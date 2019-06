O2, İngiltere’de sim kilitsiz iPhone satışına başladı

Tam Boyutta Gör

İngiltere'nin önde gelen operatörü O2, bilindiği gibi 2007'den bu yana iPhone'u ada da satan tek operatördü. Apple'ın yakın zamanda Orange ile de anlaşıp İngiltere'de iPhone'u satma hakkını vermesinin ardından O2'da, simkilitsiz iPhone'ların satışına başladı.

O2'nun bu kararında Orange'ında iPhone satışına başlamasının bir etkisi varmıdır bilinmez ancak bu işten en karlı son kullanıcı karlı çıkacak gibi duruyor. Kullanıcılar artık O2'dan Aylık ön ödemeli ve Pay As You Go satış planları ile satın aldıkları iPhone'ların sim kilidini istedikleri zaman resmi yollardan açtırarak istedikleri operatörlerin sim kartlarıyla uyumlu hale getirebilecekler. Simkilidi kaldırma işlemi O2'nun sayfasında yayınlanan başvuru formu doldurulduktan sonra en geç 14 gün içersinde tamamlanıyor.