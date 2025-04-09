Tom Cruise’un filmi gerçek oluyor! İngiltere, “cinayet tahmini” algoritması geliştiriyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Steven Spielberg’in kült bilim kurgu filmi Minority Report (Azınlık Raporu), yıllar önce suçun daha işlenmeden önlenebileceği bir geleceği gözler önüne sermişti. Tom Cruise’un canlandırdığı dedektif, henüz gerçekleşmemiş cinayetleri engellemekle görevliydi. O dönem için distopik bir kurgu gibi görünen bu senaryo, bugün İngiltere'de gerçeğe bir adım daha yaklaşıyor.

Birleşik Krallık hükümeti, kamu güvenliğini artırmak amacıyla “cinayet tahmini” yapan bir sistem üzerinde çalışıyor. Cinayet Tahmin Projesi (Homicide Prediction Project) adıyla başlatılan bu girişimin ismi daha sonra daha nötr bir ifadeye çekilerek “Risk Değerlendirmesini İyileştirmek İçin Veri Paylaşımı” olarak değiştirildi. Ancak projenin içeriği, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor.

Algoritmalarla suç öncesi müdahale

İngiltere Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü araştırma kapsamında, geçmişte bir suçtan hüküm giymiş kişilere ait veriler analiz ediliyor. Kullanılan veriler arasında isim, doğum tarihi, etnik köken gibi kişisel bilgilerle birlikte, kişinin polisle ilk temas yaşı, aile içi şiddet geçmişi, ruh sağlığı durumu, bağımlılık öyküsü ve hatta kendine zarar verme eğilimleri gibi oldukça hassas bilgiler yer alıyor.

12.500 yıl önce soyu tükenen 'ulukurt' yeniden hayata döndürüldü 1 gün önce eklendi

Amaç, bu verileri kullanarak kimlerin ileride ağır şiddet suçları işleyebileceğine dair tahminde bulunmak. Bu yaklaşım, elbette yalnızca teknik bir mesele değil; aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan ciddi bir tartışmanın da kapısını aralıyor.

"Distopik", "korkutucu", "yanlı"

Tam Boyutta Gör Projenin varlığı, sivil toplum kuruluşu Statewatch tarafından yapılan Bilgi Edinme başvuruları sonucunda gün yüzüne çıktı. Statewatch araştırmacısı Sofia Lyall, sistemin "kurumsal ırkçılığı yeniden üreteceğini ve toplumsal eşitsizlikleri daha da derinleştireceğini" belirtiyor. Lyall’e göre, bu tür sistemler kaçınılmaz şekilde dezavantajlı ve etnik azınlık gruplarına karşı önyargı içeriyor. Statewatch, programı distopik, korkutucu ve yanlı olarak nitelendiriyor.

Adalet Bakanlığı ise projeyi yalnızca araştırma amaçlı olarak tanımlıyor. Yapılan açıklamada, programın cinayet işleme riskini artıran suçlu özelliklerine odaklanacağını ve suçluların tespiti için yenilikçi veri bilimi tekniklerini keşfedeceğini söylüyor.

Ortaya çıkan belgelerde mağdur bilgilerine ve ruh sağlığı verilerine de erişim sağlandığına işaret edilirken hükümet yetkilileri, yalnızca geçmişte suç işlemiş bireylerin verilerinin kullanıldığını savunuyor. İngiltere Adalet Bakanlığı yetkilileri zamanı geldiğinde konu hakkında bir rapor yayınlanacağını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.