör
    EA Sports, 27 Eylül’de çıkış yapacak EA Sports FC 25 oyunu için resmî tanıtım fragmanını yayınladı. Peki, bu yıl yenilikler neler?

    FC 25’te Menajer ve Oyuncu Kariyer Modlarının yanı sıra Kulüpler geri dönüyor. Bu yılın yeniliği, uzun zamandır söylentileri dolaşan ve şimdi onaylanan 5’e 5 Rush modu. Bu mod, Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde olacak.

    EA FC 25, EA Sports'un "taktik temellerin elden geçirilmesi" olarak adlandırdığı FC IQ’yu getiriyor. EA Sports, “Oyun genelinde taktiksel temellerin elden geçirilmesi, takım düzeyinde daha fazla stratejik kontrol ve daha gerçekçi kolektif hareket sağlarken, gerçek dünya verileriyle desteklenen yeni yapay zeka modeli, tamamen yeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerini etkiliyor” diyor.

    Kariyer modunda gerçek dünyanın en büyük hikayelerini yaşamanıza olanak tanıyan Canlı Başlangıç ​​Puanlarını tanıtan bir lansman sonrası güncelleme olacak. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen zamanda gelecek.

    EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

    EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alanlar 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek. Bu arada EA Sports FC 25'teki HyperMotionV teknolojisi yalnızca Xbox Series X|S, PS5 ve PC’de mevcut.

    EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?

    EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli.

    EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri

    ea sports fc 25 pc sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    EA Sports FC 25'i bilgisayarda oynamak için gerekli minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

    Minimum

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k
    • Bellek: 8GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti
    • DirectX: Sürüm 12
    • : Genişbant internet bağlantısı
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    Önerilen

    • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700
    • Bellek: 12GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660
    • DirectX: Sürüm 12
    • : Genişbant internet bağlantısı
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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