Beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6'nın Türkiye fiyatı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Samsung, bugün TSİ 16.00'da düzenlediği Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleriyle birlikte yeni Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra cihazlarını tanıttı. Teknoloji devi aynı zamanda Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı bilgilerini de paylaştı. İşte detaylar:

Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı 89,999 TL olarak açıklandı. Bu fiyat 512 GB depolama ve 12 GB RAM seçeneği için geçerli. Öte yandan 1 TB depolama ve 12 GB RAM varyantının Türkiye fiyatı ise 98,999 TL olarak belirlendi. Cihazlar halihazırda ön siparişe açılmış durumda. 256 GB model ise şimdilik stokta bulunmuyor.

Galaxy Z Fold 6 512 GB: 89,999 TL

Galaxy Z Fold 6 1 TB: 98,999 TL

Ön sipariş veren kullanıcılar 1 yıllık Samsung Care+ ekran koruma sigortasına ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Aynı zamanda Samsung, kalemli kılıf hediyesi de yapıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. önce eklendi

Galaxy Z Fold 6'nın neler sunduğuna gelince cihaz, dış ekranında 6.3 inç, 2376 x 968 çözünürlüklü Dynamic AMOLED ekran ve 7.6 inç'lik 2160 x 1856 çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ile gelen telefonda 50 MP F1.8 OIS + 12 MP F2.2 + 10 MP F2.4 kamera kurulumu yer alıyor. Batarya tarafında ise 25W hızlı şarj destekli 4400 mAh bulunuyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 Türkiye fiyatı açıklandı