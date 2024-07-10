Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Türkiye fiyatı açıklandı

Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı ne kadar?
- Galaxy Z Fold 6 512 GB: 89,999 TL
- Galaxy Z Fold 6 1 TB: 98,999 TL
Ön sipariş veren kullanıcılar 1 yıllık Samsung Care+ ekran koruma sigortasına ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Aynı zamanda Samsung, kalemli kılıf hediyesi de yapıyor.
Galaxy Z Fold 6'nın neler sunduğuna gelince cihaz, dış ekranında 6.3 inç, 2376 x 968 çözünürlüklü Dynamic AMOLED ekran ve 7.6 inç'lik 2160 x 1856 çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ile gelen telefonda 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4 kamera kurulumu yer alıyor. Batarya tarafında ise 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.