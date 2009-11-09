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O2, İngiltere’de sim kilitsiz iPhone satışına başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Shady
Haber Editörü
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O2, İngiltere’de sim kilitsiz iPhone satışına başladı
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İngiltere'nin önde gelen operatörü O2, bilindiği gibi 2007'den bu yana iPhone'u ada da satan tek operatördü. Apple'ın yakın zamanda Orange ile de anlaşıp İngiltere'de iPhone'u satma hakkını vermesinin ardından O2'da, simkilitsiz iPhone'ların satışına başladı.

O2'nun bu kararında Orange'ında iPhone satışına başlamasının bir etkisi varmıdır bilinmez ancak bu işten en karlı son kullanıcı karlı çıkacak gibi duruyor. Kullanıcılar artık O2'dan Aylık ön ödemeli ve Pay As You Go satış planları ile satın aldıkları iPhone'ların sim kilidini istedikleri zaman resmi yollardan açtırarak istedikleri operatörlerin sim kartlarıyla uyumlu hale getirebilecekler. Simkilidi kaldırma işlemi O2'nun sayfasında yayınlanan başvuru formu doldurulduktan sonra en geç 14 gün içersinde tamamlanıyor.


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erdili 10 yıl
bana da ingiltere'den almak nasip olmamıştı, traveler's check ile alabilir turistler yoksa alamazlar, nakit de kabul etmiyor gavurlar..
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MrPerFormance 10 yıl
ne telefonmuş be :D
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realbrutal 10 yıl
keşke amerikadada apple başka operatörle anlaşsaymış zamanında.alırken unlockmuş bilmem neymiş kafamıza dert olmazdı
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CoolnQuiet 10 yıl
Biz aldık ya artık her türlü atraksiyon olur. Gerçi telefonun kırılması blacksn0w la birkaç dakika sürüyor. ;)
Pay as you go için ingiltere'de oturma izni olan birileri gerekiyor bu arada zira adamlar debit card istiyor.
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baysan240 10 yıl
fiyat ne olacak acaba ?]:D]
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