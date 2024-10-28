Obilet çoğunluk hissesi Fransızlara satıldı

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Tam Boyutta Gör Ülkemizin en büyük çevrim içi biletleme ve ulaşım rezervasyon platformu haline gelen Obilet satıldı. Fransa’nın popüler ulaşım paylaşım platformu BlaBlaCar’ın işletmecisi Comuta SA, Obilet şirketinin çoğunluk hissesini satın aldı.

Obilet satıldı

Comuta SA anlaşmasının Temmuz ayında yapılmasına rağmen Rekabet Kurulu tarafından bu hafta nihai onayın verildiği ifade ediliyor. Obilet platformu Haziran 2024 tarihinde BlaBlaCar tarafından açıklanmayan bir fon büyüklüğü sağlamıştı. Bu fonun çoğunluk hisselerini kapsadığı henüz anlaşıldı.

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2012 yılında kurulan Obilet 2017 yılından itibaren uçak bileti, 2021 yılından itibaren feribot bileti, 2022 yılından itibaren de otel ve araç kiralama hizmeti satmaya başlamıştı. 2021 yılında Biletall hizmetini satın alarak Türkiye’de en büyük bilet platformu haline gelmişti. Obilet, yatırımcılardan 2015’te 1,8 milyon dolar, 2017’de 1,5 milyon dolar ve 2018’de 4 milyon dolar fon sağlamıştı.

BlaBlaCar ise 2006 yılında Fransa’da kuruldu ve 22 ülkede 90 milyondan fazla üyeye sahip bir yolculuk paylaşım platformu. BlaBlaCar platformu ülkemizde de yolculuk paylaşmak isteyenler tarafından sıkça kullanılıyor.

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