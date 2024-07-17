EA Sports FC 25'den ilk video geldi: İşte gelen yenilikler, fiyatı ve çıkış tarihi

- EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?
- EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?
- EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri
- Minimum
- Önerilen
- Yorumlar
FC 25’te Menajer ve Oyuncu Kariyer Modlarının yanı sıra Kulüpler geri dönüyor. Bu yılın yeniliği, uzun zamandır söylentileri dolaşan ve şimdi onaylanan 5’e 5 Rush modu. Bu mod, Football Ultimate Team (FUT), Kulüpler, Santra ve Teknik Direktör Kariyerinde olacak.
EA FC 25, EA Sports'un "taktik temellerin elden geçirilmesi" olarak adlandırdığı FC IQ’yu getiriyor. EA Sports, “Oyun genelinde taktiksel temellerin elden geçirilmesi, takım düzeyinde daha fazla stratejik kontrol ve daha gerçekçi kolektif hareket sağlarken, gerçek dünya verileriyle desteklenen yeni yapay zeka modeli, tamamen yeni Oyuncu Rolleri aracılığıyla oyuncu taktiklerini etkiliyor” diyor.
Kariyer modunda gerçek dünyanın en büyük hikayelerini yaşamanıza olanak tanıyan Canlı Başlangıç Puanlarını tanıtan bir lansman sonrası güncelleme olacak. Bununla ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen zamanda gelecek.
EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak?
EA Sports FC 25, 27 Eylül'de Xbox, PlayStation, PC ve Nintendo Switch için yayınlanacak. Oyunun Ultimate Edition sürümünü satın alanlar 20 Eylül'den itibaren oynayabilecek. Bu arada EA Sports FC 25'teki HyperMotionV teknolojisi yalnızca Xbox Series X|S, PS5 ve PC’de mevcut.
EA Sports FC 25 fiyatı ne kadar?
EA Sports FC 25 PC fiyatı 2600 TL. FC 25 PlayStation Store ve Xbox mağazasında 2900 TL fiyatla ön siparişte. Bu fiyatlandırma standart sürüm için geçerli.
EA Sports FC 25 sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700
- Bellek: 12GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.