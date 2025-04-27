İngiltere’den ısı pompalarına “akıllı” olma zorunluluğu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık hükümeti, enerji dönüşümünü hızlandırmak ve tüketicilere daha ucuz enerji imkanları sunmak amacıyla ısı pompaları için yeni standartlar getiren düzenlemeleri açıkladı. Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı (DESNZ) tarafından açıklanan yeni yol haritası, enerji esnekliğini artırmayı ve tüketicilerin faturalarında ciddi tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında ısı pompaları, bataryalı enerji depolama sistemleri ve elektrikli araç (EV) akıllı şarj noktaları, farklı tarifelerle uyumlu çalışacak şekilde akıllı işlevlerle üretilmek zorunda olacak. Böylece cihazlar, belirli bir tedarikçiye bağlı kalmadan, en uygun fiyatlı enerji tarifelerine erişim sağlayabilecek.

Yüzlerce sterlinlik tasarruf imkanı

Yeni düzenlemeler sayesinde, kullanıcılar elektrik tüketimlerini düşük maliyetli saatlere kaydırarak enerji faturalarında önemli tasarruflar yapabilecek. Örneğin, elektrikli araç sahipleri, araçlarını gece saatlerinde şarj ederek yılda ortalama 332 sterlin tasarruf edebilecek. Isı pompası kullanıcılarının da zaman bazlı tarifeler sayesinde, geleneksel gazlı ısıtma sistemlerine kıyasla yıllık yaklaşık 100 sterlin tasarruf etmesi bekleniyor.

DSİ: HES’lerden 41 milyon tonluk karbon azaltımı sağlandı 2 gün önce eklendi

Enerji Bakanı Michael Shanks’in açıklamalarına göre akıllı cihazlar, enerji fiyatları düşükken otomatik olarak çalışarak tüketicilerin cebine daha fazla para girmesine yardımcı olacak. Farklı marka ve modellerin çeşitli enerji sağlayıcılarıyla uyumlu olması da tüketicilere daha fazla özgürlük ve tasarruf imkanı sağlayacak.

Siber güvenlik hassasiyeti

Tam Boyutta Gör Yeni düzenlemeler, yalnızca tüketici dostu tarife seçeneklerini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda güçlü bir siber güvenlik koruması da getiriyor. Internet bağlantılı tüm akıllı cihazlar, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) EN 303 645 siber güvenlik standardına uygun olmak zorunda olacak. Böylece tüketicilerin kişisel verileri ve enerji sistemleri siber saldırılara karşı daha güvenli hale getirilecek.

DESNZ’ye göre, bu standartlar ile 2027 yılı sonuna kadar siber güvenlik risklerine karşı tam koruma sağlanacak. Yeni kurallar, 45 kW'ye kadar termal kapasiteye sahip ısı pompaları, depolamalı ısıtıcılar, ısı bataryaları ve hibrit sistemler gibi cihazları kapsayacak. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce üreticilere uyum için 20 aylık bir süre verilecek. DESNZ, tüketicilerin cihazlarını akıllı olmayan modda kullanma seçeneğine her zaman sahip olacaklarını söyledi.

Birleşik Krallık hükümeti, 2030 yılına kadar Büyük Britanya'nın elektrik üretiminin %95'inin temiz kaynaklardan sağlanmasını hedefliyor. Kapsamlı düzenlemeler sayesinde ülke genelinde altyapı yatırımlarında 2050'ye kadar 40-50 milyar sterlinlik tasarruf sağlanabileceği öngörülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.