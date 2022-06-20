Hepsiburada’dan Amazon Prime’a rakip hizmet: Hepsiburada Premium

- Hepsiburada Premium ne kadar?
- Hepsiburada Premium ayrıcalıkları neler?
- Üye alımı geçici olarak durduruldu
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Yerli e-ticaret devi Hepsiburada, Amazon’un Prime servisine rakip yeni servisi Hepsiburada Premium’u kullanıma açtı. Hepsiburada Premium, ücretsiz kargo ve ücretsiz BluTV aboneliğiyle dikkat çekiyor.
Hepsiburada Premium ne kadar?
Hepsiburada Premium fiyatı aylık 9,90 TL olarak belirlenmiş.
Hepsiburada Premium ayrıcalıkları neler?
- Tüm alışverişlerde kargo ücretsiz
- Üyelik boyunca BluTV ücretsiz
- Kapıda iade hizmeti ücretsiz
- Mobilyalarda montaj hizmeti ücretsiz
- Her alışverişte yüzde 3 oranında HepsiPapel kazanma fırsatı
- Çağrı merkezine öncelikli bağlanma
Hepsiburada Premium, Amazon’un ayda 7,90 TL'ye sunduğu Prime hizmeti karşısında ilk etapta oldukça iddialı görünüyor. Amazon Prime'ın aynı gün ücretsiz teslimat, Prime Gaming ve sorunsuz iade gibi imkanlarını sunamasa da ücretsiz BluTV aboneliği ve yüzde 3 oranında HepsiPapel kazancı gibi iddialı avantajları mevcut.
Üye alımı geçici olarak durduruldu
Hepsiburada Premium bugün üye alımına açıldı ve kısa süre sonra üye alımı durduruldu. Sistemdeki hata nedeniyle üyelere 1 aylık yerine 12 aylık BluTV üyeliği hediye ediliyordu. Muhtemelen bu hata giderildikten sonra tekrar üye alımına başlanacak. Tekrar üye alımına açıldığında aşağıdaki bağlantılardan Hepsiburada Premium abonesi olabileceksiniz.
https://www.hepsiburada.com/hepsiburada-premium-p-HBCV00002EQIOZ?url_src=and-product-detail
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