İngiltere, yeni nesil enerji silahı ile dron sürülerini tek seferde avlıyor

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Tam Boyutta Gör Günümüz savaş ortamında dronlar ve dron sürüleri savunma sistemleri ve kara unsurları için ciddi risk oluşturuyor. Bu küçük ve maliyet etkin cihazları düşürmek için oldukça pahalı füzeler kullanmak ise sürdürülebilir bir yöntem değil. Bu nedenle dünyanın her yerindeki savunma sanayi firmaları ve orduları, çok daha ucuz ve etkili yöntemler arıyor. Bunlardan birisi de İngiltere. Yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin kara kuvvetleri Britanya Ordusu, çok sayıda insansız hava aracını aynı anda ve anında düşüren yeni nesil enerji silahı RF DEW’i başarıyla test etti.

Hem çok ucuz hem de etkili

Test edilen RF DEW (Radiofrequency Directed Energy Weapon -Radyo Frekanslı Yönlendirilmiş Enerji Silahı), sadece 0,13 dolar veya yaklaşık 5 TL gibi son derece düşük bir maliyetle atış yapabilen bu sistem, aynı anda yüzlerce dronu etkisiz hale getirebiliyor.

Dron teknolojisi, sadece savaş alanlarında değil, sivil hava trafiğinde de giderek artan bir tehlike unsuru haline geldi. Öte yandan 2024 yılı boyunca Rusya’nın Ukrayna’ya 18.000 dron saldırısı gerçekleştirdiği biliniyor. Giderek daha ucuz ve küçük hale gelen dronlar, sürü halinde gönderildiklerinde geleneksel hava savunma sistemlerini zorlayabiliyor. Bu noktada, tüm tehdit unsurlarını tek tek değil, topluca bertaraf edebilen teknolojilere duyulan ihtiyaç her zamankinden daha büyük.

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40 milyon sterlinlik bütçeyle geliştirilen RF DEW, bu ihtiyaca hizmet ediyor. Proje, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın birimleriyle Thales UK, QinetiQ, Teledyne e2v ve Horiba Mira gibi sanayi ortaklarından oluşan Team HERSA konsorsiyumu tarafından yürütülüyor.

Yüzlerce dronu tek seferde ve anında etkisiz hale getiriyor

Tam Boyutta Gör Sistem, yaklaşık bir kilometre menzile kadar olan dronları yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarla hedef alıyor. Ancak geleneksel elektronik karıştırma yöntemlerinin aksine, RF DEW dronların kontrol sinyallerini bozmak yerine doğrudan iç devrelerini işlevsiz hale getirerek etkisiz kılıyor. Bu da silahı hem hızlı hem de kesin sonuç veren bir savunma aracı haline getiriyor.

RF DEW'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise kullanım kolaylığı. Tamamen otomasyona yakın düzeyde çalışan sistem, yalnızca bir kişi tarafından kontrol edilebiliyor ve farklı platformlara – kamyonlar, zırhlı araçlar gibi – kolaylıkla entegre edilebiliyor.

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