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    Anlık Bildirim

    Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung, Unpacked etkinliği kapsamında beklenen katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 6'yı tanıttı. Aynı zamanda Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı da açıklandı.
    Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün TSİ 16.00'da düzenlediği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte yeni Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra cihazlarını tanıttı.  Teknoloji devi aynı zamanda Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı bilgilerini de paylaştı. İşte detaylar:

    Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

    Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı 89,999 TL Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı 89,999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat 512 GB depolama ve 12 GB RAM seçeneği için geçerli. Öte yandan 1 TB depolama ve 12 GB RAM varyantının Türkiye fiyatı ise 98,999 TL olarak belirlendi. Cihazlar halihazırda ön siparişe açılmış durumda. 256 GB model ise şimdilik stokta bulunmuyor.
    • Galaxy Z Fold 6 512 GB: 89,999 TL
    • Galaxy Z Fold 6 1 TB: 98,999 TL

    Ön sipariş veren kullanıcılar 1 yıllık Samsung Care+ ekran koruma sigortasına ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Aynı zamanda Samsung, kalemli kılıf hediyesi de yapıyor.

    Galaxy Z Fold 6'nın neler sunduğuna gelince cihaz, dış ekranında 6.3 inç, 2376 x 968 çözünürlüklü Dynamic AMOLED ekran ve 7.6 inç'lik 2160 x 1856 çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ile gelen telefonda 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4 kamera kurulumu yer alıyor. Batarya tarafında ise 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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