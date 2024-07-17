EA Sports FC 25'den ilk video geldi: İşte gelen yenilikler, fiyatı ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör EA Sports, 27 Eylül’de çıkış yapacak EA Sports FC 25 oyunu için resmî tanıtım fragmanını yayınladı. Peki, bu yıl yenilikler neler?

EA Sports, FC 25 Ultimate Edition kapağındaki yıldızları açıkladı 2 gün önce eklendi

FC 25’te Menajer ve Oyuncu Kariyer Modlarının yanı sıra Kulüpler geri dönüyor. Bu yılın yeniliği, uzun zamandır söylentileri dolaşan ve şimdi onaylanan 5’e 5 Rush modu. Bu mod, Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde olacak.

EA FC 25, EA Sports'un "taktik temellerin elden geçirilmesi" olarak adlandırdığı FC IQ’yu getiriyor. EA Sports, “Oyun genelinde taktiksel temellerin elden geçirilmesi, takım düzeyinde daha fazla stratejik kontrol ve daha gerçekçi kolektif hareket sağlarken, gerçek dünya verileriyle desteklenen yeni yapay zeka modeli, tamamen yeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerini etkiliyor” diyor.

Kariyer modunda gerçek dünyanın en büyük hikayelerini yaşamanıza olanak tanıyan Canlı Başlangıç ​​Puanlarını tanıtan bir lansman sonrası güncelleme olacak. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen zamanda gelecek.

EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alanlar 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek. Bu arada EA Sports FC 25'teki HyperMotionV teknolojisi yalnızca Xbox Series X|S, PS5 ve PC’de mevcut.

EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?

EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli.

EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör EA Sports FC 25'i bilgisayarda oynamak için gerekli minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k

: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700

: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Ekran Kartı : AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660

: AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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