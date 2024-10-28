Obilet çoğunluk hissesi Fransızlara satıldı

Obilet satıldı
Comuta SA anlaşmasının Temmuz ayında yapılmasına rağmen Rekabet Kurulu tarafından bu hafta nihai onayın verildiği ifade ediliyor. Obilet platformu Haziran 2024 tarihinde BlaBlaCar tarafından açıklanmayan bir fon büyüklüğü sağlamıştı. Bu fonun çoğunluk hisselerini kapsadığı henüz anlaşıldı.
2012 yılında kurulan Obilet 2017 yılından itibaren uçak bileti, 2021 yılından itibaren feribot bileti, 2022 yılından itibaren de otel ve araç kiralama hizmeti satmaya başlamıştı. 2021 yılında Biletall hizmetini satın alarak Türkiye’de en büyük bilet platformu haline gelmişti. Obilet, yatırımcılardan 2015’te 1,8 milyon dolar, 2017’de 1,5 milyon dolar ve 2018’de 4 milyon dolar fon sağlamıştı.
BlaBlaCar ise 2006 yılında Fransa’da kuruldu ve 22 ülkede 90 milyondan fazla üyeye sahip bir yolculuk paylaşım platformu. BlaBlaCar platformu ülkemizde de yolculuk paylaşmak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu