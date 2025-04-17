İngiltere, yeni nesil enerji silahı ile dron sürülerini tek seferde avlıyor

Hem çok ucuz hem de etkili
Test edilen RF DEW (Radiofrequency Directed Energy Weapon -Radyo Frekanslı Yönlendirilmiş Enerji Silahı), sadece 0,13 dolar veya yaklaşık 5 TL gibi son derece düşük bir maliyetle atış yapabilen bu sistem, aynı anda yüzlerce dronu etkisiz hale getirebiliyor.
Dron teknolojisi, sadece savaş alanlarında değil, sivil hava trafiğinde de giderek artan bir tehlike unsuru haline geldi. Öte yandan 2024 yılı boyunca Rusya’nın Ukrayna’ya 18.000 dron saldırısı gerçekleştirdiği biliniyor. Giderek daha ucuz ve küçük hale gelen dronlar, sürü halinde gönderildiklerinde geleneksel hava savunma sistemlerini zorlayabiliyor. Bu noktada, tüm tehdit unsurlarını tek tek değil, topluca bertaraf edebilen teknolojilere duyulan ihtiyaç her zamankinden daha büyük.
40 milyon sterlinlik bütçeyle geliştirilen RF DEW, bu ihtiyaca hizmet ediyor. Proje, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın birimleriyle Thales UK, QinetiQ, Teledyne e2v ve Horiba Mira gibi sanayi ortaklarından oluşan Team HERSA konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.
Yüzlerce dronu tek seferde ve anında etkisiz hale getiriyor
RF DEW'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kullanım kolaylığı. Tamamen otomasyona yakın düzeyde çalışan sistem, yalnızca bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve farklı platformlara – kamyonlar, zırhlı araçlar gibi – kolaylıkla entegre edilebiliyor.Kaynakça https://newatlas.com/military/british-army-energy-weapon-blasts-drones-swarm/ https://www.gov.uk/government/news/british-soldiers-take-down-drone-swarm-in-groundbreaking-use-of-radio-wave-weapon Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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